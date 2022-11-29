Как Никита Джигурда стал олицетворением эпатажа: скандальные выходки, развод ради денег, жены и дети

Эти два слова – «Никита Джигурда» - давно уже стали синонимом эпатажа. Относиться к нему можно по-разному. Но нельзя отрицать, что Никита Джигурда – яркий персонаж, который то и дело удивляет и шокирует своими новыми выходками. Без него было бы скучно!
Никита Джигурда: тайна фамилии
Никита Джигурда в детстве. Фото: соцсети
Будущая звезда эпатажа, Никита Джигурда, родился в 1961 году, в Киеве. В семье, кроме него, было еще двое сыновей – Сергей и Руслан. Как утверждает Никита Борисович, их род идет от запорожских казаков, и он, и его близкие, - украинцы. Некоторые считают, что Джигурда – это псевдоним. На самом деле это настоящая фамилия артиста, она имеет румынское происхождение и переводится как «владеющий секирой».
Тяга к творчеству начала проявляться у Никиты еще в детстве. Уже в 13 лет подросток покорял окружающих мастерским исполнением песен Высоцкого: научился играть на гитаре с помощью отца и брата.
Никита Джигурда: спортивное детство
Никита Джигурда в молодости. Фото: Global Look Press
Никита рос сильным и спортивным, его любимым видом спорта была гребля, он даже был чемпионом Украины и кандидатом в мастера спорта. Так что неудивительно, что после окончания школы он поступил в институт физкультуры.
Правда, проучился там только год – понял, что хочет стать не спортсменом, а актером, и подал документы в Щукинское училище. Это не очень понравилось родителям, но Никита настоял на своем.
Никита Джигурда: рост и вес
Никита Джигурда. Фото: соцсети
Надо сказать, фактура у будущего артиста была впечатляющая: широкоплечий, высокий (186 см при весе 86 кг), с мужественной внешностью и глубоким хрипловатым голосом, он еще и вел себя так, что не обратить на него внимание было невозможно. А однажды Никита оказался на лечении в психиатрической клинике.
Никита Джигурда: «Эротический мутант»
Окончив Щукинское училище, 26-летний Джигурда стал играть на сцене. Через несколько лет о нем заговорили как о скандальном режиссере: он снял эротический триллер «Супермен поневоле, или Эротический мутант», и сам исполнил главную роль в фильме.
При этом он не оставлял и любимую гитару – продолжал петь, причем его репертуар состоял в основном из песен Высоцкого и на стихи Сергея Есенина, а также других авторов. В 1984 году Джигурда выпустил свой первый альбом.
Никита Джигурда: «Любить по-русски»
Фото: кадр из фильма «Любить по-русски»
А потом на экраны вышел фильм режиссера и актера Евгения Матвеева «Любить по-русски», в котором Джигурда сыграл одну из главных ролей. После премьеры он стал звездой: фильм получил огромную популярность.
Никита Джигурда: диски, телевидение и матерные стихи
Параллельно со съемками Никита Джигурда продолжал записывать песни, выпускать диски и гастролировать по стране с концертами. Пробовал он себя и в роли телеведущего – на канале «РЕН ТВ» выходила передача «Ни свет, ни заря».
Поклонникам хорошо известно также поэтическое творчество Никиты Борисовича: он опубликовал три сборника стихов, принятых весьма неоднозначно. Особенно много вопросов и возмущений вызвал сборник под названием «Вертикаль русского мата. Батарейки Бога».
В 2019 году Джигурда снялся в эпизодической роли комедийного сериала «Любовницы», главными звездами которого стали Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова. В картине «Жена олигарха» он примерил образ лидера славянской общины. А в феврале 2022 года зрители увидели его в экстремальном реалити-шоу «Звезды в Африке».
Никита Джигурда: спорт
Фото: соцсети
С некоторых пор Никита Джигурда радует поклонников на ринге – в рамках поп-ММА он сходится в поединках с оппонентами из числа публичных личностей. Его соперниками становились Виталий Милонов, Отар Кушанашвили, Бари Алибасов-младший… Джигурда пытался вызвать на бой и телеведущего Владимира Соловьева, и Николая Валуева, и Иосифа Пригожина, - но пока из этого ничего не вышло.
