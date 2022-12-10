Киркоров с семьей, Навка с подругой и Николаев с дочкой: как звезды блистали на открытии ГУМ-катка

Как известно, аббревиатура ГУМ расшифровывается как Главный универсальный магазин, и универсальность культовой торговой площадки подтверждает в том числе и то, что в непосредственной близости от него еще и на коньках катаются.
ГУМ-каток считается главным в стране, да и как может быть иначе, если его посетители демонстрируют свое мастерство прямо у стен Кремля? Площадь катка внушительная - почти 2700 квадратных метров, которые одновременно могут занимать 450 человек. И в день открытия катка среди тех, кто пришел себя показать и других посмотреть, было множество узнаваемых лиц.
Серебряному призеру Олимпиады-2002 Ирине Слуцкой на катке понравилось. Фото: Михаил Фролов/КП
Фото: Михаил Фролов/КП
У Филиппа Киркорова, который пришел с папой, сыном Мартином (на фото слева с дедушкой) и дочкой Аллой-Викторией, в этот вечер цвет настроения был розовым. Фото: Михаил Фролов/КП
У Татьяны Навки есть не только золотая медаль Олимпиады, но и веселая подруга Жасмин. Фото: Михаил Фролов/КП
Игорь Николаев решил, что скользить лучше в компании супруги Юлии и 7-летней дочери Вероники. Фото: Михаил Фролов/КП
Алика Смехова, оказавшаяся солидарной с Киркоровым в выборе цветовой гаммы, не упустила шанс сфотографироваться с великим хоккеистом Владиславом Третьяком. Фото: Михаил Фролов/КП
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