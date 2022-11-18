«Вот вам и египетская сила!»: малютке Маше из «Ворониных» уже 19, и она вот-вот родит

Ситком «Воронины» стал одним из самых любимых у телезрителей. А фраза Бориса Клюева — «Египетская сила!» — и вовсе стала крылатой. Юная звездочка сериала Мария Ильюхина начала сниматься, когда была еще совсем малюткой.
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Сезон за сезоном девочка взрослела на глазах у поклонников. А те даже и не заметили, что Маша стала подростком, а потом и девушкой на выданье. Она уже давно не ребенок и готовится стать мамой. 19-летняя Мария Ильюхина ждет первенца. Сериальная дочка Веры Ворониной перестала скрывать беременность. Она вот-вот родит, живот уже большой.
«Самый ценный в мире груз — это в пузе карапуз! Так непривычно осознавать, что скоро в твоей жизни появится маленькое чудо! Это волшебный период в моей жизни», — заверила актриса.
Мария Ильюхина призналась, что беременна. Фото: личный архив
«Конечно, мне пришлось повременить с парой ролей в кино, так как я уже была в положении, хоть и на небольшом сроке. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу еще одну новую песню.
Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни», — говорит Ильюхина в беседе со «СтарХитом».
Вот такой малюткой была Маша. Фото: кадр из сериала «Воронины»
«Вот вам и египетская сила!», «Когда успела вырасти?», «Вау! Беременна?», «Уже и малыша ждет!», «Мда... долго не тянула с материнством», «Сама еще дите!», «Выросла! Будет мамой», — пишут фолловеры.