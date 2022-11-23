«Ни в отца, ни в мать! Зато какой апполонистый!»: как выглядит 16-летний сын Климовой от Петренко

Екатерина Климова с дочерьми Елизаветой и Беллой, а также сыновьями Матвеем и Корнеем. Фото: КП

Паренек взял все самое лучшее от своих родителей.

Говорят, что красивые дети рождаются от большой любви. И с этим не поспоришь. В одном из интервью Екатерина Климова призналась, что безумно любила своего второго мужа.

Ради Игоря Петренко она рискнула всем — разрушила свой брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, забрав дочку Елизавету. Если бы не чувства к Петренко, актриса никогда не решилась бы пойти на то, чтобы ее ребенок рос без отца.

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Климова дала понять, что целый год бредила Игорем. А потом случай снова свел их вместе. Дальше свою жизнь без этого мужчины актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не представляла. А первый муж Екатерины Климовой сошелся с ее подругой Еленой Бирюковой. 

Сыновья Екатерины Климовой — Матвей и Корней. Фото: личный архив

В отношениях с Игорем Петренко актриса родила двоих сыновей — Матвея и Корнея. В свои 16 лет старший из мальчиков, как подмечают поклонники, не похож ни на отца, ни на маму. Парнишка может похвастаться атлетическим телосложением, подтянутой стройной фигурой, крепкой выправкой в плечах, густой шевелюрой и смуглой кожей. А юношеская мягкость в лице добавляет его облику очарования и простоты. 

«Ну, классный парнишка!», «Ни в отца, ни в мать! Зато какой апполонистый», «Смугленький! Красавчик! Небось одноклассницы на переменках подбегают», «Ох, мамашки! Держите своих девчонок! Такой парень будет», «Высокий, стройный! Загляденье», «Вот вымахал-то!», «Очаровашка! Лапочка», «Сердцеед будет тот еще», «Какой красавчик у мамы», «Девчонок отгонять придется», — написали фолловеры.

Матвей с легкостью поднял маму на руки словно пушинку. Фото: личный архив

Кстати, говоря о расставании с Екатериной Климовой, ее теперь уже бывший муж, от которого она родила двоих сыновей, признался, что тяжело переживал их разрыв.

Вместе они прожили десять лет, но, как оказалось, в последние годы их брака, идеальными отношения выглядели только на публике.

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