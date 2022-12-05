Как скандальный режиссер Алексей Учитель жил на две семьи, и почему не дал свою фамилию дочерям

Режиссер Алексей Учитель оказался в центре скандала, сняв фильм «Матильда» о балерине Кшесинской и русском царе. Скандал разразился и тогда, когда стало известно: он живет на две семьи.
Алексей Учитель: история фамилии
Алексей Учитель в молодости. Фото: соцсети
Алексей родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. Многие думают, что Учитель – это псевдоним режиссера. Однако это не так: довольно распространенная еврейская фамилия ему досталась от отца, Ефима Юльевича.
Маму будущего режиссера звали Нина Константиновна Войцеховская. Она привила сыну любовь к театру. А отец, известный кинодокументалист, удостоенный Сталинской премии, часто брал Алексей с собой на съемки. Стоит ли удивляться тому, что к моменту окончания школы Алексей твердо решил стать режиссером, как отец?
Алексей Учитель: начало карьеры
Алексей Учитель. Фото: Global Look Press
Впрочем, Ефим Юльевич убедил его поступать не на режиссерский, а на операторский факультет. Он объяснил: чтобы стать хорошим режиссером, нужна сначала приобрести собственный «взгляд» через камеру. И Алексей поступил – правда, со второго раза. И в армии ему отслужить довелось. На Ленинградскую студию документальных фильмов он пришел работать оператором, но потом решил все же осуществить свою давнюю мечту: снимать кино самостоятельно.
«Рок» и «Магия Жизели»
Фото: кадр из фильма «Рок»
После нескольких первых опытов Алексей Учитель выпустил документальный фильм «Рок» - и прогремел на весь Советский Союз. Он показал, что называется, в естественной среде обитания главных героев того времени – Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Юрия Шевчука... У него получилось сделать кинопамятник эпохе. И общение с рокерами – бунтарями и спорщиками – преобразило его. Режиссер вспоминал: он почувствовал себя более свободным и раскрепощенным. И решил попробовать снимать игровое кино.
В 1995 году вышел его художественный фильм «Магия Жизели» - о драматической судьбе балерины Ольги Спесивцевой. Спустя пять лет зрители увидели «Дневник его жены», в котором Учитель рассказал о жизни Бунина. Фильм вызвал множество споров, Учителя обвиняли в том, что «опорочил» память великого писателя, но он парировал: Бунин не был бы Буниным, если бы в его жизни не было всего того, что показано в фильме.
Алексей Учитель: «Прогулка», «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Прогулка»
Сценарии к этим картинам написала Авдотья Смирнова. Она же стала автором сценария еще одного нашумевшего фильма Учителя – «Прогулка». Эта лента стала громким успехом и для Алексея Учителя, и для молодых актеров, которые в нем снялись: Ирины Пеговой, Евгения Цыганова, Павла Баршака.
«Прогулка» была показана на Московском кинофестивале, она получила множество престижных кинонаград. Следующий проект Учителя тоже стал успешным – «Космос как предчувствие», как и драма «Связь». В 2008 году зрители смогли увидеть российско-болгарский фильм «Пленный». На этот раз ни одной премии на «Кинотавре» лента не получила, зато произвела фурор в Карловых Варах.
К тому времени у Учителя уже была собственная киностудия «Рок», где он продолжал снимать кино. «Восьмерка», «Китобой», «Стрельцов»… Каждый новый фильм Алексея Ефимовича неизменно вызывал взрыв эмоций, становился поводом для громких обсуждений.
Фото: кадр из фильма «Матильда»
А потом случился настоящий скандал. Новый фильм Учителя – «Матильда» (о любви балерины Матильды Кшесинской и российского императора Николая II) - навлек на себя недовольство еще на стадии создания.
Режиссера обвиняли в искажении исторических событий, заявляя, что некоторые сцены из «Матильды» оскорбляют чувства верующих. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала даже заявление в Генпрокуратуру. Однако проверка правоохранительных органов не выявила никаких нарушений.
Позднее разразился новый скандал: на этот раз – вокруг ленты «Цой». Алексею Учителю пришлось судиться с родственниками легендарного рокера, которые обвиняли режиссера в использовании «недостоверной информации».
