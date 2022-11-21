Чувства к принцу при подданных под запретом: что не может позволить себе Кейт Миддлтон

Невестка Елизаветы II с особой педантичностью соблюдает все правила и традиции, стараясь не нарушать те устои, которые существуют. Так, есть вещи, которые Кейт Миддлтон запрещены. Что же не может себе позволить жена принца Уильяма?

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Так, к примеру, герцогиня Кембриджская и Корнуолльская не может раздавать автографы. Такой запрет был действенен еще при покойной Елизавете II. Ее Величество опасалась, что подписи королевской семьи могут подделать и использовать мошенники.