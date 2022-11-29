Как Никита Джигурда стал олицетворением эпатажа: скандальные выходки, развод ради денег, жены и дети

Будущая звезда эпатажа, Никита Джигурда, родился в 1961 году, в Киеве. В семье, кроме него, было еще двое сыновей – Сергей и Руслан. Как утверждает Никита Борисович, их род идет от запорожских казаков, и он, и его близкие, - украинцы. Некоторые считают, что Джигурда – это псевдоним. На самом деле это настоящая фамилия артиста, она имеет румынское происхождение и переводится как «владеющий секирой».

Тяга к творчеству начала проявляться у Никиты еще в детстве. Уже в 13 лет подросток покорял окружающих мастерским исполнением песен Высоцкого: научился играть на гитаре с помощью отца и брата.

Никита Джигурда: спортивное детство