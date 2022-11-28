С кем из «Великолепного века» подружилась Мерьем Узерли

Мерьем Узерли, в отличие от других актеров, сыгравших в турецком сериале «Великолепный век», не спешила обзаводиться прочными связями. При этом партнерша Халита Эргенча все же сдружилась с некоторыми актерами. Так, Мерьем близко общалась с Озаном Гювеном, который воплотил в сериале образ Рустема-паши. Турецкие СМИ даже писали, что у пары бурный роман.

Сама Мерьем успела родить дочку Лару от тайного возлюбленного, с которым рассталась еще будучи беременной. Когда малышка подросла, актриса вновь завела отношения и родила дочку Лили.

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