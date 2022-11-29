«Повезло, что встретила меня уже немолодым»: 85-летний Кончаловский — о крепком браке с Высоцкой

85-летний Андрей Кончаловский уже не первый десяток лет счастлив в браке с Юлией Высоцкой. Разница в возрасте у пары значительная — 36 лет. Однако это, как считает режиссер, скорее плюс, нежели недостаток.

Так, мэтр дал понял, что в молодости он был более вспыльчивым. Если отношения не клеились, режиссер мог не раздумывая уйти, оставив любимую.

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