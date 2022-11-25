Четырехэтажный особняк с бассейном в элитном районе Стамбула: как живут Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит является одним из самых популярных актеров в Турции. И гонорары за съемки у него соответствующие. Доходу красавца-турка можно только позавидовать. Не менее успешна и жена Бурака Озчивита.
Со своей возлюбленной Фахрийе Эвджен актер познакомился на съемочной площадке исторического сериала «Королек – птичка певчая».
Между ними сразу пробежала искра. Как позже признался Бурак, увидев красавицу Эвджен, он сразу понял — она особенная девушка.
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Фахрийе Эвджен в просторной гостиной особняка. Фото: личный архив
У пары подрастает сынишки Каран. В самое ближайшее время жена Бурака Озчивита подарит ему еще одного ребенка. А может быть и двух. Поговаривают, что пара ждет королевскую двойню — мальчика и девочку.
Для большой семьи, как говорится, нужен вместительный и просторный дом. Бурак Озчивит поселился в четырехэтажном особняке с садом и бассейном. Дом расположен в элитном районе Стамбула — Бейкоз.
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном поселились в элитном районе Турции - Бейкоз. Фото: личный архив
Интерьер особняка выдержан в светлых оттенках. Бурак и Фахрие принимали непосредственное участие в обустройстве дома. Супруги сами выбирали мебель, не прибегая к услугами дизайнеров.
Примечательно, что жена Бурака Озчивита не стала нанимать домработницу. Актриса может позволить себе воспользоваться услугами клининга, чтобы провести генеральную уборку в четырехэтажном доме. При этом в основном Фахрийе сама ведет хозяйство. Так, Бурак Озчивит в одном из интервью признался, что его жена получает удовольствие от работы по дому. Она любит наводить чистоту, кроме того, она прекрасно готовит.
«В перерывах между съемками я ем еду, приготовленную супругой, она привозит мне свежий обед на площадку», — похвастался актер.
Фахрийе Эвджен предпочитает светлые оттенки в дизайне. Фото: личный архив.
Кстати, в отделке четырехэтажного особняка в основном использовались дорогостоящие материалы природного происхождения — древесина, мрамор.