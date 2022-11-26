Сколько стоят дни рождения знаменитостей и их близких

Юбилейный банкет - от 500 тысяч рублей
Скоро у Ольги будет ребенок, а уже сейчас у нее есть шикарный торт. Фото: соцсети
Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова отгуляла 45-летие в ресторане высокой морской кухни. Пока гости дегустировали изысканные блюда, на сцене пели Владимир Пресняков и Алексей Чумаков. Помимо родни, среди гостей были Анна Седокова, Ксения Бородина, Инна Жиркова, Марина Юдашкина, Влад Лисовец. Подарки Ольга получила солидные - к примеру, вазу Lalique за 800 тысяч рублей и сумку Chanel за 150 тысяч.
Как известно, Орлова этой зимой родит второго ребенка (и первого общего с нынешним мужем, бизнесменом Валерием, который старше на 10 лет), и многие, поднимая бокалы, говорили о том, какой молодец Валерий, и желали легких родов.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Разумеется, банкет Ольге подарил муж. Угощения в этом заведении по карману далеко не всем. Судите сами: черная икра осетра (56 г) - 10 900 рублей; салат оливье с крабом (250 г) - 2350; карпаччо из осьминога (130 г) - 2450; черная треска (160 г) - 4200; филе камчатского краба в сливочном соусе с черной икрой (175 г) - 3650. Праздничный ужин на 25 человек с алкоголем и тортом может обойтись примерно в полмиллиона рублей.
Декор - от 100 тысяч рублей
Юлю (в центре) пришли поздравить подруги - Алсу и жена Гарика Мартиросяна Жанна (слева). Фото: соцсети
Еще одна экс-солистка «Блестящих», Юлия Ковальчук, отпраздновала 40-летие в стиле сериала «Секс в большом городе». Поклонники часто сравнивают ее с героиней сериала Кэрри Брэдшоу - говорят, похожа. Поэтому в ресторане был сделан декор в стиле сериала: фотозона, столики, шары...
А в баре - тематические коктейли. Друзья Юлии - Алсу, Гарик Мартиросян, Лариса Долина, Александр Розенбаум - пели и шутили для Ковальчук бесплатно. На юбилее были и незвездные гости: приехали школьные подруги Юли из города Волжского и даже ее классный руководитель.
Декорации и прочие тематические украшения зала в почете на звездных мероприятиях и обходятся в среднем в 100 тысяч рублей.
Путешествие - от 200 тысяч рублей
Дмитрий Дибров доволен тем, как его поздравила жена. Фото: соцсети
Дмитрий Дибров отметил 63-й день рождения в Турции. Поездку организовала его 34-летняя жена Полина, решив исполнить желание мужа, о котором узнала заранее. Телеведущий сообщил жене, что хотел бы отметить праздник в Стамбуле. Полина забронировала авиабилеты, гостиницу на несколько дней. В программе было много прогулок и экскурсий по городу. Непосредственно в день рождения Полина заказала праздничный завтрак и обед в ресторане.
Жила пара в четырехзвездочном отеле в центре (сутки на двоих - 10 тысяч рублей). Авиаперелет на двоих - 80 тысяч рублей. Поездка на пять дней с учетом экскурсий и питания обошлась паре примерно в 200 тысяч рублей.
Детский праздник - от 500 тысяч рублей
Сергей Лазарев с сыном Никитой. Фото: соцсети
Сергей Лазарев, готовясь к 8-му дню рождения сына Никиты, учел все его желания. Агентство по организации праздников подготовило шоу в парке развлечений в стиле киновселенной Marvel. Гостями стали родные и одноклассники мальчика. Аниматоры в костюмах провели квест, конкурсы, показывали фокусы, устроили детскую дискотеку.
Лазарев рассказывает: «У нас был шикарный торт в стиле супергероев! Для деток организовали тематический домик в стиле динозавров, которых так любит Ник. А взрослые отмечали в соседнем ресторане. Наелись от души!»
Детские праздники от агентства, организовавшего день рождения Никиты, стоят недешево. 350 тысяч рублей - цена базовой программы: разработка сценария, персональный менеджер и официант, установка фотозоны и декораций, световое и звуковое оформление шоу, проведение шоу с аниматорами, аттракционы, торт.
Прибавляем обед для детей и взрослых - еда на 15 детей и 15 взрослых по ресторанному меню обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. В итоге праздник по VIP-сценарию в среднем может стоить 500 тысяч рублей.
Никита Лазарев постарался задуть свечи с первой попытки. Фото: соцсети
Примерно в эту же сумму уложилась МакSим, которая отметила 8-летие дочери Марии.
МакSим сделала все, чтобы ее дочке было «страшно весело». Фото: соцсети
МакSим говорит: «Машенька, как всегда, удивила всех, выбрав стилем своего праздника «страшно весело». Анимационная программа, бумажная дискотека и конкурсы на высшем уровне!»
Здесь тоже были тематические элементы: декорации, конкурсы и прочие развлечения, даже грим в стиле детских «ужастиков», соответствующие костюмы. В агентстве, в которое обращалась певица, цена на VIP-формат «под ключ» начинается от 10 тысяч рублей в час. Если учесть торт, угощения для детей и взрослых, то цена праздника, скорее всего, не превысила 500 тысяч рублей.