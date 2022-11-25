Развелась и оставила дочь себе! Как живет Нур Феттахоглу, которая сыграла Махидевран султан

Нур Феттахоглу 42 года. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дважды была замужем. Однако построить крепкую семью ей так и не удалось. В этом она, можно сказать, повторила судьбу Махидевран султан.
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Первым мужем Нур стал Мурат Айсан. Они сыграли свадьбу в далеком 2008-м и прожили вместе три года. Причем актриса недолго пробыла свободной. Спустя еще два года она повторно вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Левент Везироглу. Со вторым мужем Нур прожила два года, а потом ушла от него.
Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин. Фото: личный архив
Правда, спустя полгода супруги помирились и снова сошлись. В 2016 году у пары родилась дочка Элиса Гюзин. Ради общего ребенка Нур и Левент прожили вместе еще пять лет. Однако в марте 2021 года супруги развелись. За восемь лет брака они разошлись во второй раз. И кажется, окончательно. При этом опека над дочерью осталось у матери.
Нур Феттахоглу сама воспитывает дочку. Фото: личный архив
Нур Феттахоглу обзавелась армией поклонников не только в Турции, но и в России. Актриса сыграла Махидевран султан — фаворитку султана Сулеймана и мать шехзаде Мустафы. Примечательно, что у Нур сложились приятельские отношения с Мерьем Узерли, которая воссоздала в «Великолепном веке» образ Хюррем султан. А ведь по сюжету их персонажи соперничали и враждовали между собой. И все из-за стремления стать Валиде султан и посадить своего шехзаде на османский престол.