Что стало с юными актерами из популярных российских сериалов

Старшую дочь Кости и Веры - очаровательную Машу играла Мария Ильюхина. Играла с шести лет, притом что профессионально занималась художественной гимнастикой. После закрытия «Ворониных» в 2019 году девушка поступила учиться в Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова и в кино уже не снималась.

Записывала песни, работала ведущей детских фестивалей и на модных показах брендов. Зато повезло Маше в любви! Она познакомилась со сверстником, 19-летним студентом РАНХиГС Алексеем Шаровым и уже ждет от него ребенка. Совсем недавно Маша выложила фото в соцсетях, сообщив, что находится на шестом месяце беременности.

- Самый ценный в мире груз - это в пузе карапуз! - считает будущая мама. - Так непривычно осознавать, что скоро в твоей жизни появится маленькое чудо. Это волшебный период в моей жизни.

Кирилл и Филипп Михины