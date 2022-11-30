Главные ошибки Веры Алентовой: расставание с мужем, «обнаженка», пластические операции

Вера Алентова для наших зрителей – в первую очередь, Катерина из легендарного фильма «Москва слезам не верит», который снял ее муж Владимир Меньшов. Но она известна не только этой ролью: актриса много раз заставляла публику говорить о себе, ее поступки порой шокировали.
Вера Алентова: бедное детство и мечты о сцене
Вера Алентова в детстве. Фото: соцсети
Вера Алентова родилась в 1942 году, в городе Котлас Архангельской области. И ее мама Ирина Николаевна, и бабушка играли на театральной сцене, так что Алентову смело можно назвать потомственной актрисой. Отец, Валентин Михайлович, тоже был актером, но его не стало, когда Вера была совсем маленькой. Вскоре семья перебралась в украинский город Кривой Рог.
Жили трудно, но Вера с удовольствием придумывала волшебные и смешные истории, которые слушали все ребята со двора. А вообще она с детства мечтала об актерской профессии, только вот мама возражала. Когда пришло время поступать в институт, Вера с мамой жили уже в Барнауле. В медицинский попасть не получилось, и Вера устроилась в местный театр, а потом год работала на меланжевом комбинате.
Вера Алентова в юности. Фото: соцсети
Она понимала: чтобы стать актрисой, нужно получать образование. И отправилась в Москву. Там девушка подала документы во все театральные вузы. Ее приняли в школу-студию МХАТ. Это стало решающим моментом в жизни будущей актрисы: там учился и Владимир Меньшов, который впоследствии стал ее мужем. В это трудно поверить, но преподаватели считали его совершенно бесперспективным студентом.
Вера Алентова: начало карьеры
Окончив институт, Вера быстро стала одной из ведущих актрис театра им. Пушкина. Ее снимали и в кино, но первые роли были малозаметными, и актриса на десять лет полностью сосредоточилась на театре. Все изменилось в 1979 году: после премьеры фильма «Москва слезам не верит» и Алентова, и другие актеры, которые в нем снялись, стали настоящими звездами.
Вера Алентова. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А ведь поначалу она не собиралась играть в фильме своего мужа. Меньшов хотел снимать Ирину Купченко, Маргариту Терехову, но они не смогли по разным причинам, и тогда режиссер решил взять на главную роль собственную жену.
Это, впрочем, им скорее мешало, чем помогало во время работы. Меньшов очень строго и придирчиво относился к Алентовой. Но, вероятно, именно это и стало залогом успеха. Да еще какого! «Москва слезам не верит» покорила не только советских, но и зарубежных зрителей.
Вера Алентова. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
В 1981 году картина была удостоена «Оскара». Владимир Меньшов узнал об этом из программы «Время» - сам он, как рассказывал режиссер, был в то время «невыездным» и не мог побывать в Лос-Анжелесе, где проходил кинофестиваль. Заветную статуэтку вместо него получил советский атташе. Вера Алентова получила Государственную премию СССР, журнал «Советский экран» назвал ее лучшей актрисой года.
Вера Алентова: эротические сцены
Фото: кадр из фильма «Зависть богов»
Она стала очень востребованной актрисой, у нее не было отбоя от режиссеров. Среди самых ее заметных киноработ – роль в фильме «Время желаний», где она сыграла вместе с Анатолием Папановым.
Разумеется, ее активно снимал и Владимир Меньшов – Вера Алентова сыграла в его картинах «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кстати, в «Зависти богов» 58-летняя Алентова играла в эротических сценах, и это ее очень мучило: актриса была уверена, что зрители осудят.
Вера Алентова. Фото: соцсети
И в самом деле, после выхода фильма на Алентову вылилась волна хейта, однако большинство зрителей и критиков высоко оценили и смелость, и талант Веры Валентиновны.
В сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» она исполнила роль мамы одной из главных героинь – Веры, которую сыграла дочь Алентовой и Меньшова, Юлия Меньшова. Всего же в фильмографии актрисы – десятки ролей в фильмах и сериалах. Начиная с 2009 года, она преподает в университете кинематографии.
Вера Алентова: личная жизнь
Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова. Фото: соцсети
Всю жизнь Вера Валентиновна прожила с единственным мужем – Владимиром Меньшовым. Они познакомились в школе-студии МХАТ, поженились еще студентами, и в полной мере хлебнули трудности бедной студенческой жизни.
Им даже пришлось какое-то время жить порознь – потому что их распределили после института в разные города. Жили бедно и сложно, напряженный рабочий график оставлял мало времени на досуг. В 1969 году в семье родилась дочь Юлия.
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Global Look Press
Но вскоре супруги расстались – накопилось множество недопониманий и обид. Обошлось без скандалов, Меньшов часто навещал дочь. А потом, когда Юля пошла в первый класс, Вера и Владимир решили снова жить вместе, одной семьей. И больше уже не расставались.
Вера Алентова: внешность и пластика
Вера Алентова. Фото: Global Look Press
Стремясь всегда выглядеть идеально и «обмануть возраст», Вера Алентова не раз пользовалась услугами пластических хирургов. Первую операцию она сделала еще в 1998 году – это была круговая подтяжка лица.
Следующие вмешательства хирургов оказались неудачными. После очередной пластической операции, в 2016 году, у Алентовой заметно исказилось лицо: один глаз остался полузакрытым. Актриса пришла в ужас. Поначалу она собиралась судиться с клиникой, но конфликт удалось решить без суда.
Вера Алентова: доходы
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Global Look Press
У представителей поколения Веры Алентовой не принято рассказывать о своих заработках. Актриса никогда не озвучивала цифры доходов. Известно лишь, что она по-прежнему находится в штате Московского драматического театра имени Пушкина и получает зарплату.
Вера Алентова сегодня
Сегодня Алентова сожалеет о том, что допустила серьезное вмешательство в свою внешность. Несмотря на это, она старается оставаться в форме: ее подтянутая фигура вызывает восхищение у поклонников, ведь при росте 172 см вес актрисы не превышает 67 кг. Это – результат многолетней привычки правильно питаться и периодически садиться на диету.
Вера Алентова. Фото: Global Look Press
В июле 2021 года не стало Владимира Меньшова. Вера Алентова тяжело перенесла уход любимого человека, с которым была счастлива больше полувека. Она сама в тот момент находилась в больнице из-за коронавирусной инфекции.
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Но спустя некоторое время актриса вернулась на сцену. Театр стал для нее спасением. Она считает делом чести стойко переносить потерю, не показывает эмоций на публике, предпочитая высоко держать голову. Ее слез никто не видит…
В 2022 году вышла автобиография Веры Алентовой, которую она посвятила Меньшову, – «Все не случайно». В ней актриса не скрыла ничего – откровенно описала всю свою жизнь, начиная с детства и заканчивая трагическим уходом мужа. Рядом с Верой Алентовой сегодня – дочь Юлия. Они вместе пережили свою потерю. И продолжают жить дальше.
Вера Валентиновна по-прежнему много времени отдает работе. Юлия Владимировна – известная актриса и телеведущая, лауреат множества премий. А все поклонники Алентовой, желающие узнать подробности жизни любимой актрисы, могут это сделать, прочитав книгу «Все не случайно».