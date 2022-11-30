«Плохо с глазами, быстро устает»: на какие деньги живет Иван Краско

- Вячеслав, как себя чувствует Иван Иванович? Кто сейчас рядом с ним, или он живет совсем один?

- Иван Иванович сейчас в основном находится дома. В театре он занят в одном спектакле. Планируем положить его в госпиталь или в больницу на обследование – с профилактической целью, это необходимо просто в силу возраста, ведь ему уже девяносто два года.

Как обычно в последние годы, у него плохо с глазами. Быстро устает… В общем, все тяжелее и тяжелее. Каждый день дается с трудом. Но он продолжает выходить на сцену. Играет в спектакле «Я вернулся в свой город».

- А на какие средства он живет сейчас? На пенсию?

- И на пенсию, и на зарплату, которую ему платит театр.

- Этого хватает?

- Я бы не сказал, что хватает… Тяжеловато, конечно.

- Кто-нибудь помогает Ивану Ивановичу? Может быть, бывшие жены?

- Его бывшая жена живет с детьми. Она много работает… А взрослые дети, конечно, занимаются здоровьем Краско, участвуют в его жизни.

