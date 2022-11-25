Ольга Картункова: на какие жертвы пошла звезда «Однажды в России», чтобы сбросить лишний вес

Ольга Картункова была капитаном команды КВН «Город Пятигорск», но настоящую популярность принесло ей участие в комедийном шоу «Однажды в России». Кроме того, Картункова произвела настоящий фурор, сумев за короткое время сбросить лишний вес: она преобразилась до неузнаваемости.
Ольга Картункова: дерзкая девчонка из Виноградных Садов
Ольга Картункова в детстве. Фото: соцсети
Родина Ольги Картунковой (девичья фамилия — Рудакова) — село с поэтическим названием Виноградные Сады, что недалеко от Пятигорска.
Там в 1978 году на свет появилась девочка, которой чуть ли с рождения было дано удивительное чувство юмора. Родители будущей звезды не имели никакого отношения к миру искусства и поведение дочери их часто удивляло.
Ольга Картункова в детстве. Фото: соцсети
Еще школьницей она научилась не только остроумно шутить и развлекать окружающих, но и защищать себя от недоброжелателей. Порой приходилось драться, чтобы не дать себя в обиду. Детская комната милиции даже поставила бойкую девочку на учет.
Ольга Картункова и КВН
Мама Ольги Картунковой. Фото: соцсети
Ольга мечтала стать артисткой, но родители настояли на получении более практичной профессии. Уступив им, девушка подала документы в юридический вуз, и спустя четыре года получила специальность «делопроизводитель». Теперь она могла делать что хотела: желание родителей было исполнено.
Ольга Картункова в юности (слева). Фото: соцсети
Ольга давно любила КВН, и однажды случайность помогла ей стать членом пятигорской команды: ее попросили заменить заболевшего участника. Это решило ее дальнейшую судьбу.
Яркая девушка с грубоватым, но таким понятным юмором скоро возглавила команду Пятигорска. Они выступали в городе, потом в области, затем добрались до столицы.
Ольга Картункова — требовательный капитан
В качестве капитана Ольга проявила целеустремленность и высокую требовательность — к себе и другим. Игроки признавались, что побаивались ее: на репетициях она не давала спуску никому.
Такая работа принесла плоды: в 2013-м на фестивале в Юрмале «Город Пятигорск» получил главную награду, а Ольга Картункова была признана лучшим игроком. В том же году команда Ольги стала чемпионом Высшей лиги КВН. При этом Ольга выступала со сломанной ногой, демонстрируя не только уникальное чувство юмора, но и силу воли.
Ольга Картункова: «Однажды в России» и другие телепроекты
Ольга Картункова с командой «Город Пятигорск» на сцене. Фото: соцсети
С 2014 года Картункова стала актрисой популярного сатирического шоу «Однажды в России» на канале ТНТ. Участвует она и в других телепроектах: играла в шоу «Чувство юмора», вместе с Михаилом Швыдким вела церемонию награждения премией «ТЭФИ», была гостем программы «Вечерний Ургант»…
Но любимой работой для Картунковой остается шоу «Однажды в России». Ее амплуа — «бой-баба», уверенная в себе, сильная женщина, умеющая любого поставить на место. Осенью 2021 года артистка участвовала в шоу «Игра» на ТНТ, но после нескольких выпусков съемки шоу приостановили — и-за коронавирусных ограничений.
Ольга Картункова: кино и сериалы
Карьера Ольги в кино началась с фильма «Жених» в 2016 году. Она сыграла простую женщину из деревни, которая запросто общается с иностранцем. В сериале «Две девицы на мели» она исполнила главную роль — девушку, очень напоминающую ее героиню из шоу «Однажды в России».
Нестандартная фигура
Ольга Картункова с Михаилом Галустяном. Фото: соцсети
Надо сказать, что Ольга Картункова с самого начала сделала ставку на нестандартность своего образа. Лишний вес никогда не заставлял ее комплексовать. Более того, фигура Ольги была частью ее образа. При росте 168 см она весила 134 килограмма. И все же артистка чувствовала, что избыточный вес приносит ей проблемы со здоровьем, и понимала: с этим надо что-то делать.
Она пробовала соблюдать диету, но из этого ничего не вышло: активные гастрольные поездки не позволяли придерживаться правил и ограничений в питании. Тогда Ольга решила использовать спортивные нагрузки и стала посещать бассейн. Но видимых результатов не было.
Кардинально пересмотреть свое отношение к лишнему весу ее заставила травма. В 2013 году Ольга сломала ногу. Восстанавливаться было очень тяжело, во многом — из-за избыточных килограммов. Врачи настойчиво рекомендовали похудеть.
