Четырехэтажный особняк с бассейном в элитном районе Стамбула: как живут Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит является одним из самых популярных актеров в Турции. И гонорары за съемки у него соответствующие. Доходу красавца-турка можно только позавидовать. Не менее успешна и жена Бурака Озчивита.

Со своей возлюбленной Фахрийе Эвджен актер познакомился на съемочной площадке исторического сериала «Королек – птичка певчая».

Между ними сразу пробежала искра. Как позже признался Бурак, увидев красавицу Эвджен, он сразу понял — она особенная девушка.

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