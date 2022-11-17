Ольга Будина выдала правду о супружестве с бывшим мужем, от которого родила сына Наума

Ольга Будина прославилась после выхода на экран сериальной мелодрамы «Граница. Таежный роман», в которой она снималась с Маратом Башаровым, Михаилом Ефремовым, Алексеем Гуськовым, Ренатой Литвиновой и другими.
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Актриса редко дает интервью и практически не рассказывает о семье. Однако Будина сделала исключение для передачи «Эмпатия Манучи» на YouTube. Ольга впервые за долгое время заговорила о единственном сыне, дав понять, что у них с ним нет разночтений. Так, актриса подметила, что с Наумом они всегда все обсуждают, делясь мнениями. Будина дала понять, что если ее сыну придет повестка, то он естественно пойдет в военкомат.
Как-то также откровенно актриса говорила и об отношениях с бывшим мужем Александром Наумовым, за которого она вышла замуж в середине нулевых. В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ольга Будина призналась, что до нее он достаточно долго жил один. У него сформировались своим привычки.
Ольга Будина с сыном Наумом, когда тот был еще мальчишкой. Фото: Global Look Press
Так, актриса уточнила, что с мужем они жили, можно сказать параллельно: она с сыном, а он отдельно. Своего дома у них не было. Позже муж Ольги Будиной столкнулся с серьезными проблемами по бизнесу. Для них это стало крахом. Также актриса намекнула, что после развода бывший муж не стремился наладить общение.
По материалам «СтарХит»