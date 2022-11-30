Главные ошибки Веры Алентовой: расставание с мужем, «обнаженка», пластические операции

Вера Алентова родилась в 1942 году, в городе Котлас Архангельской области. И ее мама Ирина Николаевна, и бабушка играли на театральной сцене, так что Алентову смело можно назвать потомственной актрисой. Отец, Валентин Михайлович, тоже был актером, но его не стало, когда Вера была совсем маленькой. Вскоре семья перебралась в украинский город Кривой Рог.

Жили трудно, но Вера с удовольствием придумывала волшебные и смешные истории, которые слушали все ребята со двора. А вообще она с детства мечтала об актерской профессии, только вот мама возражала. Когда пришло время поступать в институт, Вера с мамой жили уже в Барнауле. В медицинский попасть не получилось, и Вера устроилась в местный театр, а потом год работала на меланжевом комбинате.

