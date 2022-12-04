«Морда красная такая!»: листаем семейный альбом Михаила Евдокимова

Настоящий сибирский мужик, кандидат из деревенских, шутит так, что просто умора, первый и последний народный губернатор, свой - все эти определения собрал вокруг своей личности Михаил Евдокимов, сын казака и шахтерки.
У него было три брата и три сестры, аскетичное советское детство и юность (начинал сварщиком и шлифовщиком на заводе), но в итоге он «выбился в люди» и стал популярнейшим артистом и губернатором Алтайского края.
Фото: личный архив
Белесый мальчик с развесистыми ушами и волевым подбородком родился в Сталинске (сейчас Новокузнецк) 6 декабря 1957 года. Только спустя год его семья перебралась на Алтай - в село Верх-Обское, ставшее ему родным. Именно оттуда он летел на бешеной скорости в день своей гибели 7 августа 2005 года и там же был похоронен три дня спустя.
Фото: личный архив
После школы Евдокимов учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников. После этого успел поработать на Алтайском моторном заводе. Прошел курсы шлифовщиков, но долго там не задержался. Перевелся в заводскую столовую на должность администратора и проработал там несколько лет.
Фото: личный архив
В конце 70-х отслужил в строительной части под Нижним Тагилом. Его сослуживец Анатолий Никулин, механизатор из Курчума, вспоминал: рядовой Евдокимов, «худой как стручок», имитировал любой голос, говор, акцент - хоть товарищей, хоть командира части. Оценив творческий потенциал Михаила, его перевели служить писарем в штаб. Там он и занимался любимым делом - руководил хором, ставил сценки, продумывал концертные программы, с которыми артисты части выезжали в город.
Фото: личный архив
С будущей супругой Галиной Зубаревой, с которой он жил до конца дней (имея при этом детей вне брака), Евдокимов познакомился во время срочной службы: она жила в доме напротив казармы.
Фото: личный архив
Путь на сцену начинал Евдокимов с КВН. Играл, пока учился в институте, даже стал капитаном команды. В 1981 году пытался поступить в эстрадно-цирковое училище в Москве, но провалился. Вернулся в Новосибирск и окончил институт. Спустя несколько лет Евдокимов снова поехал в Москву и в 1983 году устроился в областную филармонию, а затем и Москонцерт артистом разговорного жанра. Это была его стихия, народ мгновенно полюбил его.
Фото: You Tube
Первый раз на ТВ его показали в 1984 году. Потом Михаил часто выступал в передаче «Вокруг смеха». Знаменитый монолог «После бани» он придумал сам, а вообще для него писали многие авторы. В 1992-м артист окончил режиссерский факультет ГИТИСа, организовал свой театр эстрады. Вел телепрограммы, играл в кино.
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После службы он поступил в Институт советской торговли в Новосибирске, она - в медучилище в Нижнем Тагиле. Чтобы заработать на перелеты друг к другу, оба подрабатывали: она - на скорой помощи, он - грузчиком. Галина сдавала кровь как донор, чтобы получить на работе легальные отгулы для свиданий. Свадьбу сыграли в 1981 году, через 6 лет у них родилась дочь Анна.