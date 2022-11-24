Русская кровь короля Карла III: британского монарха на самом деле тянет в Россию

Если посмотреть на фото Николая и Георга, то можно убедиться в их близком родстве: они настолько сильно похожи, что их можно спутать. И, конечно, кузены очень дружили всю жизнь. Узнав о гибели Николая II и его семьи, Георг долго был безутешен, а в своем дневнике сделал запись:

«Это было подлое убийство. Я был предан Ники, который был добрейшим из людей и настоящим джентльменом: любил свою страну и народ».

Служил в русской армии

Мало того - дед Георга V по отцовской линии тоже происходил из рода Романовых. Его официальное имя – принц Андрей Греческий и Датский, он был правнуком русского царя Николая I и сыном королевы-консорта Греции, Ольги Константиновны. В свое время Андрей даже проходил службу в русской армии.

Алиса, правнучка Виктории

У отца Георга V, принца Филиппа, русские корни прослеживаются не только со стороны отца, принца Андрея Греческого и Датского. Его мать, правнучка королевы Виктории, носила имя Алиса Баттенберг и приходилась племянницей последней императрице России, Александре Федоровне. Во всех этих принцах и принцессах легко запутаться, но, если внимательно проследить родственные связи, становится понятно: без русского следа не обошлось!

Православие и англиканство

