Караоке и хороводы, гастроли и дом в горах: как звезды планируют встречать Новый год

- Совсем немного времени осталось до Нового года. Как планируете праздновать? Дома или на работе?

- У меня намечается ряд корпоративов, но это пока под вопросом. Праздник есть праздник. Пусть и не самый удачный был год, все равно, будем его провожать и встречать новый. Нас пригласил в гости Константин Ивлев, так что мы будем есть самую вкусную еду от самого главного шефа России, - а это уже немало! Будет весело, будут хорошие друзья, так что встреча Нового года должна пройти идеально.

Актриса призналась, что ее сын Сема уже заказал Деду Морозу подарок, и теперь главная задача – выполнить его желание.

Оксана Сташенко

