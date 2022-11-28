Эмма — в объятиях мамы, а Макс дремлет на плече у отчима? Лопес показала личные фото с Аффлеком

В личном микроблоге в День матери Дженнифер Лопес поделилась подборкой кадров, на которых она позировала со своими близкими. Поклонники обратили внимание на то, что компанию голливудской диве и ее мужу Бену Аффлеку составили дети актрисы. Лопес не прочь провести уикенд с возлюбленным и 14-летними близнецами Эммой и Максом.

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