«Морда красная такая!»: листаем семейный альбом Михаила Евдокимова

Настоящий сибирский мужик, кандидат из деревенских, шутит так, что просто умора, первый и последний народный губернатор, свой - все эти определения собрал вокруг своей личности Михаил Евдокимов, сын казака и шахтерки.

У него было три брата и три сестры, аскетичное советское детство и юность (начинал сварщиком и шлифовщиком на заводе), но в итоге он «выбился в люди» и стал популярнейшим артистом и губернатором Алтайского края.