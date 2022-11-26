Сколько стоят дни рождения знаменитостей и их близких

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова отгуляла 45-летие в ресторане высокой морской кухни. Пока гости дегустировали изысканные блюда, на сцене пели Владимир Пресняков и Алексей Чумаков. Помимо родни, среди гостей были Анна Седокова, Ксения Бородина, Инна Жиркова, Марина Юдашкина, Влад Лисовец. Подарки Ольга получила солидные - к примеру, вазу Lalique за 800 тысяч рублей и сумку Chanel за 150 тысяч.

Как известно, Орлова этой зимой родит второго ребенка (и первого общего с нынешним мужем, бизнесменом Валерием, который старше на 10 лет), и многие, поднимая бокалы, говорили о том, какой молодец Валерий, и желали легких родов.