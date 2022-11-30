«Плохо с глазами, быстро устает»: на какие деньги живет Иван Краско

- Вячеслав, как себя чувствует Иван Иванович? Кто сейчас рядом с ним, или он живет совсем один?
- Иван Иванович сейчас в основном находится дома. В театре он занят в одном спектакле. Планируем положить его в госпиталь или в больницу на обследование – с профилактической целью, это необходимо просто в силу возраста, ведь ему уже девяносто два года.
Как обычно в последние годы, у него плохо с глазами. Быстро устает… В общем, все тяжелее и тяжелее. Каждый день дается с трудом. Но он продолжает выходить на сцену. Играет в спектакле «Я вернулся в свой город».
- А на какие средства он живет сейчас? На пенсию?
- И на пенсию, и на зарплату, которую ему платит театр.
- Этого хватает?
- Я бы не сказал, что хватает… Тяжеловато, конечно.
- Кто-нибудь помогает Ивану Ивановичу? Может быть, бывшие жены?
- Его бывшая жена живет с детьми. Она много работает… А взрослые дети, конечно, занимаются здоровьем Краско, участвуют в его жизни.
- Как он воспринял известие о необходимости лечь в больницу?
- С оптимизмом. Он понимает, что ему так будет лучше. Всегда после больницы он какое-то время чувствует себя «как огурец». Сразу улучшение наступает. Ему прописывают лекарства, уколы, капельницы… Словом, приводят его в тонус, в хорошее, бодрое состояние.
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- Какие планы у Ивана Краско на Новый год?
- Новый год они часто по традиции отмечают на даче. Если будет хорошо себя чувствовать – поедет туда и в этом году. Конечно, хотелось бы, чтобы он встретил Новый год с семьей. А потом уже будем решать вопрос с госпитализацией.
- Передайте Ивану Ивановичу наши пожелания здоровья и поздравления с наступающим Новым годом!