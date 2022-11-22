Разница в 22 года, тайная свадьба и рождение сына! Как Авербух живет в браке с Арзамасовой

Илья Авербух, который в декабре отметит свое 49-летие, на двадцать два года старше своей жены Лизы Арзамасовой. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. У пары подрастает сын Левушка, и хореограф дал понять, что не прочь стать многодетным отцом.
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Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом и сыном Левушкой. Фото: личный архив
Для постановщика ледовых шоу эта семья стала второй. Илья Изяславич уже был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. У них есть сын Мартин. Юноша неплохо ладит с 27-летней мачехой, которая подарила ему братика. Сам Авербух намекнул, что им для полного счастья не хватает дочки.
Лиза Арзамасова с сыном Левушкой. Фото: личный архив
Со звездой ситкома «Папины дочки» Илья Авербух сыграл тайную свадьбу. Парочка долго скрывала отношения. Елизавета даже расплакалась в ЗАГСе от переизбытка чувств.
«С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называют любовью. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем», — заверил Авербух.
По материалам kp.ru.