Меньше всего нижегородская группа «Рок-острова», которая отмечает в этом году 36-летие, похожа на рокеров. К примеру, клип на песню «Ничего не говори» записан в колосящемся поле (задолго до хитов SHAMAN!), в котором музыканты сидят в плетеных креслах и поют: «Ничего не говори, это жжет огонь любви, ты в глаза мне не смотри, ничего не говори!».

Коллектив прославился в 1997 году, песня о холодном мужчине, разорвавшем отношения с некогда любимой женщиной, взбудоражила слушателей. Группа плодотворно сотрудничала с влиятельным лейблом «Союз», выпускала альбомы, но затем контракт закончился, и в начале нулевых про них забыли: солист и основатель группы Владимир Захаров переехал с семьей в Москву, гитарист Александр Кутянов пошел работать на автобусный завод в Нижегородской области, ударник Анатолий Горбунов стал учителем физкультуры.

Лидер распавшейся музыкальной формации некоторое время пытался строить сольную карьеру, а потом вернулся к сотрудничеству с «Союзом». Возрожденный коллектив в обновленном составе начал выступать и выпускать альбомы - последний вышел в 2014 году. Летом 2022 года «Рок-острова» выступили на дне рождения города Кирова. Внимательные граждане обнаружили на сайте госзакупок контракт с группой: гонорар составил 335 тысяч рублей.

СашаЧ («Только ты сегодня не придешь»)