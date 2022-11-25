Эммануил Виторган: как стал звездой театра и кино, победил рак и познал отцовство на девятом десятке лет

Заслуженный артист страны Эммануил Виторган сегодня пышет жизнерадостностью и энергией. Ему хватает сил на сцену, семью, в которой растет дошкольницы-дочки, и внуков. Он не скрывает своего счастья, делится новостями из жизни в соцсетях и всегда рад личной встрече с поклонниками в своем «Виторган-клубе».
Эммануил Виторган: детство, родители, национальность
Эммануил Виторган родился в Баку 27 декабря 1939 года в еврейской семье. Отец Гедеон Виторган был инженером мукомольной промышленности, мать Хая Блехман — домохозяйкой. Эммануил стал вторым ребенком в семье, у него есть старший на три года брат Владимир.
Семья Виторганов часто переезжала, и когда они обосновались в Ставрополе, маленький Эмма, как называли мальчика родные, увлекся театром, часто бывал на спектаклях, а когда с родителями перебрался в Астрахань, начал посещать драмкружок и играть в спектаклях.
Здесь он окончил школу и решил поступать в театральный вуз. Для этого Эммануил отправился в Москву. Правда, столичные институты не покорились провинциалу, и тогда он направился в Ленинград, где смог стать студентом Театрального института имени Александра Островского.
Эммануил Виторган в молодости. Фото: соцсети
Курсом руководил Борис Зон, а однокурсниками Виторгана были Алиса Фрейндлих, Александра Назарова, Сергей Юрский и другие, ставшие звездами кино и театра.
Эммануил Виторган: театр
Окончив вуз в 1961 году, Виторган отправился в Псковский драматический театр, хотя его приглашали ленинградские сцены. На провинциальных подмостках Эммануил отслужил два года, после чего вернулся в город на Неве и был зачислен в труппу «Ленкома». Актер выходил на сцену в спектаклях «Любовь Яровая», «Вестсайдская история», «Три мушкетера», «Униженные и оскорбленные».
Эммануил Виторган (слева) в спектакле. Фото: Global Look Press
В 1971 году Виторган перебрался в Москву. Здесь он устроился в Театр им. К. Станиславского, сыграл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Продавец дождя», «Взрослая дочерь молодого человека», начал активно сниматься в кино.
В 1982 году Эммануил Гедеонович перешел в труппу Театра на Таганке, проработав два года. Затем ушел в Театр им. В. Маяковского, где стал одним из ведущих артистов и сыграл свои лучшие роли во множестве спектаклей, среди которых: «Кошка на раскаленной крыше», «Жизнь Клима Самгина», «Закат», «Виктория?», «Чума на оба ваши дома», «Кукольный дом», «Король Треф — карта любви».
Эммануил Виторган в спектакле «Король Треф — карта любви». Фото: Global Look Press
В 1992 году Виторган основал собственный театр — «Культурный центр Эммануила Виторгана». Здесь он начал ставить спектакли, встречаться с поклонниками, устраивать юбилеи и вечера памяти.
В 2001 году Виторган вместе с труппой «Квартет И» сыграл в музыкальной постановке «День радио», в 2003 году — «День выборов».
Эммануил Виторган: кино
Кинодебют Виторгана состоялся в 1967 году. На экраны вышел фильм «Два билета на дневной сеанс», где новоиспеченный киноактер сыграл маленькую роль мужа Инки-эстонки. В следующем году вновь снялся в эпизоде в картине «Всего одна роль».
Эммануил Виторган в фильме «Рудобельская республика». Фото: Global Look Press
Первой значительной ролью Виторгана стала работа в фильме «Кортик» в 1973 году — там он сыграл главаря банды. Затем были «Продавец дождя», «Легко быть добрым», «Никто вместо тебя», «Двое в новом доме», «И это все о нем». Актер смог проявить себя в разных ипостасях и бы, наконец, замечен режиссерами.
