На съемках сериала «Гости из прошлого» жарили барана, страдали в красивых платьях и встречались с ведьмой

В центре сюжета – Матвей Пиотровский, советский изобретатель. С помощью машины времени он попадает в далекое и не очень далекое прошлое, где с ним происходят удивительные и смешные приключения.
Вместе с Матвеем (его роль исполнил Юрий Стоянов) из пространственно-временной дыры пытаются выбраться его спутники: сразу две версии внука (не спрашивайте) и семья Даниловых из 2020 года. Незадачливые путешественники по времени попадают то в эпоху Пушкина, то к древним язычникам, то в параллельную реальность…
«Баба-Яга»
На съемках сериала «Гости из прошлого». Фото: канал СТС
Помимо Юрия Стоянова, ключевые роли в сериале исполнили Михаил Трухин, Алексей Макаров, Анна Невская, Анастасия Акатова и другие актеры.
Кроме того, в новом сезоне зрители увидят колоритную древнюю ведунью (почти бабу-Ягу!) в исполнении Мариэтты Цигаль-Полищук. Актриса признается, что и сама не прочь отправиться в путешествие по времени:
«Я бы отправилась во времена молодости родителей, чтобы посмотреть на них. Серебряный век мне тоже очень любопытен. Будь такая возможность, я бы просто не вылезала из этой машины. «Назад в будущее» вообще любимая трилогия детства».
Пышные юбки – красиво, но… неудобно
На съемках сериала «Гости из прошлого». Фото: канал СТС
Многие женщины хотели бы примерить эффектные наряды из XIX века. Интересно это было и для Анны Невской, но и без разочарований не обошлось.
«Конечно, было интересно в это поиграть: в красивых костюмах, необычном гриме и старинных усадьбах. Но непонятно, как в то время люди перемещались в таких пышных юбках, костюмах из настоящей шерсти, мужских мундирах, сделанных из сукна. Это же так неудобно», - поделилась своими эмоциями актриса.
Как кино помешало Анастасии Акатовой выйти замуж
На съемках сериала «Гости из прошлого». Фото: канал СТС
Комедийный жанр позволил примерить женское платье и экранному супругу Анны - Алексею Макарову, а его кинодочери Анастасии Акатовой предстояло сниматься в необычном свадебном наряде.
«Я уже раз семь снималась в свадебных платьях, видимо, поэтому ещё не замужем, — шутила актриса. — А это платье художники «собирали» тщательно: что-то из двадцатого века, что-то из девятнадцатого, есть влияние и наших девяностых. Но я бы не назвала это платьем мечты.
Оно оказалось тяжелым и неудобным за счет длинного подола-шлейфа, который мне привязывали к ногам, чтобы я могла перемещаться по площадке».
Печенеги, юрты и баран
На съемках сериала «Гости из прошлого». Фото: канал СТС
Конечно, когда снимается историческое кино, особое внимание уделяется не только нарядам, но и локациям. Основным объектом стала царская усадьба будущего императора Александра II.
По словам художника-постановщика Назик Каспаровой, самым сложным оказалось отыскать подходящее место для съемок деревни IX века и лагеря печенегов. Часть съемок проходила в этнопарке «Кочевник», но постановщикам никак не удавалось найти нужную деревню. Времени оставалось все меньше…
«В тот день я уже съездила на три объекта, которые не подходили, расстроенная ехала в «Кочевник» и увидела эту деревню. Там есть основательная постройка на три дома с огородом и какие-то строения: навесы, пару землянок, все это раскидано по территории. Мы частично все подсобрали, какие-то здания перенесли в пустеющие места. Огородили забором…» - рассказывает Назик Каспарова.
Создателям сериала пришлось с головой окунуться в быт людей того времени. Невдалеке от «деревни» был поставлен лагерь печенегов – бутафорские юрты. По вечерам жгли костры, даже жарили барана.
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Конечно, это интересно – оказаться в другом времени, в далеком прошлом. Но вернуться домой хочется все больше! И герои сериала делают для этого все возможное. Они борются с неумолимым течением времени, хотят попасть в свою привычную, нормальную жизнь. Зрители увидят разлом между 1982 годом и 2020-м: застывшее время, застывшие улицы… Удастся ли героям вернуться домой?
Новые серии фантастической комедии «Гости из прошлого» можно увидеть на канале СТС с 21 ноября, с понедельника по четверг, в 19.00.