«Плохо с глазами, быстро устает»: на какие деньги живет Иван Краско

Иван Краско. Фото: Global Look Press

Иван Краско. Фото: Global Look Press

Иван Краско – один из российских актеров-долгожителей: в свои 92 года он продолжает выходить на сцену. Но, конечно, его здоровье оставляет желать лучшего. Тeleprogramma.pro выяснила у директора артиста – Вячеслава Смородинова – как сегодня живет Иван Краско.

- Вячеслав, как себя чувствует Иван Иванович? Кто сейчас рядом с ним, или он живет совсем один? 

- Иван Иванович сейчас в основном находится дома. В театре он занят в одном спектакле. Планируем положить его в госпиталь или в больницу на обследование – с профилактической целью, это необходимо просто в силу возраста, ведь ему уже девяносто два года.

Как обычно в последние годы, у него плохо с глазами. Быстро устает… В общем, все тяжелее и тяжелее. Каждый день дается с трудом. Но он продолжает выходить на сцену. Играет в спектакле «Я вернулся в свой город».

- А на какие средства он живет сейчас? На пенсию?

- И на пенсию, и на зарплату, которую ему платит театр. 

- Этого хватает?

- Я бы не сказал, что хватает… Тяжеловато, конечно.

- Кто-нибудь помогает Ивану Ивановичу? Может быть, бывшие жены?

- Его бывшая жена живет с детьми. Она много работает… А взрослые дети, конечно, занимаются здоровьем Краско, участвуют в его жизни.
 

- Как он воспринял известие о необходимости лечь в больницу? 

- С оптимизмом. Он понимает, что ему так будет лучше. Всегда после больницы он какое-то время чувствует себя «как огурец». Сразу улучшение наступает. Ему прописывают лекарства, уколы, капельницы… Словом, приводят его в тонус, в хорошее, бодрое состояние. 

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- Какие планы у Ивана Краско на Новый год?

- Новый год они часто по традиции отмечают на даче. Если будет хорошо себя чувствовать – поедет туда и в этом году. Конечно, хотелось бы, чтобы он встретил Новый год с семьей. А потом уже будем решать вопрос с госпитализацией. 

- Передайте Ивану Ивановичу наши пожелания здоровья и поздравления с наступающим Новым годом!

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