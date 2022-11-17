Как Мерьем Узерли довела Бергюзар Корель до горючих слез на съемках «Великолепного века»

Бергюзар Корель было бы проще самой сыграть Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Тогда бы актриса не мучилась от приступов ревности и не впадала в истерики, наблюдая, как ее муж играет страсть с Мерьем Узерли. В сериале ей досталась небольшая второстепенная роль. Зато у Халита Эргенча и Мерьем персонажи были ведущими. Он предстал в образе султана Сулеймана, а она сыграла Хюррем султан.

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