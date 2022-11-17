Нашумевший костюм Balenciaga на Met Gala 2021 помог Ким Кардашьян отшить Пита Дэвидсона

В ноябре 2021 года разводящаяся с мужем Ким Кардашьян стала встречаться с молодым комиком Питом Дэвидсоном. Пара крутила роман девять месяцев, но это было волшебное время для них.

Как оказалось, Пит подошел к Ким и поспросил номер ее телефона еще в сентябре – на модном балу Met Gala 2021. Но тогда светская львица еще не ведала своего счастья и отказала молодому человеку. Причем она умудрилась сделать это так деликатно, что парень не обиделся и продолжил попытки. Как это было, звездная пара рассказала в новом выпуске шоу The Kardashians от 17 ноября.

«Помнишь, когда я попросил твой номер телефона на прошлом Met, ты притворилась, что не можешь мне его дать, потому что на тебе были перчатки?» — спросил Пит у Ким, имея в виду ее полностью закрытый костюм Balenciaga.

Комик отметил, что это было самое приятное оправдание из возможных.

«Я знал, что это была отговорка, но я помню, как сидел в машине и думал: «Вау, она знает, как заставить кого-то чувствовать себя действительно хорошо», — вспоминает Пит. — Я подумал, что это было очень мило».