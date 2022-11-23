Что скрывает певица Зара: два брака, два развода

Зара: армянские и курдские корни, настоящее имя
Настоящее имя эффектной брюнетки, покорившей сердца слушателей своими песнями, - Зарифа Мгоян. Родители певицы, курды по национальности, родились в Армении, в городе Ленинакане (сейчас он называется Гюмри).
Но незадолго до рождения старшей дочери, Лианы, они перебрались в Ленинград. Там же появились на свет и вторая дочь, Зарифа, и сын Роман. Мама троих детей посвятила себя семье, оставшись домохозяйкой. Глава семьи, кандидат физико-математических наук, работал в машиностроительной сфере.
Зара и «Утренняя звезда»
Зара в детстве. Фото: соцсети
А вот Зарифа с детства увлеклась музыкой. Чистый красивый голос и хороший слух быстро сделали девочку звездой школьных концертов. А потом ее заметил известный музыкант Олег Кваша.
Он предложил способной школьнице спеть его песни «Сердце Джульетты» и «Именно сегодня». Их записали и поставили в ротации нескольких радиостанций. Этого оказалось достаточно, чтобы песни стали хитами. Кваша помог Зарифе попасть на детский музыкальный конкурс «Утренняя звезда». И она стала финалисткой.
Зара: театр и кино
Зара в детстве. Фото: соцсети
Но Зару привлекало не только пение. Окончив школу, она поступила в академию театрального искусства и успела сыграть в нескольких постановках, в том числе – в музыкальном спектакле «Небесные ласточки».
Яркую девушку с восточной внешностью зрители увидели и в фильме «По имени Барон…». Потом последовали другие работы в кино – «Спецназ по-русски-2», «Белый песок», «Фаворский», «Пушкин. Последняя дуэль»… И все же главную известность принесли Заре песни.
Зара: музыка и песни
Победив в «Утренней звезде», девушка продолжила участие в музыкальных конкурсах и фестивалях. В 2006 году она попала на проект «Фабрика звезд-6». И это оказалось огромной удачей: занявшей 3 место певице предложили подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем.
Вскоре вышел альбом Зары под названием «Не оставляй меня одну», потом она выпустила хит «Небо на двоих» - он звучит в фильме «Код Апокалипсиса». Молодая певица отправилась на гастроли, с которых началось ее победное шествие по концертным залам страны.
Зара и телевидение
Зара. Фото: Global Look Press
Зара – частый гость на телевидении. В проекте «Две звезды» она пела с Дмитрием Певцовым, не раз она выступала в шоу «Достояние Республики» - исполняла советские песни. Заре вручали престижные музыкальные премии «Золотой граммофон» и «Песня года» за композиции «Ленинград», «Амели», «Для нее», «Недолюбила».
Она пела дуэтом не только с российскими, но и с зарубежными артистами: Александром Розенбаумом, Стасом Михайловым, Андреа Бочелли, Мирей Матье…
Зара: личная жизнь
По своему характеру Зара – не слишком открытый человек. Она привыкла к скромности, привыкла к тому, что личная жизнь должна оставаться личной и не выставляться напоказ. Однако известность принесла ей, помимо приятных моментов, и некоторые сложности.
Зара стала объектом пристального внимания журналистов, вокруг ее имени стали появляться слухи и домыслы. Именно это, как убеждена певица, разрушило ее первый брак.
Два брака – два развода
Зара. Фото: Global Look Press
Ее мужем стал сын Валентины Матвиенко, экс-губернатора Петербурга. С Сергеем Матвиенко Зара прожила полтора года. Это был брак по большой любви, девушка даже приняла православную веру ради своего избранника.
Но вскоре в молодой семье начались недопонимания и ссоры. Позднее Зара утверждала: именно слухи, которые публиковали СМИ (о том, что Сергей требовал от жены бросить карьеру и сидеть дома), стали причиной их разрыва с Сергеем.
В 2008 году Зара вышла замуж во второй раз – за чиновника Департамента здравоохранения Сергея Иванова. Ради любимой он ушел из семьи, в которой подрастали двое детей.
Зара и Сергей Иванов. Фото: соцсети
Зара с детьми. Фото: соцсети
В 2010 году на свет появился первенец Зары и Сергея – Даниил, а спустя два года она родила еще одного мальчика, которого назвали Максимом. На этот раз Зара тщательно оберегала жизнь своей семьи от публичности. Но это не помогло сохранить брак: в 2016 году она развелась с Ивановым.
Зара: слухи о романах
Зара в купальнике. Фото: соцсети
О красивой, привлекательной, яркой певице то и дело появляются слухи: ей приписывают романы то с одним, то с другим мужчиной. Певица реагирует сдержанно. Однажды она написала в своем аккаунте единственную фразу:
«Не позволяйте вашим ушам слышать то, чего не видели ваши глаза».
В 2020 году артистка дала новый повод для сплетен, выпустив клип, в котором принял участие известный боец единоборств Артем Лобов. Впрочем, сама она, как обычно, не подтвердила слухи.
Среди последних событий, произошедших в жизни Зары, - тур по городам Северного Кавказа, который она совершила летом 2022 года, а также участие в традиционном фестивале «Славянский базар». Поклонники по-прежнему с восторгом принимают любимую исполнительницу, на ее концертах – аншлаг. Сейчас Заре 39 лет, при росте 168 см она сохраняет стройную фигуру, ее вес вот уже много лет не превышает 49-50 килограммов.
Зара: доходы
Судя по последним публикациям СМИ, корпоратив с участием Зары обходится примерно в 950 тысяч рублей. В 2020 году, в разгар пандемии, пришлось значительно урезать расходы в связи с отменой концертов и запретом на массовые мероприятия. Как признавалась Зара в одном из интервью:
«В этот период у всех был режим тотальной экономии. И я не стала исключением. К счастью, дома была гречка, которую люблю и я, и дети. Голодными не сидели. Но подужаться, конечно, все равно пришлось, никаких деликатесов не покупали».
Зара: благотворительность
Зара, как и Диана Гурцкая, постоянная – участница благотворительных проектов, которые реализуются фондом «По зову сердца». Каждый год она выступает на фестивале «Белая трость», средства от которого направляются на помощь детям и взрослым с нарушениями зрения.
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Кроме того, певица – член попечительского совета еще одного благотворительного фонда – «Шаг навстречу», помогающего детям с ДЦП и онкологическими заболеваниями. У нее хватает времени и на музыку, и на общественную деятельность. Но главным для Зары остается ее семья - любимые сыновья.