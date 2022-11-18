«Вот вам и египетская сила!»: малютке Маше из «Ворониных» уже 19, и она вот-вот родит

Ситком «Воронины» стал одним из самых любимых у телезрителей. А фраза Бориса Клюева — «Египетская сила!» — и вовсе стала крылатой. Юная звездочка сериала Мария Ильюхина начала сниматься, когда была еще совсем малюткой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сезон за сезоном девочка взрослела на глазах у поклонников. А те даже и не заметили, что Маша стала подростком, а потом и девушкой на выданье. Она уже давно не ребенок и готовится стать мамой. 19-летняя Мария Ильюхина ждет первенца. Сериальная дочка Веры Ворониной перестала скрывать беременность. Она вот-вот родит, живот уже большой.