На съемках сериала «Гости из прошлого» жарили барана, страдали в красивых платьях и встречались с ведьмой

Конечно, когда снимается историческое кино, особое внимание уделяется не только нарядам, но и локациям. Основным объектом стала царская усадьба будущего императора Александра II.

По словам художника-постановщика Назик Каспаровой, самым сложным оказалось отыскать подходящее место для съемок деревни IX века и лагеря печенегов. Часть съемок проходила в этнопарке «Кочевник», но постановщикам никак не удавалось найти нужную деревню. Времени оставалось все меньше…

«В тот день я уже съездила на три объекта, которые не подходили, расстроенная ехала в «Кочевник» и увидела эту деревню. Там есть основательная постройка на три дома с огородом и какие-то строения: навесы, пару землянок, все это раскидано по территории. Мы частично все подсобрали, какие-то здания перенесли в пустеющие места. Огородили забором…» - рассказывает Назик Каспарова.

Создателям сериала пришлось с головой окунуться в быт людей того времени. Невдалеке от «деревни» был поставлен лагерь печенегов – бутафорские юрты. По вечерам жгли костры, даже жарили барана.

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Конечно, это интересно – оказаться в другом времени, в далеком прошлом. Но вернуться домой хочется все больше! И герои сериала делают для этого все возможное. Они борются с неумолимым течением времени, хотят попасть в свою привычную, нормальную жизнь. Зрители увидят разлом между 1982 годом и 2020-м: застывшее время, застывшие улицы… Удастся ли героям вернуться домой?

Новые серии фантастической комедии «Гости из прошлого» можно увидеть на канале СТС с 21 ноября, с понедельника по четверг, в 19.00.