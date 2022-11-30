Светлана Иванова: как попала в кино, стала звездой сериалов, увела режиссера Файзиева из семьи и родила ему двоих детей

Актриса Светлана Иванова сегодня одна из самых популярных кинозвезд. Ежегодно на экраны выходит несколько проектов с ее участием. В то же время она успевает играть в театре, а также воспитывать двоих детей.
Светлана Иванова: детство, родители
Светлана Иванова родилась в Москве 26 сентября 1985 года в семье инженеров-энергетиков. Когда девочке исполнилось 7 лет, у нее появилась сестренка Ольга. Однако вчетвером они прожили недолго – вскоре родители развелись.
Но отец не исчез из жизни дочек, а продолжил помогать им и воспитывать. Жили Ивановы достаточно скромно, но свое детство Светлана называет исключительно счастливым.
Светлана Иванова в детстве. Фото: соцсети
В 14 лет Света пошла с подругой в драмкружок и влюбилась в театр. С того момента она стала грезить сценой и решила поступать на актерский факультет.
Правда, в Школе-студии МХАТ вступительные не прошла, но удача ей улыбнулась во ВГИКе. Здесь она училась на курсе Игоря Ясуловича и в 2006 году получила диплом.
Светлана Иванова в молодости. Фото: Global Look Press
По окончании вуза Иванова начала строить карьеру в кино, а штатной актрисой театра стала лишь в 2011 году – поступила в труппу «Современника», дебютировав в роли Патриции Хольман в спектакле «Три товарища», и служит там по сей день.
Светлана Иванова: карьера
Впервые на экране Иванова появилась в 2004 году, будучи студенткой. Она снялась в эпизоде сериала «Прощальное эхо». Затем ее заметил Федор Бондарчук и пригласил в «9 роту» - небольшая, но весомая для самой актрисы роль в боевике стала огромным шагом в карьере.
Светлана Иванова в фильме "9 рота". Кадр из фильма
А вот настоящую популярность Иванова обрела, снявшись в 2006 году в военной драме Franz + Polina. Картина сразу на нескольких фестивалях принесла актрисе награды и признание, сама Светлана ради роли Полины выучила белорусский язык, и многие по сей день считают, что она родом из Беларуси.
Светлана Иванова в фильме Franz + Polina. Кадр из фильма
В 2008 году за картину «Отец» Иванова получила премию «Золотой меч» за лучшую женскую роль. А следующий год удвоил успех и вывел актрису в эшелон настоящих кинозвезд – за сериал «Вербное воскресенье» Светлана получила премию «Золотой орел». Она сыграла балерину, убедительно освоив тонкое искусство танца в пуантах.
Светлана Иванова в сериале "Вербное воскресенье". Кадр из фильма
2010 год выдался очень плодотворным на проекты и интересные картины. Фильмографию Ивановой пополнили сериалы «Классные мужики», «Столица греха» и фильмы «Темный мир», «Москва, я люблю тебя», «Дом Солнца», «Над городом», «Связь времен». Не менее урожайным стали 2011-й и 2012-й, наиболее громкими оказались ленты «Август. Восьмого», «С новым годом, мамы!», «Грач», «Паутинка бабьего лета».
В 2013 году Иванова сыграла в спортивной драме «Легенда №17» возлюбленную Валерия Харламова, в 2014-м на экраны вышел первый сезон сериала «Тест на беременность», где Иванова исполнила роль врача – проект настолько успешный, что вскоре был отснят второй сезон, а в 2022 году на экраны вышел третий.
Светлана Иванова в сериале "Тест на беременность". Кадр из сериала
Среди громких проектов Ивановой стоит отметить сериалы «Следователь Тихонова» (2016), за роль в котором она получила «Золотого орла», «Триггер» и «Декабристка» (2018), «Обоюдное согласие» (2022), «Монастырь» (2022).
Светлана Иванова: личная жизнь
Актриса в детстве была влюблена в голливудского актера Джонни Деппа и даже мечтала, как он бросит Ванессу Паради и женится на ней. В студенчестве от кавалеров у Ивановой не было отбоя, и она крутила романы с сокурсниками Иваном Лапиным, Иваном Просецким и Алексеем Франдетти, правда, не настолько серьезно, чтоб играть свадьбу.
Алексей Франдетти. Фото: Global Look Press
В 2006 году на съемках фильма «От любви до кохання» Иванова познакомилась с Вячеславом Лисневским, который был кинооператором на площадке.
Дружеское общение плавно переросло в гражданский брак, и в один из отпусков пара на Мальдивах даже устроила неофициальную свадьбу. Но вместо настоящего похода в ЗАГС они расстались.
С того момента Иванова стала оберегать личное пространство от публики, и для многих стало полной неожиданностью, когда в 2012 году актриса родила дочь Полину.
Светлана Иванова с дочкой Полиной. Фото: соцсети
Никто не знал, кто является отцом первенца звезды, и лишь в 2015 году тайное стало явным – возлюбленным Светланы оказался женатый режиссер Джаник Файзиев.
Пара публично объявила об отношениях на вечере журнала Hello!, состоявшемся в рамках 37-го Московского Международного кинофестиваля. От связи звезд не остановили ни наличие у кинодеятеля жены актрисы Лины Эспли, ни 24-летняя разница в возрасте.
Светлана Иванова и Джаник Файзиев. Фото: Владимир Веленгурин / КП
В 2018 году Иванова снова стала мамой, родив вторую дочь Миру от Фазиева. Вскоре режиссер развелся с женой, и они со Светланой зарегистрировали свой союз тайно в 2019 году.
Младшая дочь Светланы Ивановой Мира. Фото: соцсети
Светлана Иванова: другие проекты
Актриса принимала участие в девятом сезоне шоу «Танцы со звездами» в 2015 году. Ее партнером был Евгений Папунаишвили, они смогли дойти до финала и стали бронзовыми призерами проекта. Иванова ростом 160 см и весом 47 кг буквально порхала по паркету и легко смогла освоить любую хореографию.
А вот от «Ледникового периода» звезда отказалась. В 2015 году она уже вошла в состав участников, ей назначили пару – фигуриста Повиласа Ванагаса. Но загруженный график, семья и грудной ребенок отнимали все ее время.
Светлана Иванова в шоу "Танцы со звездами". Кадр из шоу
Светлана Иванова сегодня
В настоящее время Светлана Иванова активно снимается в кино и продолжает играть в театре. В 2022 году осенью на экраны вышел сериал «Монастырь», в котором она сыграла бывшую жену священника, покатившуюся по наклонной. Картина наделала много шума в обществе, воцерковленное сообщество раскритиковало сюжет за неправдоподобную демонстрацию монастырского уклада.