Киркоров с семьей, Навка с подругой и Николаев с дочкой: как звезды блистали на открытии ГУМ-катка

Как известно, аббревиатура ГУМ расшифровывается как Главный универсальный магазин, и универсальность культовой торговой площадки подтверждает в том числе и то, что в непосредственной близости от него еще и на коньках катаются.

ГУМ-каток считается главным в стране, да и как может быть иначе, если его посетители демонстрируют свое мастерство прямо у стен Кремля? Площадь катка внушительная - почти 2700 квадратных метров, которые одновременно могут занимать 450 человек. И в день открытия катка среди тех, кто пришел себя показать и других посмотреть, было множество узнаваемых лиц.