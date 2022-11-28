«Любовь-морковь» Гоши Куценко: побрился налысо из-за Порошиной, признался в измене, в третий раз стал отцом в 50 лет

Отец не пускал его в школу-студию МХАТ — даже организовал звонок из ЦК КПСС в приемную комиссию. Но Гошу приняли. Он стал звездой. А вот в личной жизни Куценко пришлось пострадать.
Настоящее имя Гоши Куценко — в честь Юрия Гагарина
Гоша Куценко в детстве. Фото: соцсети
Юрий Георгиевич Куценко (так звучит его настоящее имя — мальчика назвали Юрой в честь Гагарина) родился в 1967 году в Запорожье, в украинской семье. Его мама работала врачом-рентгенологом, а отец занимал высокий пост: был заместителем министра радиопромышленности.
Он хотел и из сына сделать специалиста в этой области — Юра по настоянию отца поступил в институт радиотехники и электроники. Но так его и не окончил. Неинтересно ему было копаться в деталях.
А вот художественная самодеятельность привлекала юношу гораздо больше. К тому времени он уже давно и прочно стал Гошей: так его называла дома мама, и ему это имя нравилось больше, потому что он долго не выговаривал букву «р».
Гоша Куценко: украинский акцент и картавость
Гоша Куценко в детстве. Фото: соцсети
Гоша Куценко обожал театр. Однажды он увидел на сцене девушку, которая покорила его сердце. Елена Сотникова ввела Гошу в театральную среду, познакомила с артистами.
Когда молодой человек решил бросить радиотехнический институт и поступать в школу-студию МХАТ, отец пришел в ужас и попробовал «надавить» на приемную комиссию.
Гоша Куценко в детстве. Фото: соцсети
Туда позвонили из ЦК КПСС — отец воспользовался своими связями — и настоятельно попросили не принимать абитуриента Куценко. Но было уже поздно: глава приемной комиссии Олег Табаков был очарован украинским акцентом и картавостью артистичного юноши. Куценко зачислили на первый курс.
Гоша Куценко: театр
Окончив вуз, он долго не мог найти себя в профессии, даже чувствовал разочарование. Лишь спустя несколько лет его стали вводить в спектакли и давать заметные роли. В 2008-м Куценко приняли в труппу Театра им. Моссовета, там он играл в постановках «Бог» и «Ревизор». Позднее популярность у зрителей получили спектакли «Любовные письма» и «Скамейка», где его партнершами были Екатерина Климова и Ирина Апексимова.
Как Гоша Куценко назвался сыном Михаила Козакова
Гоша Куценко в молодости и с волосами. Фото: соцсети
Еще в начале 90-х Гоша Куценко как-то назвался в эфире одной из телепередач сыном знаменитого актера и режиссера Михаила Козакова. Они и вправду очень похожи, но никакого родства между ними нет, — просто Гоша пытался «раскрутиться» за счет известного человека.
Позднее, встретившись на мероприятии с Козаковым, Гоша чувствовал себя очень неловко и попытался загладить вину, попросив у него прощения.
«Я пошутил неловко, Михаил Михайлович. Дурак был», — выпалил Гоша.
Гоша Куценко: кино
Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Фото: кадр из фильма «Любовь-морковь»
В кино Гоша Куценко начал сниматься еще студентом. Но известность пришла к нему после главной роли в фильме «Антикиллер», сыгранной в 2002 году. Это был не слишком положительный, но очень обаятельный персонаж.
Потом был «Антикиллер-2», а за ним последовал блокбастер «Ночной дозор», в котором Куценко сыграл мага Игната. В этом фильме он играл вместе с гражданской женой — Марией Порошиной.
Куценко продолжал успешно сниматься. Новый виток популярности обрушился на актера после работы в комедии «Любовь-морковь», где он сыграл с Кристиной Орбакайте. Герои — муж и жена — волею случая поменялись телами, и теперь им приходится решать непривычные для себя проблемы. Успех комедии был настолько огромным, что решено было снять еще два фильма-продолжения.
Приходилось Гоше Куценко играть и военных («Снайпер»), и милиционеров (сериал «Последний мент»), и врачей («Скорая помощь»)… Освоил он и продюсерские тонкости. Еще в 2012 году Гоша Куценко решил снять фильм о событиях в Югославии. Через несколько лет он стал автором идеи и продюсером военного боевика «Балканский рубеж».
