Что известно о единственном сыне Якубовича, который старше сестры Варвары на 25 лет

У 77-летнего Леонида Якубовича двое взрослых детей. Причем первенец ведущего капитал-шоу «Поле чудес» — сын Артем — на целых 25 лет старше своей сестренки Варвары. Кстати, матери у них разные. Сына Леониду Аркадьевичу родила первая жена Галина Антонова — их ребенок появился на свет в 1973 году. А дочка Варвара от нынешней супруги Якубовича — Марины Видо — родилась в 1998-м.
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Леонид Якубович с женой Мариной и дочкой Варварой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Дочка 77-летнего Якубовича окончила МГИМО, магистратуру по Международной журналистике. А что известно о единственном сыне телеведущего? Артему уже 49 лет. Он взрослый и состоявшийся. Леонид Аркадьевич признался, что его сын «крепкий и здоровый мужик».
При этом телеведущий вспомнил, что Артем чуть не умер сразу после родов. Он сильно застудился в роддоме: банальное острое респираторное заболевание перешло в двухстороннее воспаление легких. Однако медикам удалось его спасти.
Якубович дал понять, что сына никогда не бросал. Однако сохранить брак с его матерью не смог.
«Терпеть хуже: растет сын, и он будет видеть все эти не совсем гладкие отношения? Без визга, крика, дележа вещей спокойно повернулся и ушел», — говорил ведущий «Поля чудес».
По материалам «Вокруг ТВ»