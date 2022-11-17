Что известно о единственном сыне Якубовича, который старше сестры Варвары на 25 лет

Дочка 77-летнего Якубовича окончила МГИМО, магистратуру по Международной журналистике. А что известно о единственном сыне телеведущего? Артему уже 49 лет. Он взрослый и состоявшийся. Леонид Аркадьевич признался, что его сын «крепкий и здоровый мужик».

При этом телеведущий вспомнил, что Артем чуть не умер сразу после родов. Он сильно застудился в роддоме: банальное острое респираторное заболевание перешло в двухстороннее воспаление легких. Однако медикам удалось его спасти.

Якубович дал понять, что сына никогда не бросал. Однако сохранить брак с его матерью не смог.

«Терпеть хуже: растет сын, и он будет видеть все эти не совсем гладкие отношения? Без визга, крика, дележа вещей спокойно повернулся и ушел», — говорил ведущий «Поля чудес».

По материалам «Вокруг ТВ»