Ольга Будина выдала правду о супружестве с бывшим мужем, от которого родила сына Наума

Ольга Будина прославилась после выхода на экран сериальной мелодрамы «Граница. Таежный роман», в которой она снималась с Маратом Башаровым, Михаилом Ефремовым, Алексеем Гуськовым, Ренатой Литвиновой и другими.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Актриса редко дает интервью и практически не рассказывает о семье. Однако Будина сделала исключение для передачи «Эмпатия Манучи» на YouTube. Ольга впервые за долгое время заговорила о единственном сыне, дав понять, что у них с ним нет разночтений. Так, актриса подметила, что с Наумом они всегда все обсуждают, делясь мнениями. Будина дала понять, что если ее сыну придет повестка, то он естественно пойдет в военкомат.