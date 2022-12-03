В каких условиях живут Доронина, Алибасов и другие звезды преклонного возраста

Осенью сразу две народные артистки и один заслуженный артист оказались в эпицентре внимания из-за слухов об их здоровье и месте проживания. «Отправили уважаемых людей в дома престарелых», - сообщили блогеры. «Телепрограмма» разбиралась, где и с кем на самом деле сейчас живут Татьяна Доронина, Лидия Федосеева-Шукшина и ее экс-муж Бари Алибасов.

Баня, массаж и кошки

89-летняя Татьяна Доронина еще в начале пандемии переехала из своей квартиры в санаторий «Барвиха» в Одинцовском районе Подмосковья. Месяц пребывания в заведении стоил 750 тыс. руб. (платил театр). Хорошее питание, прогулки по приятной территории, медперсонал. А в феврале Доронина заболела ковидом. Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман устроил Татьяну Васильевну на лечение в ЦКБ.

После выписки из больницы Доронина вернулась в санаторий, но после болезни ослабла - медсестры жаловались, что не справляются. По слухам, жаловались и на излишне требовательный характер артистки. «Когда мы ее забрали и привезли в Центр геронтологии «Юго-Западный», ее физическое состояние было ужасное - должного ухода она не получала, - рассказал Кехман. - Несмотря на то, что мы за это платили».

В Центр геронтологии Доронина переехала летом, но об этом стало известно только сейчас. В это заведение актрису устроили по совету председателя Совета театральных деятелей РФ Александра Калягина. Народная артистка проживает в индивидуальной двухкомнатной палате с личной кухней. Две любимые кошки остались при ней.

За Дорониной ухаживают шесть медсестер. Репутация у медучреждения отличная - здесь ставят на ноги даже лежачих пациентов. Доронина проходит реабилитационные и восстановительные процедуры по израильским технологиям. Есть даже баня. Татьяна Васильевна новым центром довольна.

На днях народную артистку навестила завлит театра Галина Ореханова, после чего сообщила, что условия и медпомощь в центре отличные. Татьяна Васильевна надеется вернуться к прежней активности. До ковида актриса постоянно выезжала по своим делам. После болезни ноги стали хуже ходить, но Доронина мечтает скорее вылечиться и продолжить выезды.

«Специально для Дорониной я купил новую машину, чтобы она могла свободно передвигаться по городу, - рассказывал Кехман. - Надеюсь, что 25 января, на свои именины, она окажется в театре. Мы сделали ремонт в ее квартире. Мы все время в общении. Она окружена заботой и находится под личным контролем Ольги Борисовны Любимовой (министр культуры РФ. - Авт.)».

В родных стенах