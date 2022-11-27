Как выглядят мамы Савичевой, Коки, Жукова и других звезд

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. Нам показалось, что это отличный повод полистать семейные фотоальбомы звезд, где они хранят множество трогательных снимков с самыми дорогими для них женщинами.

Валерия уговорила маму переехать из Саратовской области в Москву, купила ей квартиру. Теперь певица часто заезжает к Галине Николаевне, они вместе ходят в кино и театр.