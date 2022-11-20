«Меня подставили»: Рэйф Файнс вспомнил, как прикрыл роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Любопытная история: в 2002 году, когда только начался знаменитый голливудский роман «беннифер», Джей Ло и Бен Аффлек пытались скрыть свои отношения от публики. И тогда певица пустила журналистов по ложному следу, прикрывшись ненастоящим романом с другим актером.

Как раз в 2002-м на экраны вышла мелодрама «Госпожа горничная», в которой ее партнером вступил Рэйф Файнс (будущий Волан-де-Морт в «Гарри Поттере»). И был момент, когда заголовки газет объявили о том, что главные актеры фильма встречаются. При этом Дженнифер ходила на свидания не с Рэйфом, а с Беном.

В новом интервью Файнс объяснил, как это произошло.

«Меня пригласили на обед с Джей Ло, ее менеджером и агентом, — рассказал 59-летний актер в шоу Watch What Happens Live. - Мы хорошо покушали, болтали, болтали, болтали…»

На прощание Рэйф поцеловал актрису в щеку, и именно этот момент подловил папарацци. Актер даже знал, что скоро ему припишут роман с коллегой по фильму.

«Каким-то образом фотографии были повернуты так, что, когда она уходит, кажется, будто я иду за ней. И думаю, что на следующий день на обложке Post было написано: «Это Рэйф!» Меня подставили», — с улыбкой рассказал Файнс.

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