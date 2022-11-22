Разница в 22 года, тайная свадьба и рождение сына! Как Авербух живет в браке с Арзамасовой

Илья Авербух, который в декабре отметит свое 49-летие, на двадцать два года старше своей жены Лизы Арзамасовой. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. У пары подрастает сын Левушка, и хореограф дал понять, что не прочь стать многодетным отцом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».