Митя Фомин: почему успешный солист Hi-Fi в свои 48 лет до сих пор одинок

Митя Фомин: счастливое детство
Будущий певец родился 17 января 1974 года, его родной город – Новосибирск. Отец Мити, доцент, преподавал в институте, мама работала инженером. Семейные доходы были не слишком высокими, жили скромно. Тем не менее, родители очень серьезно относились к образованию и воспитанию Мити и его старшей сестры Светланы.
Митя Фомин в детстве. Фото: соцсети
Дети учились в музыкальной школе (хотя это было очень нелегко в материальном отношении). Позднее певец рассказывал, что у него было счастливое детство: он много читал, у него были хорошие игрушки, в их доме постоянно жили не только кошки и собаки, но и ежи, морские свинки, рыбки и прочие питомцы.
Мальчик вообще любил животных. И хотел стать ветеринаром. Но родители посоветовали все же выбрать профессию «человеческого» врача. Митя не возражал – и поступил в мединститут.
Митя Фомин: два вуза, Англия и Америка
Но в то же время его очень привлекало творчество. И он записался вольным слушателем в театральный вуз, успевая совмещать учебу. На третьем курсе в его жизни произошли перемены. Молодой человек взял академотпуск: ему очень хотелось побывать в Англии, туда его пригласили друзья.
Его завертели новые события и впечатления. За Англией последовала Америка. Молодой человек увлеченно познавал мир, работал где придется, а свободные часы тратил на музыку: писал песни и исполнял их.
Так прошел год. Вернувшись из своих странствий на родину, Фомин возобновил учебу в институте, но уже понимал: его главный интерес – музыка. Диплом врача-педиатра он все же получил. Торжественно вручил его родителям. И отправился в Москву – его приняли во ВГИК, на актерский курс. Впрочем, там Митя проучился всего несколько месяцев: стремительно развивающаяся музыкальная карьера отвлекла его от актерства.
Митя Фомин и группа Hi-Fi
Митя Фомин. Фото: Global Look Press
В столице Митя встретился с продюсером Эриком Чантурия и композитором Павлом Есениным. Они тоже были родом из Новосибирска. Земляки предложили Мите стать солистом нового коллектива - Hi-Fi.
Он сразу согласился: ему нужны были деньги. Был подписан контракт сроком на 10 лет. Днем рождения нового музыкального коллектива называют 2 августа 1998 года. Вместе с Тимофеем Пронькиным и Оксаной Олешко группа записала первую песню – «Не дано», и сняла клип, который сразу стал популярным.
Состав группы часто менялся. На смену Оксане Олешко через несколько лет пришла Таня Терешина, потом ее место заняла Екатерина Ли… Сам же Митя Фомин пел в группе довольно долго – и был ее лидером. За 10 лет Hi-Fi записали три альбома и сняли больше десятка клипов. Ребята с успехом гастролировали по России, зрители восторженно принимали любимые песни – «А мы любили», «Беда», «Глупые люди»…
Только потом стало известно, что на самом деле на студийных записях звучит голос не Мити, а Павла Есенина – автора песен. А Митя Фомин все это время продолжал оставаться фронтменом Hi-Fi, выходя на сцену на гастролях и снимаясь в клипах группы.
Такое двойственное положение угнетало его: ведь у него был голос, но Есенин предпочитал использовать свои записи. Не исключено, что именно это заставило Митю уйти из группы в 2008 году. Он решил начать сольную карьеру – и петь своим голосом.
Митя Фомин: сольная карьера
Митя Фомин. Фото: Global Look Press
К тому времени он уже написал несколько песен. После того как окончился срок его контракта, Митя начал работать с Максимом Фадеевым. Сотрудничество оказалось успешным. Песни в исполнении Мити – «Две земли», «Вот и все», «Все будет хорошо» и другие – получали награды и занимали первые строчки хит-парадов. Первый сольный альбом Мити Фомина назывался «Так будет».
Успех ждал исполнителя и на телевидении: его пригласили на роль ведущего музыкального хит-парада «Tophit чарт», который выходил на канале MTV. Раз в неделю, по субботам, он представлял зрителям самые популярные хиты, звучавшие на радио.
Параллельно с этим он продолжал записывать новые песни. После масштабного концерта в Кремлевском дворце Митя Фомин отправился в благотворительный тур по Дальнему Востоку. Все собранные средства пошли на помощь больным детям в рамках фонда «Линия жизни»: Митя Фомин с 2008 года – посол этого фонда.
Зрители тепло принимали и дуэты: Митя пел с Анной Семенович, Альбиной Джанабаевой, записал несколько синглов с Оксаной Олешко…
Митя Фомин и телевидение
Митя Фомин. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»
Кроме того, поклонники с интересом следили за участием Мити Фомина в телепроектах: он снимался в реалити-шоу «Каникулы в Мексике», «Остров», «Вышка». А вот признания в «Секрете на миллион» шокировали фанатов звезды: Митя рассказал о непростом периоде своей жизни, когда он страдал наркозависимостью. К счастью, ему удалось побороть эту страшную тягу.
Митя Фомин: личная жизнь
С Таней Терешиной и Жанной Фриске. Фото: соцсети
О своей личной жизни певец рассказывать не любит. Еще в 2010 году поговаривали о его серьезном романе с бизнес-леди Ксенией Мерц: якобы Митя даже сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась.
Потом в СМИ просочилась информация об отношениях Мити Фомина с Катей Гордон. Писали даже об их тайной свадьбе. Спустя время Фомин подтвердил: да, они с Катей некоторое время были вместе, но потом расстались.
Ходили слухи и о нежных отношениях Мити с солисткой Hi-Fi Таней Терешиной. Но, судя по тому, что Таня в то время была подругой олигарха, это были всего лишь слухи. С Таней они, впрочем, остались добрыми друзьями, Митя даже стал крестным отцом для ее дочери.
Певцу приписывали и роман с Жанной Фриске – очень уж эффектно они позировали для глянцевых изданий. Но и это оказалось выдумкой.
Позднее вновь всплыло имя Ксении Мерц: в эфире программы «На самом деле» была проведена экспертиза ДНК, потому что Ксения заявила, что Митя Фомин – возможно, отец ее ребенка. Однако результаты экспертизы оказались отрицательными. Ксения призналась, что в свое время была беременна от Мити, но сделала аборт, о чем сейчас жалеет.
Митя Фомин с отцом. Фото: соцсети
В 2014 году в семье Мити Фомина произошла трагедия: умер его отец. Родители прожили вместе полвека, мама очень тяжело переживала потерю мужа. Она наотрез отказалась переезжать в Москву, хотя Митя просил ее об этом. Тамара Павловна предпочла остаться в Новосибирске – там, где она столько лет была счастлива с любимым человеком.
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Певец продолжает участвовать в телевизионных проектах – «Точь-в-точь», «Звезды в Африке». Он тщательно следит за своей спортивной формой и внешним видом. Сейчас Мите – 48 лет, и при росте 181 см он весит 75 килограммов.
Митя Фомин: доходы
Фомин не афиширует размеры своих доходов, однако известно, что его участие в корпоративе стоит примерно 50 тысяч долларов. Помимо этого, он зарабатывает, выступая на концертах, записывая диски и давая творческие вечера.
Несмотря на довольно высокие заработки, он ведет экономный образ жизни, не любит много тратить и предпочитает довольствоваться малым. Известно, что у него есть квартира в Москве, на Фрунзенской набережной, а еще – загородный дом в Подмосковье и студия в Севастополе, у моря. Но, несмотря на материальный достаток и успешную карьеру, певец остается одиноким.