Как Мерьем Узерли довела Бергюзар Корель до горючих слез на съемках «Великолепного века»

Бергюзар Корель было бы проще самой сыграть Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Тогда бы актриса не мучилась от приступов ревности и не впадала в истерики, наблюдая, как ее муж играет страсть с Мерьем Узерли. В сериале ей досталась небольшая второстепенная роль. Зато у Халита Эргенча и Мерьем персонажи были ведущими. Он предстал в образе султана Сулеймана, а она сыграла Хюррем султан.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Сам Халит Эргенч не скрывал, что его жена болезненно относилась к тому, что он так правдоподобно изображает страсть к другой. Те сцены, в которых Халит целовал и обнимал свою партнершу на съемочной площадке и вовсе приводили Бергюзар в отчаяние. Она даже не смогла сдержать горючих слез, мучаясь от ревности при одном из таких поцелуев мужа с красавицей Узерли.
При этом Халит дал понять, что его жена прекрасно знала Мерьем, они были знакомы. И конечно, возлюбленная Эргенча понимала, что ее супружеству ничего не грозит, но справиться с чувствами ей было сложно.
Бергюзар Корель подарила мужу троих детей. Фото: личный архив
С Бергюзар Корель актер познакомился на съемочной площадке сериала «1001 ночь». Поклонники долго припоминали Бергюзар, что она разбила брак Халита. Ради возлюбленной актер подал на развод, сойдясь с Корель. У пары есть трое детей: сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла. Свою ревность к Мерьем Узерли актриса сумела подавить.