Гоша Куценко: музыка и телевидение
Гоша Куценко. Фото: Global Look Press
А еще Гоша — увлеченный музыкант. Его первая рок-группа называлась «Баранина-97», он был в ней солистом. Гоша снимался в музыкальных клипах группы «Токио», пел на «Фабрике звезд»… Его группа «Гоша Куценко & Anatomy of Soul» на протяжении четырех лет давала концерты во многих городах России, участвовала в фестивалях «Нашествие», «Старый новый рок»…
Вместе с солисткой группы «Чи-Ли» Куценко исполнил песню «Сказки». Его первый альбом вышел в 2010 году, он назывался «Май Ворлд», и тогда же Гоша создал собственный ютюб-канал: на нем поклонники могли смотреть его новые ролики.
Отдельно стоит сказать о его альбоме «DUЭТО!»: в него вошли песни, которые Гоша исполняет с Валерией, Полиной Гагариной, Кети Топурией и другими звездами. Куценко нередко участвует в телевизионных проектах, он выступал в шоу «Две звезды», где пел «Гоп-стоп» с Денисом Майдановым, был гостем Ивана Урганта и Леры Кудрявцевой («Секрет на миллион»)…
Гоша Куценко и Мария Порошина
Гоша Куценко и Мария Порошина. Фото: соцсети
Высокий (рост — 184 см, вес — 83 кг) актер с юности привлекал внимание девушек. Когда в школу-студию МХАТ поступила Мария Порошина, все студенты немедленно начали ухаживать за красавицей-новенькой. Но она выбрала Гошу. Роман развивался бурно и стремительно, страсти кипели нешуточные. Однажды Гоша в порыве чувств нырнул на глазах у Марии в пруд парка Горького.
«Удивить-то удивил, но только вода оказалась мутная, грязная. В общем, столько разной заразы нахватал! Вернулся домой, и так захотелось какого-то самоочищения, что даже сам себе голову наголо побрил. Посмотрел на новую «прическу» — понравилось. И с тех пор волосы не отращиваю», — рассказывал Гоша в интервью.
Гоша Куценко и Мария Порошина. Фото: соцсети
Вскоре они начали жить вместе. И, хотя до ЗАГСа влюбленные так и не дошли, это был полноценный гражданский брак, в котором родилась дочь Полина. Правда, через пять лет Гоша и Мария расстались.
Актер признавался, что виноват в этом был он: не смог сохранить верность Порошиной, а потом сам же и признался ей в измене. Жить с ним дальше актриса не смогла. Со временем Гоша и Мария смогли наладить дружеские отношения, и в жизни дочери он всегда участвовал.
Гоша Куценко и Ирина Скриниченко
Гоша Куценко и Ирина Скриниченко. Фото: Global Look Press
О своей личной жизни Куценко говорить не любит. После расставания с Порошиной на него навалились новые несчастья. Сначала от онкологического заболевания умерла мама, а буквально спустя несколько месяцев ухудшилось состояние отца, и он вскоре тоже скончался. Гоша сильно горевал, даже начал злоупотреблять спиртным.
Выбраться из состояния депрессии помогла его вторая жена — Ирина Скриниченко, актриса и модель. На этот раз брак был скреплен в ЗАГСе. Ирина родила актеру двух дочек — Евгению и Светлану.
Сейчас Гоше Куценко 55 лет, и недавно он признался журналистам, что с Ириной у них — гостевой брак. Жена и дочки живут в загородном доме, а Гоша почти все время проводит в Москве. По его мнению, именно благодаря этому они с Ириной не успевают надоесть друг другу, наоборот — всегда радуются встрече.
Куценко продолжает много работать. Осенью 2022 года вышел новый сезон сериала «Скорая помощь». Кроме того, он снялся в сериале «Без правил», сыграв мафиози с необычным кавказским акцентом.
Гоша Куценко: доходы и… расходы
Гоша Куценко со старшей дочерью Полиной.
Он действительно очень много работает — без выходных и отпусков. И зарабатывает немало: по данным СМИ, не меньше 300 тысяч рублей в день. Но все эти деньги уходят на погашение долга. Еще в 2006 году Куценко занял 50 миллионов рублей на то, чтобы снять фильм «Дикари». Ему пришлось даже заложить свой дом. Но фильм провалился в прокате. И Куценко приходится работать на износ, чтобы, наконец, расплатиться с кредиторами.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Слухи и романы
Кроме интрижки, из-за которой распался его брак с Марией Порошиной, в жизни Гоши Куценко не было эпизодов, в которых его могли бы упрекнуть.
Правда, еще студентом он отчаянно влюбился в Алену Хмельницкую, но все так и осталось на уровне невинного флирта, а потом пришла любовь к Порошиной. Сейчас он — примерный семьянин. Актер уверяет, что самое главное для него — это семья и дети, ради них он живет и работает.