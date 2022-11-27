Какова судьба артистов, сумевших за всю карьеру выдать лишь один большой хит

Зато какая! Весь мир знает Бобби Макферрина с его бессмертным шлягером Don't Worry, Be Happy или пронзительную балладу Besame Mucho Консуэлы Веласкес. В России тоже было много таких музыкантов.
И «Телепрограмма» в одном из предыдущих номеров уже о части из них вспоминала (Яна Будянская и «Одинокий голубь», Светлана Рерих и «Ладошки», Алиса Мон и «Алмаз» и др.). Сегодня рассказываем еще об одной группе артистов, которых прославила всего одна песня.
«Рок-острова» («Ничего не говори»)
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Меньше всего нижегородская группа «Рок-острова», которая отмечает в этом году 36-летие, похожа на рокеров. К примеру, клип на песню «Ничего не говори» записан в колосящемся поле (задолго до хитов SHAMAN!), в котором музыканты сидят в плетеных креслах и поют: «Ничего не говори, это жжет огонь любви, ты в глаза мне не смотри, ничего не говори!».
Коллектив прославился в 1997 году, песня о холодном мужчине, разорвавшем отношения с некогда любимой женщиной, взбудоражила слушателей. Группа плодотворно сотрудничала с влиятельным лейблом «Союз», выпускала альбомы, но затем контракт закончился, и в начале нулевых про них забыли: солист и основатель группы Владимир Захаров переехал с семьей в Москву, гитарист Александр Кутянов пошел работать на автобусный завод в Нижегородской области, ударник Анатолий Горбунов стал учителем физкультуры.
Лидер распавшейся музыкальной формации некоторое время пытался строить сольную карьеру, а потом вернулся к сотрудничеству с «Союзом». Возрожденный коллектив в обновленном составе начал выступать и выпускать альбомы - последний вышел в 2014 году. Летом 2022 года «Рок-острова» выступили на дне рождения города Кирова. Внимательные граждане обнаружили на сайте госзакупок контракт с группой: гонорар составил 335 тысяч рублей.
СашаЧ («Только ты сегодня не придешь»)
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Красноярская певица Александра Чугунова вела детскую программу «Волшебный микрофон», в школе начала писать песни и в старших классах практически сделала первый альбом: под псевдонимом СашаЧ девушка выпустила его в 1999 году на папины деньги. Тогда ей было 17.
Суперуспеха пластинка не достигла. Тогда Саша поступила на журфак МГУ и через год вместе с «Квартетом И» выпустила песню «Только ты сегодня не придешь» - это и был билет в мир шоу-бизнеса. Регулярные эфиры на радио, а еще клип, который крутили все музыкальные каналы и даже Первый, обеспечили молодой артистке всероссийскую славу. Впрочем, яркая вспышка оказалась короткой.
Позже Саша начала солировать в группе «Муха», выпускала альбомы, писала сценарии («Гадалка», «Кризисный центр», «Понять. Простить»), а в 2018 году стала вести реалити-шоу «Женись на мне» на канале «Ю». Сама Чугунова вышла замуж в июле 2022 года. В этом году Александре исполнилось 40 лет, детей у нее нет, зато есть новая группа NG Itari, в которой артистка себя и реализует в образе биоробота, который «знает, о чем поет».
Игорек («Подождем»)
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Игорь Сорокин, автор и исполнитель озорного хита с припевом «Подождем твою маму, подождем твою мать», прославился в конце 90-х. Вышло так, что из всех композиций с восьми альбомов стала известна только одна: вышедшая в год дефолта «Подождем». Впрочем, и этого было достаточно для получения «Золотого граммофона» и гастролей по всей России.
- То было время очень больших соблазнов, - вспоминал он. - Москва вообще многих развращает и портит. Конечно, наркотики предлагали в каждой гримерке: много моих коллег и знакомых погибло из-за этой гадости. Были и шумные вечеринки, и алкоголь, который лился рекой. Мне каким-то чудом удавалось избежать всех этих проблем. Конечно, я выпивал, но для человека из Сибири алкоголь никогда не будет проблемой. Я не отказывался от крепких напитков, но мог себя контролировать. А вот наркотиков в моей жизни не было, и слава богу.
Сейчас артисту 51 год, он заметно поправился, но все же востребован на ретроконцертах, вечеринках и частных мероприятиях. Несмотря на множество романов, семью Игорь так и не завел. Детей у него тоже нет.
Согдиана («Сердце-магнит»)
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Выпускница шестого сезона шоу «Фабрика звезд» Оксана Нечитайло из Ташкента для музыкальной карьеры решила взять более звучный псевдоним - Согдиана (так называется территория Центральной Азии, на которой был впоследствии основан Узбекистан). Подопечная Виктора Дробыша выстрелила в 2006 году с хитом «Сердце-магнит», который, по сути, был кавером ее собственного трека Yurak Mahzun.
Известность певице принесла именно русскоязычная версия композиции - Согдиану начали активно крутить на радио, вручили «Золотой граммофон», дали звание народной артистки Чечни и заслуженной артистки Ингушетии, однако дальше этой песни дела не продвинулись.
У Согдианы был перерыв в карьере в несколько лет, дуэт с Авраамом Руссо, два распавшихся брака, в которых появились на свет сыновья Арджун (сейчас ему 14 лет) и Микаил (12), и в последнее время имя звезды в основном связано не с творчеством, а со скандалами.
Второй муж певицы, бизнесмен Башир Куштов, попал под арест по обвинению в мошенничестве, сама Согдиана угодила в ДТП, пока вела эфир в интернете. А еще певица отсудила у нерадивого застройщика более миллиона рублей.
В настоящий момент артистка замужем за мужчиной по имени Максим - два года назад у пары родился сын Лео.
Вячеслав Быков («Любимая моя»)
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«День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя...» - эта композиция, явно вдохновленная классическим шлягером Криса Ри On The Beach, прославил Вячеслава Быкова настолько, что даже сама Алла Борисовна Пугачева стала поклонницей таланта новосибирского артиста и признала его хит лучшей песней 1997 года. Как часто случается со шлягерами, написан он был почти случайно, на съемной квартире на севере Москвы.
- Не было никакой девушки, которой я бы посвятил песню, - объяснял Быков. - Было солнышко и хорошее настроение... А когда погода хорошая, приходит в голову хорошая музыка.
Далее было сотрудничество с Александром Маршалом (и написание песен для него), Александром Буйновым, дружба с Михаилом Евдокимовым. Артист выпустил 10 альбомов, но так и остался исполнителем одного хита. В личной жизни ему повезло еще меньше - сын Артем в 2009 году вместе с другом зверски расправился с молодой парой в лесопарке «Кусково» (юноша получил порядка 50 ударов ножом и скончался, девушка была ранена, но сбежала и выжила).
Быкова-младшего признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. В 2020 году Артем освободился (ему было 28 лет) и вернулся к отцу, которому исполнилось 52 года. Сейчас Вячеслав дает концерты, пишет песни и недавно даже представил новую версию своего единственного хита.