Как выглядят мамы Савичевой, Коки, Жукова и других звезд

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. Нам показалось, что это отличный повод полистать семейные фотоальбомы звезд, где они хранят множество трогательных снимков с самыми дорогими для них женщинами.
Валерия уговорила маму переехать из Саратовской области в Москву, купила ей квартиру. Теперь певица часто заезжает к Галине Николаевне, они вместе ходят в кино и театр.
Фото: соцсети
В дальнейшем Валерия планирует купить дом в Подмосковье, чтобы жить с мамой вместе. Артистка вспоминает: «На снимке мне пять лет, и я отчетливо помню, как после этой фотосессии не захотела оставаться в детсадике и сбежала оттуда».
Фото: соцсети
Пелагея поет с детства, и с тех самых пор мама звезды Светлана Ханова - ее продюсер. Певица признается: «Мама - мой большой товарищ. И я очень рада, что даже сейчас могу к ней прийти и абсолютно все рассказать.
Фото: соцсети
Она знает меня лучше всех на свете. Кто-то сказал в интервью, что важно, когда рядом с тобой еще существуют люди, которые помнят тебя маленьким. Именно они знают тебя настоящим».
Фото: соцсети
Маленькая Клава Кока (на фото - слева) задувает четыре свечки на торте, а рядом - мама Олеся, брат Лев и сестра Лада. В четыре года мама отвела старшую дочь, тогда еще звавшуюся Клавдией Высоковой, петь в джаз-хор.
Фото: соцсети
Сейчас Клавдия с мамой большие друзья, в этом году вместе отдыхали. Клава говорит: «Я полетела в отпуск с ней, а не со своим молодым человеком. Это было идеальным решением. Мама - мой лучший друг и идеальный компаньон».
Фото: соцсети
Юлия Савичева часто радует маму Светлану Анатольевну тортами в своем исполнении.
Фото: соцсети
Юлия не устает маму благодарить и мечтает, чтобы у нее все было хорошо: «Мама, хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ты не болела. Ты у меня такая молодая, интеллигентная, энергичная и красивая!
Постараюсь не расстраивать тебя по пустякам. Я всегда рядом!»
Фото: соцсети
Сергей Жуков маму Лилию Наильевну вниманием не обделяет, берет с собой на отдых. Артист признается: «Я вот вроде уже сам папа Сережа, но маме все равно стараюсь звонить почаще. Она живет в Димитровграде, и мы, к сожалению, видимся не так часто, как хочется.
Фото: соцсети
Но, пока есть такая возможность говорить с родителями, делиться с ними, интересоваться их жизнью, надо ее ценить. Да, у нас у всех вечно куча дел, постоянно некогда. Но десять минут ведь можно найти?»
Фото: соцсети
Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной, которая сейчас его главный помощник в воспитании сына и дочери (подробнее об отцовских заботах певца - на стр. 6). А в детстве, чтобы прокормить сыновей, она ушла из НИИ в торговлю.
Фото: соцсети
Сергей Валентиной Викторовной гордится: «Мама, ты пример сильной и целеустремленной женщины - ты всегда выходишь с достоинством из всех жизненных сложностей! Ты у меня красавица, умница, и я тебя очень люблю! Спасибо за воспитание, советы, поддержку во всем».