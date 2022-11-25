Развелась и оставила дочь себе! Как живет Нур Феттахоглу, которая сыграла Махидевран султан

Нур Феттахоглу 42 года. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дважды была замужем. Однако построить крепкую семью ей так и не удалось. В этом она, можно сказать, повторила судьбу Махидевран султан.

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Первым мужем Нур стал Мурат Айсан. Они сыграли свадьбу в далеком 2008-м и прожили вместе три года. Причем актриса недолго пробыла свободной. Спустя еще два года она повторно вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Левент Везироглу. Со вторым мужем Нур прожила два года, а потом ушла от него.