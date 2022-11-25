Эммануил Виторган: как стал звездой театра и кино, победил рак и познал отцовство на девятом десятке лет

Заслуженный артист страны Эммануил Виторган сегодня пышет жизнерадостностью и энергией. Ему хватает сил на сцену, семью, в которой растет дошкольницы-дочки, и внуков. Он не скрывает своего счастья, делится новостями из жизни в соцсетях и всегда рад личной встрече с поклонниками в своем «Виторган-клубе».

Эммануил Виторган: детство, родители, национальность

Эммануил Виторган родился в Баку 27 декабря 1939 года в еврейской семье. Отец Гедеон Виторган был инженером мукомольной промышленности, мать Хая Блехман — домохозяйкой. Эммануил стал вторым ребенком в семье, у него есть старший на три года брат Владимир.

Семья Виторганов часто переезжала, и когда они обосновались в Ставрополе, маленький Эмма, как называли мальчика родные, увлекся театром, часто бывал на спектаклях, а когда с родителями перебрался в Астрахань, начал посещать драмкружок и играть в спектаклях.

Здесь он окончил школу и решил поступать в театральный вуз. Для этого Эммануил отправился в Москву. Правда, столичные институты не покорились провинциалу, и тогда он направился в Ленинград, где смог стать студентом Театрального института имени Александра Островского.