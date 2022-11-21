Бурак Озчивит: как попал в модельный бизнес, стал самым красивым турком и прославился после «Великолепного века»

В студенчестве юноша начал заниматься модельным бизнесом, его рост 184 см и вес 80 кг, а также яркая эффектная внешность стали его преимуществом. Отец поддержал сына, заверив его, что невероятно бы гордился, если бы увидел Бурака на подиуме, хоть и надеялся, что наследник продолжит его дело. Это подкрепило Озчивита в намерении стать моделью, и с 2003 по 2007 годы он добился немалых высот в индустрии.

Так, с 2003 году он стал самым красивым мужчиной в стране и завоевал звание «Лучшая модель Турции», а через два года стал вторым на конкурсе «Лучшая модель мира». Красавчик Озчивит стал буквально нарасхват: его фотографии украшали рекламные полосы в глянце и билборды на улицах, контракты сыпались как из рога изобилия. Именно благодаря моделингу к Бураку начали присматриваться кинорежиссеры и в 2006 году пригласили его сняться в его первом фильме.

Бурак Озчивит: кино

Дебютной для Озчивита стала роль в триллере «Минус 18». В нем Бурак сыграл молодого комиссара полиции Мурата. А уже через год начинающая звезда получила свою главную роль – в многосерийной мелодраме «Муж по принуждению». В том же году Бурак появился в ленте «Зараженный», а в следующем году блистал в сериале «Семейный дом».