С кем из «Великолепного века» подружилась Мерьем Узерли

Мерьем Узерли, в отличие от других актеров, сыгравших в турецком сериале «Великолепный век», не спешила обзаводиться прочными связями. При этом партнерша Халита Эргенча все же сдружилась с некоторыми актерами. Так, Мерьем близко общалась с Озаном Гювеном, который воплотил в сериале образ Рустема-паши. Турецкие СМИ даже писали, что у пары бурный роман.
Сама Мерьем успела родить дочку Лару от тайного возлюбленного, с которым рассталась еще будучи беременной. Когда малышка подросла, актриса вновь завела отношения и родила дочку Лили.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Озаном Гювеном. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Мерьем Узерли с Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч. Фото: личный архив
Дружеские отношения у Мерьем Узерли сложились также с Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу. И это при том, что в сериале они постоянно враждовали. Сельма предстала в образе Хатидже султан, которая обвинили Хюррем султан в казни Ибрагима-паши. А Нур сыграла Махидевран султан, которая соперничала со славянской фавориткой за любовь и привязанность султана Сулеймана.
А вот с Джансу Дере, которая сыграла Фирузе хатун, отношения у Мерьем Узерли, похоже, не сложились. Когда продюсер сериала Тимур Савджи в интервью обличил актрису за то, что та покинула «Великолепный век», оставив их в сложном положении, Джансу поддержала его, а не Узерли.
Напомним, что Мерьем отказалась сниматься в «Великолепном веке» и на роль постаревшей Хюррем султан пришлось взять Вахиде Гердюм.