Сыгравший Ибрагима-пашу Окан Ялабык объяснил, почему султан Сулейман казнил друга

Ибрагим-паша всегда оставался сторонником Махидевран султан и ее сына шехзаде Мустафы. Вероятно, будучи близким другом и соратником султана Сулеймана, Великий визирь Османской империи считал, что сохранит свой пост и при правлении старшего сына падишаха.

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