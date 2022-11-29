«Повезло, что встретила меня уже немолодым»: 85-летний Кончаловский — о крепком браке с Высоцкой

85-летний Андрей Кончаловский уже не первый десяток лет счастлив в браке с Юлией Высоцкой. Разница в возрасте у пары значительная — 36 лет. Однако это, как считает режиссер, скорее плюс, нежели недостаток.
Так, мэтр дал понял, что в молодости он был более вспыльчивым. Если отношения не клеились, режиссер мог не раздумывая уйти, оставив любимую.
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Юлия Высоцкая стала для Андрей Кончаловского музой. Фото: Global Look Press
За плечами у Андрея Кончаловского множество романов с самыми красивыми женщинами Советского Союза и пять жен. Последней стала Юлия Высоцкая.
Первая жена режиссера — балерина Ирина Кандат, с ней он прожил два года. Вторая жена — актриса Наталья Аринбасарова, с ней он прожил четыре года. Третья жена — французский востоковед Вивиан Годе. С ней режиссер пробыл в браке одиннадцать лет. Четвертая жена — диктор телевидения Ирина Мартынова. С ней он прожил семь лет. А потом встретил Юлию Высокую, на которой женат до сих пор.
Всего у именитого режиссера шестеро детей: младших — дочку Машу и сына Петю — ему родила пятая жена.
Юлия Высоцкая стала пятой женой Андрея Кончаловского. Фото: Global Look Press
Вот что о крепком браке с Юлией Высоцкой говорит сам режиссер. Андрон Кончаловский считает, что его жене повезло встретить его уже немолодым.
«Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти. Юле действительно повезло, что она встретила меня уже немолодым человеком. Разница в возрасте важна и в плохом, и в хорошем смысле одновременно», — заверил режиссер в документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского».