На что знаменитости тратили баснословные деньги в уходящем году

Не поверите, но в этом году экономят все, даже звезды. Однако есть вещи, на которые народные кумиры денег никогда не жалеют. Речь о недвижимости, автомобилях и подарках детям. Поэтому даже в суровом 2022-м именитые артисты щедро платили за то, что так дорого их сердцу.
Автомобиль - 18 миллионов рублей
Певица Слава в 2022-м сама сделала себе праздничный подарок - в прошлом году она именно его заказывала Деду Морозу. С декабря Слава ездит по Москве и на гастроли в близлежащие к столице города на новеньком авто: Mercedes-Benz V300. Говорит, что успела оплатить последний автомобиль перед уходом компании из России (концерн, как и многие другие западные автопроизводители, свернули свою деятельность у нас по политическим причинам). Черный минивэн с панорамной крышей обошелся в 18 миллионов рублей.
Фото: соцсети
В этом году в свой автопарк добавила еще одного «постояльца» и блогер Анастасия Ивлеева. Спорткар Lamborghini - не лучший вариант для поездок на гастроли, но стоит примерно столько же, сколько было потрачено Славой на ее «Мерс».
Фото: соцсети
Недвижимость - 35 - 40 миллионов рублей
Сразу несколько артистов в этом году прибавили к уже имеющемуся жилью еще и дополнительное - видимо, готовят приданое для детей или дачу для отдыха у моря. Певец Сергей Лазарев купил квартиру в ипотеку в московском районе Кунцево, где сам рос. Жилье площадью 100 квадратов находится в комплексе бизнес-класса, сданном в 2008 году. По оценкам риелторов, стоимость недвижимости - около 35 миллионов рублей.
Вездесущая Ольга Бузова купила дом в Сочи.
Бузова решила, что в таком домике легче будет пережить суровую сочинскую зиму. Фото: sochi.cian.ru
Жилье площадью 280 квадратных метров в поселке Монастырь Адлеровского района стоит около 40 миллионов рублей.
В Объединенных Арабских Эмиратах успели приобрели квартиры Ксения Бородина, Ксения Собчак, Егор Крид, Нюша, Оксана Самойлова с мужем Джиганом. Бородина купила трехкомнатную квартиру в Дубае на начальном этапе строительства: отдала за жилье почти 40 миллионов рублей. Оксана Самойлова выбрала апартаменты в комплексе Dubai Hills площадью 121 квадрат с ремонтом и мебелью, заплатив 36 миллионов рублей. Оксана отмечает, что при покупке квартиры за такую сумму резидентство вы получаете автоматически на три года, причем на всю семью.
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Подарок ребенку - от 50 тысяч рублей
На прошлой неделе Филипп Киркоров поздравлял дочь Аллу-Викторию с 11-м днем рождения. Подарков было много. Один заслужил особого внимания именинницы и публики: речь о серьгах из последней коллекции Louis Vuitton. Эти сережки стоят 52 тысячи рублей. Они из особой коллекции - совместная работа Louis Vuitton и японского дизайнера Nigo. Их три: два украшения выполнены в виде утки и тигра, а еще одна сережка в форме сердца и декорирована подписью Louis Vuitton по эскизу Nigo. Отделка - эмаль ручной работы.
Бывают подарки и менее изощренные, но не менее дорогие: например, Ксения Бородина купила дочке на 13-летие айфон за 90 тысяч рублей. А чтобы девочке не было скучно с таким «обычным» презентом, добавила браслет от Cartier (50 тысяч рублей) и сумку от Vetements (80 тысяч рублей).