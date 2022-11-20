Высокомерен и неприлично богат! Три причины, почему турки взъелись на Бурака Озчивита

Однако далеко не все турки в восторге от Бурака Озчивита. На родине есть те, кто, мягко говоря, недолюбливает актера из сериала «Великолепный век». Чем же им так насолил красавчик-турок?

Многие взъелись на Бурака из-за того, что он слишком часто мелькает на ТВ, снимается в сериалах, рекламных акциях, а также представляет элитные бренды.

Кроме того, муж Фахрийе Эвджен неприлично богат и даже не скрывает этого. Его считают одним из самых высокооплачиваемых актеров.

Недолюбливают актера и якобы за его высокомерие. Многие фанаты считают, что Озчивит зазнался. Хотя он всегда охотно общается с прессой и поклонниками.

По материалам kp.ru