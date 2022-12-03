Что стало с юными актерами из популярных российских сериалов

Не успели мы моргнуть глазом, как маленькие актеры сериала «Воронины» (2009 - 2019) превратились во взрослых, красивых и самостоятельных молодых людей.
Мария Ильюхина
Фото: кадр из фильма
Старшую дочь Кости и Веры - очаровательную Машу играла Мария Ильюхина. Играла с шести лет, притом что профессионально занималась художественной гимнастикой. После закрытия «Ворониных» в 2019 году девушка поступила учиться в Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова и в кино уже не снималась.
Записывала песни, работала ведущей детских фестивалей и на модных показах брендов. Зато повезло Маше в любви! Она познакомилась со сверстником, 19-летним студентом РАНХиГС Алексеем Шаровым и уже ждет от него ребенка. Совсем недавно Маша выложила фото в соцсетях, сообщив, что находится на шестом месяце беременности.
- Самый ценный в мире груз - это в пузе карапуз! - считает будущая мама. - Так непривычно осознавать, что скоро в твоей жизни появится маленькое чудо. Это волшебный период в моей жизни.
Кирилл и Филипп Михины
Фото: соцсети
Сыновей-близнецов Ворониных - Филю и Кирю, сыграли братья Филипп и Кирилл Михины. Белокурые парни начали сниматься, когда им еще не было трех лет, однако к началу съемок 11-го сезона родители мальчиков решили уехать из России в Таиланд.
Фото: кадр из фильма
Актеров заменили другие близнецы (об этом чуть ниже). Несмотря на обилие предложений по съемкам, Михины больше не работали в кино - родители были против. Сначала Кирилл и Филипп жили с мамой и папой в Таиланде, а затем переехали на Кипр. Они оканчивают школу (обоим по 16 лет), активно занимаются спортом и помогают родителям с младшей сестренкой, которая появилась на свет не так давно.
Артем и Роман Пенчук
Фото: кадр из фильма
Эти двое из ларца пришли на замену братьям Михиным. И тоже неплохо вписались в сборную «Ворониных». Играли отпрысков Кости и Веры с 11-го по 24-й сезон - по сути выросли на площадке! Сейчас Пенчукам по 15 лет, они занимаются борьбой в знаменитой школе «Самбо-70» и раскидывают анкеты по модельным агентствам - вдруг повезет? Кроме того, подростки любят собак и помогают маме - профессиональной заводчице.
Вера Тарасова
Фото: соцсети
Младшая дочь Люся по сюжету появилась у Ворониных в 2015 году. И на протяжении 10 сезонов эту роль исполняли три разные актрисы: в младенчестве - трехмесячная Полина Кузьменко, потом Софья Хващинская, а с четырех лет - Вера Тарасова. Девочка начинала играть в кино, когда ей не было еще 4 лет, а теперь ей уже 10.
Фото: кадр из фильма
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До Марии Ильюхиной еще далеко, но все же и это солидный путь - Тарасова уже совсе не малышка! Вера активно снимается в рекламе, хорошо учится в школе и снимается в сериалах - «Третий должен уйти», «Найди меня, счастье» и др.