Алексей Учитель: доходы и расходы
Алексей Учитель. Фото: Global Look Press
После скандалов вокруг фильмов «Матильда» и «Цой» правоохранительные органы заинтересовались тем, насколько целенаправленно Учитель расходовал деньги, полученные из бюджета на создание картин.
Примерно в то же время режиссер приобрел недвижимость в Москве и области стоимостью 120 миллионов рублей. На связанные с этим вопросы режиссер отвечать отказывается – как и его супруга Кира Саксаганская, рекомендуя обращаться за разъяснениями к их юристам.
Алексей Учитель: личная жизнь
Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Фото: Global Look Press
Одновременно с «Матильдой», вышедшей на экраны в 2017 году, начали обсуждать и личную жизнь скандально известного режиссера. Именно тогда выяснилось, что он живет на две семьи. С Кирой Саксаганской Учитель познакомился в то время, когда уже нашел себя в профессии.
Яркая эффектная брюнетка была моложе на 11 лет, она училась в автодорожном институте и не собиралась с ходу очаровываться знаменитостью. А он влюбился практически с первого взгляда. Ему пришлось долго и упорно завоевывать сердце Киры, пока, наконец, чувства не стали взаимными.
В 1981 году они поженились. И вскоре Кира открыла в себе новые способности: она смогла стать для мужа правой рукой и продюсером. Она поддерживала Алексея Ефимовича во всем, занималась домом, а еще – воспитывала детей: она родила двоих сыновей, Андрея и Илью. Старший, Андрей, окончил экономический факультет. Младший, Илья, решил пойти по стопам отца – он стал режиссером и снимает кино.
Алексей Учитель и Юлия Пересильд
Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press
Со стороны может показаться, что в этой семье всегда все было гладко. Такая уж способность у Киры Саксаганской: никогда не показывать виду, что она огорчена или расстроена, постоянно сохранять внешнее спокойствие и невозмутимость. Однако шила в мешке не утаишь: в 2017 году стало известно, что у Алексея Учителя – вторая семья, и что молодая актриса Юлия Пересильд (между ними – 33 года разницы) стала матерью его дочерей.
Юлия Пересильд с дочками. Фото: Global Look Press
Они начали встречаться еще в 2008-м, на съемках фильма «Пленный». В 2009 году на свет появилась Аня, еще через три года – Маша. Некоторое время Учитель даже жил с Юлией и дочками. Именно тогда его роман с Пересильд и стал известным общественности. Но потом все же вернулся к Кире. С Юлией он расстался.
Однако с дочками продолжает поддерживать отношения, участвует в их жизни, каждое 1 сентября, как положено примерному отцу, сопровождает их в школу. Обе девочки носят фамилию мамы – Пересильд.
Алексей Учитель: романы и слухи
В последние годы появились слухи о том, что у Алексея Учителя – роман, и что новая дама сердца родила ему ребенка. Правда это или нет – неизвестно: сам режиссер хранит молчание и никак не комментирует ситуацию. Надо сказать, для своего возраста он выглядит весьма эффектно: при росте 170 см его вес не превышает 73 кг.
Последние новости, планы, соцсети
Алексей Учитель с сыном. Фото: Global Look Press
У Учителя есть аккаунты в соцсетях, но пополняются они нерегулярно: режиссер по-прежнему очень много работает, ему просто не до соцсетей. В 2021 году он отметил свое 70-летие.
Несколько месяцев назад Алексей Учитель снова оказался в центре скандала: он заявил о своем выходе из российского оскаровского комитета, - после того, как Академия кинематографических искусств решила не выдвигать в этом году российские фильмы на «Оксар». Вслед за ним комитет покинули и другие кинодеятели – Вера Сторожева, Андрей Звягинцев.
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Известно, что Учитель вплотную занялся новым проектом: фильмом о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича, о том, как он создавал свою «Ленинградскую» симфонию.
Эта тема для Алексея Ефимовича очень важная и личная: в свое время его отец много сделал для того, чтобы увековечить память о героизме ленинградцев-блокадников, снимая документальные фильмы о том страшном времени. Зрители с нетерпением ждут от него новых шедевров – и, судя по всему, Алексей Учитель еще не раз заставит говорить о себе.