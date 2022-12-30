Караоке и хороводы, гастроли и дом в горах: как звезды планируют встречать Новый год

К Новому году обычно готовятся заранее: покупают елку и украшения, продумывают наряд и меню на праздничный стол, договариваются с друзьями... Только вот у знаменитостей часто получается наоборот: вместо домашнего праздника - гастроли и гостиница.
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press
- Совсем немного времени осталось до Нового года. Как планируете праздновать? Дома или на работе?
- У меня намечается ряд корпоративов, но это пока под вопросом. Праздник есть праздник. Пусть и не самый удачный был год, все равно, будем его провожать и встречать новый. Нас пригласил в гости Константин Ивлев, так что мы будем есть самую вкусную еду от самого главного шефа России, - а это уже немало! Будет весело, будут хорошие друзья, так что встреча Нового года должна пройти идеально.
Актриса призналась, что ее сын Сема уже заказал Деду Морозу подарок, и теперь главная задача – выполнить его желание.
Оксана Сташенко
Оксана Сташенко. Фото: соцсети
- Вы уже планируете новогодние праздники? Может быть, будете работать? Или все-таки намечается отдых?
- Работать я точно не буду, потому что очень много работала весь год. «Золушка хорошо поработала, Золушка достойна бала».
А бал у нас будет проходить в доме наших близких друзей, семьи Тонких. Они живут недалеко от Пушкино, у них на участке растут большие елки. И к празднику одну из этих елок обязательно нарядят.
В полночь мы поднимаем бокалы, загадываем желания, дарим подарки, а потом идем на улицу и водим хоровод вокруг елочки. А еще будем обязательно петь в караоке, танцевать. И смотреть фильм о том, как мы встречали праздник в прошлом году: его покажут дочки хозяев.
- А какие блюда будут стоять на праздничном столе?
- Это всегда непредсказуемо! Каждый приносит свое, придумывает новые рецепты. Я сделаю два-три салата, и мы обязательно привезем баранину.
Наталья Сенчукова
Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
- Как вы обычно встречаете Новый год? И как будет в этом году?
- Новый год у нас всегда проходит на работе! Дома никогда не празднуем – или выступаем где-то, или в гости идем, поэтому никаких новогодних салатов не готовим.
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press
- У артистов цирка, наверное, всегда Новый год проходит необычно. Что запланировано у вас на 31 декабря?
- У меня будет необычный Новый год – на гастролях в Нижнем Новгороде. Прежде мы всегда оставались в Москве, работали большие проекты в Лужниках. Новый год точно будет для нас рабочим – у нас будет представление и 31 декабря, и 1 января. Пока не могу сказать, будем ли праздновать в труппе, - много забот и рабочих вопросов, но что-нибудь придумаем!
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Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
- Расскажите о ваших новогодних планах!
- Я очень надеюсь, что мои планы осуществятся, и я смогу встретить первый Новый год в своем новом доме в горах в Сочи. А до Нового года у меня гастроли – спектакли «Раскольников» и «Невеста напрокат». Они будут проходить в Новосибирске, Кемерово, Томске и других городах.
Тeleprogramma.pro желает всем исполнения задуманного и хорошего праздника!