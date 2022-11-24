«Выросла без меня, и я ничего о ней не знаю»: мать Водяновой — о дочери, которую отдала в чужую семью

До недавнего времени все считали, что у Натальи Водяновой две сестры. Модель родилась и выросла в Нижнем Новгороде.

Вместе с мамой и сестрами она жила в крошечной квартирке в двадцать метров. Семья едва сводила концы с концами. Наталье приходилось торговать в овощной палатке, а летом продавать мороженое. Судьба улыбнулась семье Водяновой, когда та уехала за границу и построила карьеру модели.

Старшая дочка Ларисы Кусакиной обеспечивала своих близких, купив маме квартиру. И тут всплыла правда о том, что у Натальи Водяновой есть еще одна сестра — 23-летняя Дженнифер.

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