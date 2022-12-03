В каких условиях живут Доронина, Алибасов и другие звезды преклонного возраста

Осенью сразу две народные артистки и один заслуженный артист оказались в эпицентре внимания из-за слухов об их здоровье и месте проживания. «Отправили уважаемых людей в дома престарелых», - сообщили блогеры. «Телепрограмма» разбиралась, где и с кем на самом деле сейчас живут Татьяна Доронина, Лидия Федосеева-Шукшина и ее экс-муж Бари Алибасов.
Баня, массаж и кошки
89-летняя Татьяна Доронина еще в начале пандемии переехала из своей квартиры в санаторий «Барвиха» в Одинцовском районе Подмосковья. Месяц пребывания в заведении стоил 750 тыс. руб. (платил театр). Хорошее питание, прогулки по приятной территории, медперсонал. А в феврале Доронина заболела ковидом. Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман устроил Татьяну Васильевну на лечение в ЦКБ.
После выписки из больницы Доронина вернулась в санаторий, но после болезни ослабла - медсестры жаловались, что не справляются. По слухам, жаловались и на излишне требовательный характер артистки. «Когда мы ее забрали и привезли в Центр геронтологии «Юго-Западный», ее физическое состояние было ужасное - должного ухода она не получала, - рассказал Кехман. - Несмотря на то, что мы за это платили».
В Центр геронтологии Доронина переехала летом, но об этом стало известно только сейчас. В это заведение актрису устроили по совету председателя Совета театральных деятелей РФ Александра Калягина. Народная артистка проживает в индивидуальной двухкомнатной палате с личной кухней. Две любимые кошки остались при ней.
За Дорониной ухаживают шесть медсестер. Репутация у медучреждения отличная - здесь ставят на ноги даже лежачих пациентов. Доронина проходит реабилитационные и восстановительные процедуры по израильским технологиям. Есть даже баня. Татьяна Васильевна новым центром довольна.
На днях народную артистку навестила завлит театра Галина Ореханова, после чего сообщила, что условия и медпомощь в центре отличные. Татьяна Васильевна надеется вернуться к прежней активности. До ковида актриса постоянно выезжала по своим делам. После болезни ноги стали хуже ходить, но Доронина мечтает скорее вылечиться и продолжить выезды.
«Специально для Дорониной я купил новую машину, чтобы она могла свободно передвигаться по городу, - рассказывал Кехман. - Надеюсь, что 25 января, на свои именины, она окажется в театре. Мы сделали ремонт в ее квартире. Мы все время в общении. Она окружена заботой и находится под личным контролем Ольги Борисовны Любимовой (министр культуры РФ. - Авт.)».
В родных стенах
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс Газета
Есть мнение, что дом престарелых - это всегда беда для человека. Однако существуют весьма приличные заведения, куда и приезжают периодически звезды в возрасте, чтобы укрепить здоровье, получить специализированный уход или когда становится скучно дома - здесь и развлечения, и общение, и прогулки. 84-летняя Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина заставила народ поволноваться, когда решила провести время в подобном заведении.
Ее адвокату даже пришлось объяснять, что каждые три-четыре месяца Лидия Николаевна посещает оздоровительные центры и частные клиники. Из одного такого частного пансионата Лидия Николаевна даже сбежала раньше времени, так как гений пиара и по совместительству ее экс-муж Бари Каримович Алибасов заявил СМИ: «Еду вызволять любимую!» Народная артистка испугалась, что заслуженный артист явится с журналистами и устроит скандал в частном доме престарелых, где ей пообещали месяц реабилитации бесплатно. Поэтому съехала, чтобы не подводить людей под скандал.
Сейчас Лидия Николаевна живет с младшей дочерью, 52-летней Ольгой Шукшиной. Места в четырехкомнатной квартире хватает. Эту жилплощадь на улице Бочкова, что у метро «Алексеевская», получал еще в 70-е годы сам Василий Макарович Шукшин. Квартиру Лидия Николаевна завещала Ольге и ее сыну Василию. Скандалы с Алибасовым остались в прошлом - давние друзья созваниваются, общаются.
Хулиган под присмотром
Фото: Иван Макеев/КП
75-летний Бари Алибасов теперь под надежным надзором. Сошелся характером с ответственной помощницей, которая контролирует здоровье и быт продюсера «На-На», проживая с ним в просторной квартире. Елена - медик по образованию, поэтому и уколы делает, и хозяйство ведет. У «домоправительницы» Бари Каримовича есть муж, сын, поэтому слухи об их романе не имеют под собой почвы.
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Отношения сугубо рабочие. Елена выходила Алибасова после травмы позвоночника: продюсер поспорил со своими «на-найцами» на бутылку водки, что спрыгнет с третьего этажа отеля… Прошло время, и осенью Алибасову из-за той травмы пришлось сделать небольшую плановую операцию на позвоночнике.
Алибасов остается активным пенсионером: ведет привычный образ жизни, но стал внимательнее относиться к здоровью. Пенсия у продюсера приличная - 52 тыс. руб. в месяц (вместе с доплатой за звание заслуженного). Кроме того, его и сейчас кормит до сих пор гастролирующая группа «На-На».