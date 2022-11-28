«Любовь-морковь» Гоши Куценко: побрился налысо из-за Порошиной, признался в измене, в третий раз стал отцом в 50 лет

Юрий Георгиевич Куценко (так звучит его настоящее имя — мальчика назвали Юрой в честь Гагарина) родился в 1967 году в Запорожье, в украинской семье. Его мама работала врачом-рентгенологом, а отец занимал высокий пост: был заместителем министра радиопромышленности.

Он хотел и из сына сделать специалиста в этой области — Юра по настоянию отца поступил в институт радиотехники и электроники. Но так его и не окончил. Неинтересно ему было копаться в деталях.

А вот художественная самодеятельность привлекала юношу гораздо больше. К тому времени он уже давно и прочно стал Гошей: так его называла дома мама, и ему это имя нравилось больше, потому что он долго не выговаривал букву «р».

Гоша Куценко: украинский акцент и картавость

