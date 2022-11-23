«Ни в отца, ни в мать! Зато какой апполонистый!»: как выглядит 16-летний сын Климовой от Петренко

Говорят, что красивые дети рождаются от большой любви. И с этим не поспоришь. В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что безумно любила своего второго мужа.

Ради Игоря Петренко она рискнула всем — разрушила свой брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, забрав дочку Елизавету. Если бы не чувства к Петренко, актриса никогда не решилась бы пойти на то, чтобы ее ребенок рос без отца.

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Климова дала понять, что целый год бредила Игорем. А потом случай снова свел их вместе. Дальше свою жизнь без этого мужчины актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не представляла. А первый муж Екатерины Климовой сошелся с ее подругой Еленой Бирюковой.