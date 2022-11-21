Бурак Озчивит: как попал в модельный бизнес, стал самым красивым турком и прославился после «Великолепного века»

Звезда турецкого кинематографа Бурак Озчивит давно завоевал любовь телезрительниц по всему миру. Черноглазый красавец покоряет одним взглядом, и в России его популярность с годами лишь растет. Даже Ольга Бузова и Ксения Бородина не скрывают, что фанатеют от импозантного турка. Сам актер давно женат и готовится стать отцом во второй раз.
Бурак Озчивит: детство, родители, модельная карьера
Бурак Озчивит – турецкий актер. Он родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле. Отец Бюлент Озчивит – владелец ресторана турецкой кухни, который редко бывал дома, посвящая все время своему делу, мать Джейхан Озчивит вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием сына и старшей дочери Бурджун.
Бурак Озчивит в детстве. Фото: соцсети
В детстве Бурак увлекался супергероями и мечтал стать Бэтменом, занимался футболом, посещал спортзал. По окончании школы он решил связать жизнь с кинематографом и поступил в университет Мармара в Стамбуле на факультет кино, изобразительного искусства и фотографии.
Бурак Озчивит с сестрой Бурджун. Фото: соцсети
В студенчестве юноша начал заниматься модельным бизнесом, его рост 184 см и вес 80 кг, а также яркая эффектная внешность стали его преимуществом. Отец поддержал сына, заверив его, что невероятно бы гордился, если бы увидел Бурака на подиуме, хоть и надеялся, что наследник продолжит его дело. Это подкрепило Озчивита в намерении стать моделью, и с 2003 по 2007 годы он добился немалых высот в индустрии.
Так, с 2003 году он стал самым красивым мужчиной в стране и завоевал звание «Лучшая модель Турции», а через два года стал вторым на конкурсе «Лучшая модель мира». Красавчик Озчивит стал буквально нарасхват: его фотографии украшали рекламные полосы в глянце и билборды на улицах, контракты сыпались как из рога изобилия. Именно благодаря моделингу к Бураку начали присматриваться кинорежиссеры и в 2006 году пригласили его сняться в его первом фильме.
Бурак Озчивит: кино
Дебютной для Озчивита стала роль в триллере «Минус 18». В нем Бурак сыграл молодого комиссара полиции Мурата. А уже через год начинающая звезда получила свою главную роль – в многосерийной мелодраме «Муж по принуждению». В том же году Бурак появился в ленте «Зараженный», а в следующем году блистал в сериале «Семейный дом».
Бурак Озчивит в фильме "Минус 18". Кадр из фильма
В 2011 году Озчивит вытащил свой счастливый билет – ему досталась роль в сериале «Великолепный век». Это историческая мелодрама, повествующая об османском правителе Сулеймане Великолепном.
Бурак сыграл легендарного военачальника эпохи Малкочоглу Бали-бея. Ради этой роли актер отрастил усы, и именно этот образ влюбил в Озчивита миллионы телезрителей по всему миру, а поклонницы готовы были на все ради встречи с кумиром.
Бурак Озчивит в сериале "Великолепный век". Кадр из сериала
По сюжету, герой Озчивита ушел в поход и не вернулся. Но фанаты так настойчиво требовали вернуть отважного красавца на экраны, что создателям сериала ничего не оставалось делать, возвратить в сериал Бали-бея.
Следующий сериал умножил славу и признание Бурака Озчивита по всему миру. Он сыграл в 2013 году главного героя Кямрана в экранизации романа «Королек – птичка певчая» Решада Нури Гюнтекин. Пару актеру составила актриса Фахрийе Эвджен, и они блестяще справились с обязанностями влюбленных. Роль получилась судьбоносной – Озчивит нашел свою любовь.
Бурак Озчивит в сериале "Королек - птичка певчая". Кадр из сериала
Очередная главная роль не заставила себя ждать – Бурак появился в 2015 году на экранах в образе шахтера Кемаля в сериале «Черная любовь». На этот раз возлюбленную Озчивита сыграла Неслихан Атагюль, с которой у него сложились неприязненные отношения на съемочной площадке.
Жених актрисы бурно ревновал свою половинку и осложнил рабочий процесс до такой степени, что сцены персонажей снимали по отдельности, чтобы актеры не пересекалась.
