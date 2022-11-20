Высокомерен и неприлично богат! Три причины, почему турки взъелись на Бурака Озчивита

В России Бурак Озчивит может похвастаться поклонниками даже среди звезд. У актера целая армия фанатов, по большей части женская. Звезда «Великолепного века» стал любимцем и Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной. Последняя даже побывала на съемках сериала «Основание Осман», уговорив Бурака Озчивита сделать совместное фото.
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Бурак Озчивит в роли Малкочоглу Бали-бея, в которого была влюблена Айбиге хатун. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
За плечами у актера десяток успешных ролей. Бурак всегда претендует только на главные, второстепенные персонажи его не интересуют. Так, Озчивит снимался в таких сериалах, как: «Королек - птичка певчая» с Фахрийе Эвджен, «Черная любовь» с Неслихан Атагюль, «Основание Осман» с Озге Торер.
Вот только покорить сердца Бурака удалось только Фахрийе Эвджен. Она родила ему первенца - сына Карана, ему три годика. Не так давно возлюбленная актера перестала скрывать вторую беременность. Поговаривают, что у пары будут королевская двойня - мальчик и девочка.
Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: личный архив
Фахрийе Эвджен растопила сердца мужа. Фото: личный архив
Однако далеко не все турки в восторге от Бурака Озчивита. На родине есть те, кто, мягко говоря, недолюбливает актера из сериала «Великолепный век». Чем же им так насолил красавчик-турок?
Многие взъелись на Бурака из-за того, что он слишком часто мелькает на ТВ, снимается в сериалах, рекламных акциях, а также представляет элитные бренды.
Кроме того, муж Фахрийе Эвджен неприлично богат и даже не скрывает этого. Его считают одним из самых высокооплачиваемых актеров.
Недолюбливают актера и якобы за его высокомерие. Многие фанаты считают, что Озчивит зазнался. Хотя он всегда охотно общается с прессой и поклонниками.
По материалам kp.ru