Как скандальный режиссер Алексей Учитель жил на две семьи, и почему не дал свою фамилию дочерям

Алексей родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. Многие думают, что Учитель – это псевдоним режиссера. Однако это не так: довольно распространенная еврейская фамилия ему досталась от отца, Ефима Юльевича.

Маму будущего режиссера звали Нина Константиновна Войцеховская. Она привила сыну любовь к театру. А отец, известный кинодокументалист, удостоенный Сталинской премии, часто брал Алексей с собой на съемки. Стоит ли удивляться тому, что к моменту окончания школы Алексей твердо решил стать режиссером, как отец?

Алексей Учитель: начало карьеры