Никита Джигурда: скандалы
Никита Джигурда известен не только своими ролями в кино и песнями, но и множеством скандалов. Он неоднократно участвовал в программе «Прямой эфир», причем чуть ли не каждый раз конфликтовал с ведущим и с другими участниками. Другая передача – «Ледовое шоу» - стала причиной взрыва ревности: Джигурда не стерпел участия в ней своей жены, фигуристки Марины Анисиной, приревновал ее к партнеру.
В 2018 году эпатажный актер попытался баллотироваться на пост мэра Москвы, что вызвало ажиотаж. Правда, его заявку отклонили – у Джигурды двойное гражданство, России и Украины.
Появлялся Джигурда и в эфире «Пусть говорят» - из-за скандального наследства подруги его семьи, бизнес-леди Людмилы Браташ. После ее смерти Джигурда получил крупное наследство, но его оспорила Светлана Романова, сестра Людмилы.
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Снимаясь в передаче «Новые русские сенсации», Джигурда прямо перед камерами ввязался в настоящую драку между Анастасией Волочковой и ее помощником.
После скандала с футболистом Артемом Дзюбой, интимное видео которого попало в Сеть, Джигурда в знак поддержки записал похожее видео и сам выложил его в интернет.
В разгар коронавируса Джигурда приехал в монастырь в Дивеево, находящийся на карантине. Артисту было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, составлен протокол. Многие осуждали его за то, что он подверг опасности здоровье и жизнь людей, которые вынуждены были с ним контактировать после посещения монастыря. В интервью Никита признался, что не жалеет о своем поступке.
Список эпатажных выходок Джигурды можно продолжать до бесконечности. Но именно это и привлекает в нем многочисленных поклонников: программы с его участием неизменно вызывают резонанс.
Никита Джигурда: личная жизнь
В первом браке – с девушкой по имени Нелли – у Никиты Джигурды родился сын Владимир. Его второй женой стала Марина Есипенко, которая позднее ушла от него к знаменитому барду Олегу Митяеву. Вторая избранница Джигурды – поэтесса Яна Павелковская – была моложе артиста на 18 лет. Они жили в гражданском браке, Яна родила двоих сыновей, которых назвали Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.
Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: соцсети
Но больше всего разговоров вызвал третий брак Никиты Джигурды – с Мариной Анисиной. Они поженились в 2008 году, вскоре на свет появился их первенец, мальчику дали необычное имя Мик-Анжель-Крист. Потом родилась девочка – Эва-Влада. Поклонники артиста и фигуристки были огорчены, узнав в 2016 году о разладе в их семье. Марина Анисина обвинила мужа в безответственности и подала на развод.
Никита Джигурда с младшими детьми. Фото: соцсети
Правда, после расставания внезапно их снова стали видеть вместе: было похоже, что их отношения вступили в новую стадию. Позднее в передаче «Секрет на миллион» Джигурда признался, что их с Мариной развод был спектаклем, и что они заработали на этом 60 тысяч долларов, рассказывая о расставании на разных ток-шоу.
А в 2021-м Джигурда сразил всех новостью о том, что они с Анисиной снова женятся. И вторично зарегистрировал брак с Мариной 22 февраля.
Брутальному мачо приписывают множество романов, в том числе – с балериной Анастасией Волочковой. Впрочем, сам он себя Дон-Жуаном не считает и утверждает, что у него нет внебрачных детей. Хотя добавляет, что женщин у него было больше сотни.
Никита Джигурда: доходы
В 2022 году дело с наследством Людмилы Браташ снова стало активно обсуждаться: СМИ сообщали о том, что Джигурда так и не смог получить завещанное подругой, потому что у него не было оригинала оставленного Людмилой завещания. Но позднее директор Джигурды сказал, что это неправда, и что на самом деле Никита Борисович стал владельцем денежных средств и четырех квартир.
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Помимо наследства, доходы Джигурды складываются из гонораров за участие в различных ток-шоу: за это телеканалы платят эпатажному артисту от 150 до 600 тысяч рублей.
Одно из скандальных фото Джигурды. Источник: соцсети
В 2022 году Никита Джигурда получил российское гражданство, сделав окончательный выбор между Россией и Украиной. Он продолжает заниматься разнообразным творчеством. В январе 2023 года, по словам Джигурды, нас ждет новый проект с его участием, но подробности пока неизвестны.