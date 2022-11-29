Сыгравший Ибрагима-пашу Окан Ялабык объяснил, почему султан Сулейман казнил друга

Ибрагим-паша всегда оставался сторонником Махидевран султан и ее сына шехзаде Мустафы. Вероятно, будучи близким другом и соратником султана Сулеймана, Великий визирь Османской империи считал, что сохранит свой пост и при правлении старшего сына падишаха.
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Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Сельмой Эргеч. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Историки до сих пор сомневаются в том, что Ибрагим-паша был на самом деле женат на сестре султана Сулеймана — Хатидже султан. Во дворец шехзаде Ибрагим попал уже будучи рабом, привезенным из Греции. Он сын простого рыбака. Позже, когда султан Сулейман занял Османский престол, Ибрагим стал хранителем султанских покоев. А затем и Великим визирем империи.
Ибрагим-паша черпал свою власть и силу от султана Сулеймана. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Такой стремительный взлет, богатства, собственный дворец, полное доверие султана Сулеймана стало для Ибрагима-паши губительным. Великий визирь Османской империи не смог унять свое растущее эго. Об этом говорит и сыгравший Ибрагима-пашу Окан Ялабык. Актер считает, что его персонаж вполне мог бы управлять империей. Все это было ему по плечу. Однако будучи соратником падишаха, тот напрочь забыл о том, какое положение он когда-то занимал. Власть вскружила ему голову.
«Это очень грустная история. Ибрагим-паша был просто раздавлен гордыней. Это и стало причиной его странных слов и поступков», — говорил Окан Ялабык в документальном фильме о съемках сериала «Великолепный век».
Поняв, что прежний друг поддался собственным страстям, султан Сулейман вынес суровый приговор для Великого визиря — казнь. Не известно, жалел ли потом об этом сам падишах.