Ольга Картункова и похудение
Ольга Картункова до и после похудения. Фото: соцсети
И Ольга всерьез занялась этим вопросом. Худеть было трудно. Она могла резко сбросить 30 кг, но вскоре они возвращались — и к ним добавлялись еще 20. Артистка признавалась, что у нее случались истерики — таким нелегким делом оказалось похудение.
Но Ольга продолжала идти вперед, твердо решив не сдаваться. И однажды увидела на весах заветные цифры — 97. Ее внешность сильно изменилась. Поклонники в основном поддерживали Картункову. Она публиковала все изменения, которые с ней происходили, в соцсети.
Правда, некоторые считали, что, похудев, она потеряла свою индивидуальность. Но большинство засыпали Ольгу комплиментами. Она и правда превратилась в настоящую красавицу.
Ольга Картункова: секреты стройности
Отвечая на многочисленные вопросы о похудении, Картункова всегда подчеркивает: не надо верить рекламным постам, публикующим ее фото «до» и «после» в качестве иллюстрации к рекламе «чудо-лекарств» для снижения веса, она не имеет к ним никакого отношения. Всего Картункова сбросила 84 килограмма — вместо 134 весила 50 кг, начала носить 48 размер одежды и чувствовала себя легкой, как пушинка.
Некоторые подписчики сделали свои выводы из этой истории с похудением: они заподозрили артистку в использовании пластической хирургии. Ольга парировала: она не обязана отчитываться обо всем, что происходит в ее жизни.
По словам артистки, чтобы добиться успеха в похудении, нужно «сдаться врачам» - они помогут подобрать индивидуальную диету. Сама Картункова, перепробовав сыроедение, вегетарианство и другие методики, остановилась на методе дробного питания — ест маленькими порциями 5–6 раз в день, отказавшись от хлеба и сладостей.
Ольга Картункова: личная жизнь
Дочь и сын Ольги Картунковой. Фото: соцсети
В студенческие годы Ольга познакомилась с Виталием Картунковым. В 1997 году они поженились, Ольга родила сына Сашу и дочь Викторию. Не все в их семье складывалось гладко. Виталий работал в МЧС, Ольга постоянно была на гастролях, случалось, что дети круглыми сутками оставались одни. Это чуть не привело к разладу между супругами.
На помощь пришли родители, взяв на себя львиную долю заботы о внуках. А когда дети стали подростками и им потребовалось больше внимания, Виталий Картунков уволился, чтобы проводить с сыном и дочерью все время.
В августе 2022 года сын Ольги и Виталия, Александр, женился: ему уже 24 года, он — студент Школы кавказского гостеприимства, планирует стать шеф-поваром. Дочь Виктория учится в Краснодарском институте культуры.
Ольга Картункова сейчас — проекты и планы
Ольга Картункова в роли Наденьки. Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы»
В 2022 году Ольга снова набрала вес: ради съемок в новом сериале «Сеструха». Обеспокоенных подписчиков она успокоила, объяснив, что обязательно вернется в форму после окончания съемок.
Кроме того, актриса стала одной из ведущих нового проекта телеканала ТНТ – шоу «Женский клуб». Вместе с Ольгой за столом ведущих зрители увидят Яну Кошкину, Ксению Бородину, Екатерину Скулкину и Алину Герман.
Именно в эфире «Женского клуба» осенью 2022 года Ольга призналась на всю страну, что рассталась с Виталием и собирается выйти замуж и обвенчаться с новым возлюбленным:
«Мне сделали предложение, а я пока хочу пожить и посмотреть. Хорошо, что никто не давит, не торопит. Я склоняюсь к венчанию, хочу просто, ведь в штампе я уже была».
Впрочем, этими словами артистка и ограничилась — никаких официальных заявлений по поводу изменений в личной жизни она не делала.
Зато точно известно, в каком проекте зрители смогут увидеть любимую комедийную актрису совсем скоро: в новогоднюю ночь на канале ТНТ будет показан фильм «СамоИрония судьбы». В ремейке знаменитого советского фильма Ольга Картункова исполнит роль Нади.
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Ольга Картункова: доходы
Ольга с детства привыкла работать и зарабатывать: она выращивала на продажу овощи, торговала вместе с бабушкой цыплятами…
«Я получала свои три рубля и была рада. Чувствовала себя миллионершей! Заработанные деньги откладывала, чтобы пойти учиться играть на гитаре и рояле. У меня было много желаний и возможностей, а потом произошла инфляция, и мои деньги обесценились», — рассказывала артистка в интервью.
Картункова предпочитает не раскрывать суммы своих заработков. Период пандемии для нее, как и для других артистов, стал нелегким испытанием: отменялись концерты и записи. Но актриса не стала унывать, она признается, что не бедствует, ведь у нее есть жилье, и детям она купила дом, а главное — у нее остается любимая работа.