Самые яркие выходы наших знаменитостей на премьерах, премиях и модных показах

Агата Муцениеце пришла на премьеру комедии «Честный развод-2» с детьми - 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. Муцениеце играет в картине главную женскую роль и приглашает всех в кино: «Очень хочется, чтобы вы получили удовольствие и ушли с хорошим послевкусием. И потом еще несколько дней думали о том, как классно просто жить!»