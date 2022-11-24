Русская кровь короля Карла III: британского монарха на самом деле тянет в Россию

Все началось с английской королевы Виктории. Эта достойная дама родила девятерых детей. Дети, в свою очередь, нарожали ей множество внуков. И уже эти внуки, заключая морганатические браки, постепенно расселились по всей Европе, став принцами и принцессами, королями и императорами.
Русский Николай II и английский Георг V - братья
Николай II. Фото: wikipedia.org
Одним из этих внуков был Георг V. После смерти Виктории он стал править Англией. Покойная королева Елизавета II – его внучка, а нынешний король Карл III, соответственно, - правнук. Так вот, русский император Николай II приходился королю Георгу двоюродным братом, потому что их матери были родными сестрами, дочками датского короля.
Английский король Георг V. Фото: wikipedia.org
Если посмотреть на фото Николая и Георга, то можно убедиться в их близком родстве: они настолько сильно похожи, что их можно спутать. И, конечно, кузены очень дружили всю жизнь. Узнав о гибели Николая II и его семьи, Георг долго был безутешен, а в своем дневнике сделал запись:
«Это было подлое убийство. Я был предан Ники, который был добрейшим из людей и настоящим джентльменом: любил свою страну и народ».
Служил в русской армии
Мало того - дед Георга V по отцовской линии тоже происходил из рода Романовых. Его официальное имя – принц Андрей Греческий и Датский, он был правнуком русского царя Николая I и сыном королевы-консорта Греции, Ольги Константиновны. В свое время Андрей даже проходил службу в русской армии.
Алиса, правнучка Виктории
У отца Георга V, принца Филиппа, русские корни прослеживаются не только со стороны отца, принца Андрея Греческого и Датского. Его мать, правнучка королевы Виктории, носила имя Алиса Баттенберг и приходилась племянницей последней императрице России, Александре Федоровне. Во всех этих принцах и принцессах легко запутаться, но, если внимательно проследить родственные связи, становится понятно: без русского следа не обошлось!
Православие и англиканство
Принц Филипп. Фото: Global Look Press
Кстати, принц Филипп, прежде чем жениться на Елизавете, воспитывался в православной вере. Этот брак заставил его сменить веру – он принял англиканство. Видимо, король Карл III, вчерашний принц Чарльз, чувствует тягу к православию, унаследованную от русских предков. Во всяком случае, известно, что он не раз предпринимал паломничество на святую гору Афон, а также посещал Иерусалим, чтобы поклониться могилам предков.
Поговаривают даже, что Чарльза когда-то крестили в православии, - ну, или он изъявлял такое желание. Но перейти в другую религию он не может при всем желании: на этот счет в королевском протоколе есть строгие указания. Впрочем, несмотря на все строгости, на стенах его резиденции, как писали британские СМИ, были замечены православные иконы.
Визиты в Россию
Король Великобритании Карл III. Фото: Global Look Press
И, конечно, принц Чарльз всегда интересовался Россией, ее историей и культурой. Его мать, Елизавета II, была в нашей стране лишь один раз, тогда как Чарльз снова и снова приезжал на родину своих предков.
В 1994 году он принял приглашение мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и посетил этот город. Ему показали самые примечательные места, он был в Петропавловской крепости, зашел и в собор – место упокоения представителей рода Романовых.
Спустя 9 лет он снова приехал в Петербург. На этот раз принцу показали Петергоф с его великолепными фонтанами, которые произвели на Чарльза огромное впечатление.
Потом он выразил пожелание побывать в Соловецком монастыре, объяснив, что давно об этом мечтал. Конечно, британскому принцу не могли отказать. Чарльз поклонился на Соловках православным святыням, а потом посадил саженцы пихты – в память о жертвах ГУЛАГа, нашедших на Соловках свой последний приют.
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Иконы на королевской свадьбе
Когда праздновалась свадьба принца Уильяма, старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, многие обратили внимание на православные иконы, установленные в Вестминстерском аббатстве. Таким способом Чарльз выразил уважение предкам, исповедовавшим православную веру.
Возможно, в будущем король Карл III еще не раз посетит Россию, - ведь русская кровь наверняка даст о себе знать!