Эммануил Виторган в фильме «Гроссмейстер». Фото: Global Look Press
Виторган ростом 190 см и весом 87 кг виделся режиссерам чаще в образах шпионов, уголовников или секретных агентов. И он не отказывался от предложений играть злодеев. «Эмиссар заграничного центра», «Профессия — следователь», «Дальнобойщики» подтверждают талант актера перевоплощаться.
Выход в 1982 году сказки «Чародеи» на экраны сделал Виторгана всенародным любимцем. Он сыграл магистра Виктора Коврова и смог покорить зрителей всех возрастов.
Эммануил Виторган в фильме «Чародеи». Кадр из фильма
В фильмографии Виторгана — множество комедийных работ. «Не будите спящую собаку», «По Таганке ходят танки», «Рогоносец», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Веселая компания» и многие другие любимы зрителями до сих пор.
Эммануил Виторган в фильме «Выкуп». Фото: Global Look Press
Всего Виторган снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди последних работ — сериал «Склифосовский», где Виторган талантливо сыграл главврача отделения. Сниматься актер продолжает до сих пор, в 2021 году на экраны вышел фильм «Пункт пропуска», в котором Эммануил Гедеонович исполнил роль адвоката.
В 1990 году Виторган получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1998-м — стал народным, а в 2015 году награжден орденом «Патриот России».
Эммануил Виторган: личная жизнь
Личная жизнь Эммануила Виторгана не менее насыщенна, чем творческая. Актер был женат несколько раз, первой его супругой стала однокурсница Тамара Румянцева, свадьбу они сыграли в 1961 году. Они вместе уехали в Псков, а потом вернулись в Ленинград. В 1966 году в семье случилось прибавление: родилась дочка Ксения.
Старшая дочь Эммануила Виторгана, Ксения Румянцева. Фото: Канал НТВ
Однако в «Ленкоме» Виторган, увидев актрису Аллу Балтер, влюбился до беспамятства. И именно это чувство стало причиной развода актера с женой. И в 1971 году Виторган и Балтер поженились, а затем переехали в Москву.
Эммануил Виторган и Алла Балтер с сыном Максимом. Фото: соцсети
В 1972 году в молодой семье родился сын Максим. Он тоже стал известным актером, сделал отца дедом трижды: в первом браке у него появились дочь Полина и сын Даниил, в третьем, с Ксенией Собчак, — сын Платон.
Эммануил Виторган с внуками Полиной и Даниилом. Фото: соцсети
Эммануил Виторган с внуком Платоном. Фото: соцсети
Пару Виторган и Балтер называли одной из красивейших пар, этакими советскими Аленом Делоном и Роми Шнайдер. Алла поддержала мужа, когда у него обнаружили рак легкого. Виторгана прооперировали, удалили зараженный орган, он долго восстанавливался, и все это время жена была рядом.
Смерть Аллы стала настоящим ударом для Эммануила. Из жизни актриса ушла в 2000 году, перед этим у нее обнаружили рак позвоночника. Она перенесла две операции, была настроена оптимистично, ведь семья уже проходила нечто подобное. Только вот на этот раз победить страшный недуг актриса не смогла.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети
Поддержать убитого горем вдовца смогла Ирина Млодик, концертный директор. Она была другом семьи, помогала Алле в неравной борьбе с хворью. Виторган впал в депрессию, не мог смириться с потерей. Млодик смогла вернуть ему жажду жизни. С ней он снова познал радость отцовства: в 2018 году благодаря суррогатной матери у пары появилась дочка Этель, а в 2019-м — Клара.
Эммануил Виторган с дочками Кларой и Этель. Фото: соцсети
Эммануил Виторган сегодня
Эммануил Гедеонович, разменяв девятый десяток, не утратил жажды жизни и творчества, а напротив, фонтанирует идеями и регулярно проводит в своем «Виторган-клубе» мероприятия.
Заряжают энергией Виторгана его лапочки-дочки. Он просто обожает проводить с ними время и часто публикует в соцсетях кадры с растущими не по дням, а по часам Кларой и Этель.
Эммануил Виторган с женой и дочками в «Виторган-клубе». Фото: соцсети