В 2016 и 2017 годах Озчивит снялся в семейной мелодраме «Мой брат» и «Мой брат-2». В 2018 на экраны вышла картина «Жизнь отдам». А в 2019 году Озчивит снялся в сериале «Основание Осман», в котором сыграл первого правителя Османского бейлика – Османа I.
Бурак Озчивит в сериале "Основание Осман". Кадр из сериала
Бурак Озчивит: личная жизнь
За личной жизнь красавчика Озчивита установлено пристальное наблюдение – миллионы женщин по всему миру грезят своим кумиром. Известно, что до брака турецкий актер состоял в отношениях с моделью Джейлан Чапой, однако в 2014 году пара рассталась.
Якобы девушка страстно ревновала бойфренда, а его насыщенный график и толпы поклонниц доводили ее до исступления. Она не выдержала такого напряжения и ушла.
Джейлан Чапа. Фото: соцсети
На съемках сериала «Королек - птичка певчая» Бурак познакомился с будущей женой Фахрийе Эвджен, но отношения завязал только через год, когда вновь повстречал ее на совместных съемках – им довелось опять играть пару в сериале «Любовь похожа на тебя».
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети
Бурак перебрался к Фахрийе, они стали жить в гражданском браке. Но через несколько месяцев зарегистрировали отношения по законам шариата. А вот пышное торжество состоялось летом 2017 года, и поклонники окрестили его событием века – столь грандиозным и долгожданным стало бракосочетание всенародно любимой звезды в Турции.
Скрепить себя узами брака пара изволила на берегу Босфорского залива, в стенах роскошной старинной виллы Sait Halim Pasa. Мероприятие было закрытым, приглашены только избранные. Но поклонники смогли оценить масштаб благодаря социальным сетям.
Кстати, Бурака и его невесту приглашали в Арабские Эмираты – местный бизнесмен, поклонники актера, любезно предложил своему уважаемому кумиру взять на себя все расходы и организовать свадьбу по высшему классу, а турецкой звезде это ничего бы не стоило. Но Озчивит отказался и предпочел обойтись своими силами. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.
Бурак Озчивит с сыном. Фото: соцсети
А в 2018 году Бурак стал отцом. Жена родила ему сына Карана, и счастливый Озчивит посвящает все свое свободное время, которого у суперзвезды не так уж и много, семье. В 2020 году пошли слухи, что Фахрийе снова беременна, однако, подтверждения этому не нашлось. Зато в 2022 году звезды объявили, что готовятся к пополнению. По слухам, у пары будет двойня.
Бурак Озчивит: другие проекты
Актер все-таки продолжил дело отца и стал ресторатором. В январе 2014 года он открыл в Стамбуле заведение под названием Balibey Doner, то есть именовал его в честь своего героя Бали-бея из сериала «Великолепный век». Стиль ресторана также отсылает к временам султана Сулеймана и привлекает поклонников культуры османов со всего мира.
Бурак Озчивит: внешность, пластика
Природа сделала Бураку Озчивиту щедрый подарок – яркую колоритную внешность, которую он умело монетизировал. Сегодня актер является лицом многих брендов, контракты с которыми приносят ему миллионы лир.
Бурак Озчивит на съемках рекламы. Фото: соцсети
Однако, в стремлении к красоте – как говорится, нет предела совершенству – актер, как догадываются многие поклонники, подкорректировал свои данные. И речь идет вовсе не о пышной бороде и густых длинных волосах, которые иногда звезда отпускает. Как подозревают у него на родине, красавчик не раз обращался к пластическим хирургам.
Бурак Озчивит в молодости. Фото: соцсети
К примеру, у звезды перестали точать уши, то есть, вероятно, имела место отопластика. Также у актера заметили признаки блефаропластики – это когда убирают нависшее веко и мешки под глазами хирургическим путем. Также ради голливудской улыбки Бурак установил виниры и теперь щеголяет ровными белоснежными зубами. Сам Бурак не комментирует свои преображения.
Бурак Озчивит сегодня
Озчивит по-прежнему счастлив в браке с Эвджен. Совсем скоро они станут родителями во второй раз. Успехи продолжаются и в кинематографе, и в рекламном бизнесе. Сегодня Бурак Озчивит по-прежнему один из самых востребованных актеров в Турции.
Летом 2022 года он посетил Москву, где встретился со своими поклонниками. Любимчик миллионов пообещал, что каждому фанату уделит время и даст автограф. Но людей собралось так много, что началась давка, и турецкий гость вынужден был ретироваться.
Бурак Озчивит и Ольга Бузова. Фото: соцсети