Ольга Картункова: на какие жертвы пошла звезда «Однажды в России», чтобы сбросить лишний вес

Ольга давно любила КВН, и однажды случайность помогла ей стать членом пятигорской команды: ее попросили заменить заболевшего участника. Это решило ее дальнейшую судьбу.

Яркая девушка с грубоватым, но таким понятным юмором скоро возглавила команду Пятигорска. Они выступали в городе, потом в области, затем добрались до столицы.

Ольга Картункова — требовательный капитан

В качестве капитана Ольга проявила целеустремленность и высокую требовательность — к себе и другим. Игроки признавались, что побаивались ее: на репетициях она не давала спуску никому.

Такая работа принесла плоды: в 2013-м на фестивале в Юрмале «Город Пятигорск» получил главную награду, а Ольга Картункова была признана лучшим игроком. В том же году команда Ольги стала чемпионом Высшей лиги КВН. При этом Ольга выступала со сломанной ногой, демонстрируя не только уникальное чувство юмора, но и силу воли.

Ольга Картункова: «Однажды в России» и другие телепроекты

