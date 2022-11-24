Русская кровь короля Карла III: британского монарха на самом деле тянет в Россию

Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press

Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press

А вы знали, что английские Виндзоры и русские Романовы – родственники? То есть нынешний король Великобритании Карл III имеет русские корни. Тeleprogramma.pro рассказывает, как это получилось.

Все началось с английской королевы Виктории. Эта достойная дама родила девятерых детей. Дети, в свою очередь, нарожали ей множество внуков. И уже эти внуки, заключая морганатические браки, постепенно расселились по всей Европе, став принцами и принцессами, королями и императорами. 

Русский Николай II и английский Георг V - братья
 

Николай II. Фото: wikipedia.org

Одним из этих внуков был Георг V. После смерти Виктории он стал править Англией. Покойная королева Елизавета II – его внучка, а нынешний король Карл III, соответственно, - правнук. Так вот, русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля. 

Английский король Георг V. Фото: wikipedia.org

Если посмотреть на фото Николая и Георга, то можно убедиться в их близком родстве: они настолько сильно похожи, что их можно спутать. И, конечно, кузены очень дружили всю жизнь. Узнав о гибели Николая II и его семьи, Георг долго был безутешен, а в своем дневнике сделал запись:

«Это было подлое убийство. Я был предан Ники, который был добрейшим из людей и настоящим джентльменом: любил свою страну и народ».

Служил в русской армии

Мало того - дед Георга V по отцовской линии тоже происходил из рода Романовых. Его официальное имя – принц Андрей Греческий и Датский, он был правнуком русского царя Николая I и сыном королевы-консорта Греции, Ольги Константиновны. В свое время Андрей даже проходил службу в русской армии. 

Алиса, правнучка Виктории

У отца Георга V, принца Филиппа, русские корни прослеживаются не только со стороны отца, принца Андрея Греческого и Датского. Его мать, правнучка королевы Виктории, носила имя Алиса Баттенберг и приходилась племянницей последней императрице России, Александре Федоровне. Во всех этих принцах и принцессах легко запутаться, но, если внимательно проследить родственные связи, становится понятно: без русского следа не обошлось!

Православие и англиканство
 

Принц Филипп. Фото: Global Look Press

Кстати, принц Филипп, прежде чем жениться на Елизавете, воспитывался в православной вере. Этот брак заставил его сменить веру – он принял англиканство. Видимо, король Карл III, вчерашний принц Чарльз, чувствует тягу к православию, унаследованную от русских предков. Во всяком случае, известно, что он не раз предпринимал паломничество на святую гору Афон, а также посещал Иерусалим, чтобы поклониться могилам предков. 

Поговаривают даже, что Чарльза когда-то крестили в православии, - ну, или он изъявлял такое желание. Но перейти в другую религию он не может при всем желании: на этот счет в королевском протоколе есть строгие указания. Впрочем, несмотря на все строгости, на стенах его резиденции, как писали британские СМИ, были замечены православные иконы.

Визиты в Россию
 

Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press

И, конечно, принц Чарльз всегда интересовался Россией, ее историей и культурой. Его мать, Елизавета II, была в нашей стране лишь один раз, тогда как Чарльз снова и снова приезжал на родину своих предков.

В 1994 году он принял приглашение мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и посетил этот город. Ему показали самые примечательные места, он был в Петропавловской крепости, зашел и в собор – место упокоения представителей рода Романовых.

Спустя 9 лет он снова приехал в Петербург. На этот раз принцу показали Петергоф с его великолепными фонтанами, которые произвели на Чарльза огромное впечатление.

Потом он выразил пожелание побывать в Соловецком монастыре, объяснив, что давно об этом мечтал. Конечно, британскому принцу не могли отказать. Чарльз поклонился на Соловках православным святыням, а потом посадил саженцы пихты – в память о жертвах ГУЛАГа, нашедших на Соловках свой последний приют.
 

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Иконы на королевской свадьбе

Когда праздновалась свадьба принца Уильяма, старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, многие обратили внимание на православные иконы, установленные в Вестминстерском аббатстве. Таким способом Чарльз выразил уважение предкам, исповедовавшим православную веру.

Возможно, в будущем король Карл III еще не раз посетит Россию, - ведь русская кровь наверняка даст о себе знать!

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