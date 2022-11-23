Что скрывает певица Зара: два брака, два развода

Но Зару привлекало не только пение. Окончив школу, она поступила в академию театрального искусства и успела сыграть в нескольких постановках, в том числе – в музыкальном спектакле «Небесные ласточки».

Яркую девушку с восточной внешностью зрители увидели и в фильме «По имени Барон…». Потом последовали другие работы в кино – «Спецназ по-русски-2», «Белый песок», «Фаворский», «Пушкин. Последняя дуэль»… И все же главную известность принесли Заре песни.

Зара: музыка и песни

Победив в «Утренней звезде», девушка продолжила участие в музыкальных конкурсах и фестивалях. В 2006 году она попала на проект «Фабрика звезд-6». И это оказалось огромной удачей: занявшей 3 место певице предложили подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем.

Вскоре вышел альбом Зары под названием «Не оставляй меня одну», потом она выпустила хит «Небо на двоих» - он звучит в фильме «Код Апокалипсиса». Молодая певица отправилась на гастроли, с которых началось ее победное шествие по концертным залам страны.

Зара и телевидение

