На что знаменитости тратили баснословные деньги в уходящем году

Не поверите, но в этом году экономят все, даже звезды. Однако есть вещи, на которые народные кумиры денег никогда не жалеют. Речь о недвижимости, автомобилях и подарках детям. Поэтому даже в суровом 2022-м именитые артисты щедро платили за то, что так дорого их сердцу.

Автомобиль - 18 миллионов рублей

Певица Слава в 2022-м сама сделала себе праздничный подарок - в прошлом году она именно его заказывала Деду Морозу. С декабря Слава ездит по Москве и на гастроли в близлежащие к столице города на новеньком авто: Mercedes-Benz V300. Говорит, что успела оплатить последний автомобиль перед уходом компании из России (концерн, как и многие другие западные автопроизводители, свернули свою деятельность у нас по политическим причинам). Черный минивэн с панорамной крышей обошелся в 18 миллионов рублей.