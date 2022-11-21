Чувства к принцу при подданных под запретом: что не может позволить себе Кейт Миддлтон

Невестка Елизаветы II с особой педантичностью соблюдает все правила и традиции, стараясь не нарушать те устои, которые существуют. Так, есть вещи, которые Кейт Миддлтон запрещены. Что же не может себе позволить жена принца Уильяма?
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Так, к примеру, герцогиня Кембриджская и Корнуолльская не может раздавать автографы. Такой запрет был действенен еще при покойной Елизавете II. Ее Величество опасалась, что подписи королевской семьи могут подделать и использовать мошенники.
Кейт Миддлтон следует всем традициям. Фото: Global Look Press
Во дворце также существовало негласное правило, которое относилось к трапезе. К примеру, когда королева вставала из-за стола, все члены семьи должны были оставить тарелки, даже если они не успели доесть свое блюдо. Невестке Ее Величества пришлось привыкнуть и к этому правилу. Продолжать трапезу, если королева ее завершила, Кейт Миддлтон не могла. Интересно, как теперь обстоят дела с королем Карлом.
Кроме того, герцогиня Кембриджская и Корнуолльская не может делиться фотографиями в соцсетях. Вести личный микроблог ей запрещено.
Разумеется, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть официальная страница в одной из соцсетей, но это скорее рабочий аккаунт, где рассказывается об их деятельности, чем о чем-то обыденном и повседневном.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Невестка Ее Величества не может работать на обычной работе. Кстати, с принцем Уильямом Кейт Миддлтон познакомилась в колледже, где она изучала историю искусства. Став герцогиней Кембриджской жена принца лишилась возможности использовать свой диплом по назначению — работать ей запрещено.
Также Кейт Миддлтон нельзя проявлять чувства к мужу на публике. Из-за этого герцоги Кембриджские и Корнуолльские считались чопорными. Просто невестка леди Дианы следовала всем правилам, в отличие от той же Меган Маркл, которая всегда появляется на мероприятиях под руку с принцем Гарри.
По материалам The Voice.