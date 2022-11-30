Светлана Иванова: как попала в кино, стала звездой сериалов, увела режиссера Файзиева из семьи и родила ему двоих детей

Актриса Светлана Иванова сегодня одна из самых популярных кинозвезд. Ежегодно на экраны выходит несколько проектов с ее участием. В то же время она успевает играть в театре, а также воспитывать двоих детей.

Светлана Иванова: детство, родители

Светлана Иванова родилась в Москве 26 сентября 1985 года в семье инженеров-энергетиков. Когда девочке исполнилось 7 лет, у нее появилась сестренка Ольга. Однако вчетвером они прожили недолго – вскоре родители развелись.

Но отец не исчез из жизни дочек, а продолжил помогать им и воспитывать. Жили Ивановы достаточно скромно, но свое детство Светлана называет исключительно счастливым.