Митя Фомин: почему успешный солист Hi-Fi в свои 48 лет до сих пор одинок

Дети учились в музыкальной школе (хотя это было очень нелегко в материальном отношении). Позднее певец рассказывал, что у него было счастливое детство: он много читал, у него были хорошие игрушки, в их доме постоянно жили не только кошки и собаки, но и ежи, морские свинки, рыбки и прочие питомцы.

Мальчик вообще любил животных. И хотел стать ветеринаром. Но родители посоветовали все же выбрать профессию «человеческого» врача. Митя не возражал – и поступил в мединститут.

Митя Фомин: два вуза, Англия и Америка

Но в то же время его очень привлекало творчество. И он записался вольным слушателем в театральный вуз, успевая совмещать учебу. На третьем курсе в его жизни произошли перемены. Молодой человек взял академотпуск: ему очень хотелось побывать в Англии, туда его пригласили друзья.

Его завертели новые события и впечатления. За Англией последовала Америка. Молодой человек увлеченно познавал мир, работал где придется, а свободные часы тратил на музыку: писал песни и исполнял их.

Так прошел год. Вернувшись из своих странствий на родину, Фомин возобновил учебу в институте, но уже понимал: его главный интерес – музыка. Диплом врача-педиатра он все же получил. Торжественно вручил его родителям. И отправился в Москву – его приняли во ВГИК, на актерский курс. Впрочем, там Митя проучился всего несколько месяцев: стремительно развивающаяся музыкальная карьера отвлекла его от актерства.

Митя Фомин и группа Hi-Fi

