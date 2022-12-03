Самые яркие выходы наших знаменитостей на премьерах, премиях и модных показах

Ольга Бузова на Topical Style Awards 2022 забрала статуэтки победительницы сразу в двух номинациях - «Икона стиля» и «Лучшее шоу». Стилисты помогли артистке скопировать один из образов Дженнифер Лопес. Благодаря платью из ткани с пайетками, эффектно обтянувшему пышные ягодицы, а также макияжу и прическе наша Ольга превратилась практически в двойника Джей Ло.
Фото: предоставлено пресс-службой
Агата Муцениеце пришла на премьеру комедии «Честный развод-2» с детьми - 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. Муцениеце играет в картине главную женскую роль и приглашает всех в кино: «Очень хочется, чтобы вы получили удовольствие и ушли с хорошим послевкусием. И потом еще несколько дней думали о том, как классно просто жить!»
Фото: предоставлено пресс-службой
На неделе моды Estet Fashion Week показали коллекции более 50 дизайнеров. Основные коллекции были от русских мастеров. Актриса Анастасия Макеева воплотила в своем образе сразу четыре времени года - вот такая задумка дизайнера Татьяны Дорониной (тезка и однофамилица знаменитой актрисы и режиссера). «Татьяна - дизайнер домашнего текстиля, она оформляла мне в загородном доме шторы, подушки, покрывала, - рассказала Макеева. - Теперь из этих тканей она сделала коллекцию одежды. Получилось круто».
Фото: Геннадий Авраменко
Настасья Самбурская сыграла в комедии «Умная Маша» главную роль. На премьере артистка вдруг превратилась в русскую красавицу с длинными локонами, но мы-то знаем: вся эта красота - накладные локоны. В кино Настасья пришла со стилистом Владом Лисовцом, который уже много лет отвечает за ее прическу.
Фото: предоставлено пресс-службой
Вера Алдонина на Неделе моды вышла на подиум, чтобы исполнить песню для гостей мероприятия. 15-летняя дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина - актриса мюзиклов, обладательница Гран-при международных музыкальных конкурсов. Вера Алдонина исполнила на неделе моды песню Уитни Хьюстон не случайно: «Мама выступила здесь четыре года назад с этой же песней. И это придало мне уверенности».
Фото: Михаил Фролов/КП
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и Павел Воля уже десять лет вместе. Накануне они забежали на премию Topical Style Awards 2022, где Утяшеву наградили как победительницу в номинации «Самая стильная ведущая». Воля так радовался за жену, что впервые проявил чувства на публике - под крики «горько!» пара слилась в поцелуе.