«Выросла без меня, и я ничего о ней не знаю»: мать Водяновой — о дочери, которую отдала в чужую семью

До недавнего времени все считали, что у Натальи Водяновой две сестры. Модель родилась и выросла в Нижнем Новгороде.
Вместе с мамой и сестрами она жила в крошечной квартирке в двадцать метров. Семья едва сводила концы с концами. Наталье приходилось торговать в овощной палатке, а летом продавать мороженое. Судьба улыбнулась семье Водяновой, когда та уехала за границу и построила карьеру модели.
Старшая дочка Ларисы Кусакиной обеспечивала своих близких, купив маме квартиру. И тут всплыла правда о том, что у Натальи Водяновой есть еще одна сестра — 23-летняя Дженнифер.
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Наталья Водянова нашла свою младшую сестру Дженнифер. Фото: личный архив
Оказывается, еще крошкой ее отдали на удочерение иностранцам. Девочку забрали в Америку. Вместе с приемными родителями она жила в Северной Каролине. Повзрослев, Дженнифер захотела найти своих родственников. Близкие не стали скрывать от девочки, что она им не родная. Также сестра Натальи Водяновой знала, что она русская.
Лариса Кусакини воссоединилась со своей дочкой. Фото: личный архив
Встреча с вновь обретенной дочкой стала для мамы Натальи Водяновой испытанием. Она призналась, что чувствовала огромное смятение. Вся семья собралась в парижской квартире модели.
«У меня перехватывало горло, я не могла говорить, только плакала», — говорит Лариса в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Объясниться с Дженнифер ее маме было непросто, и причина — языковой барьер. Оказывается, «американская» дочка мамы Натальи Водяновой совсем не знает русский, так же, как и Лариса не говорит на английском.
«Я понимала, что эта красивая взрослая девушка выросла без меня, и я ничего о ней не знаю, что знает о своем ребенке каждая мать: что ее радует, что тревожит, чем она дорожит, как смотрит на окружающий мир», — добавила Кусакина.