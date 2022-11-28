Эмма — в объятиях мамы, а Макс дремлет на плече у отчима? Лопес показала личные фото с Аффлеком

В личном микроблоге в День матери Дженнифер Лопес поделилась подборкой кадров, на которых она позировала со своими близкими. Поклонники обратили внимание на то, что компанию голливудской диве и ее мужу Бену Аффлеку составили дети актрисы. Лопес не прочь провести уикенд с возлюбленным и 14-летними близнецами Эммой и Максом.
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Дженнифер Лопес с дочкой Эммой. Фото: личный архив
Поклонники распознали в спящем на плече у Бена Аффлека пареньке сына Дженнифер — Макса. Фото: личный архив
В своем микроблоге Дженнифер Лопес показала кадры, которые были сделаны в авто. Похоже, семейство возвращалось с прогулки. Актриса заснула на заднем сиденье, прижав к себе дочку Эмму. А на плече у Бена Аффлека дремал юноша. Поклонники распознали в пареньке сына Дженнифер, Макса. Похоже, что с отчимом у 14-летнего подростка прекрасные отношения.
В одном из своих интервью Дженнифер Лопес поделилась трудностями воспитания детей.
«Быть родителем — значит, быть достаточно сильным, чтобы отпустить ребенка, позволить ему насладиться моментом, позволить ему увидеть вас и дать возможность критиковать и смеяться над вами… Все то, что подростки делают со своими родителями, — это как «подожди, я думал, мы лучшие друзья, я же думал, тебя все устраивает», — говорила актриса.
По материалам Tatler.