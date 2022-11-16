Зачем на самом деле Ксения Собчак приезжала в «Ростех»

СМИ сообщили, что телеведущая Ксения Собчак приезжала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве. Как пишет ТАСС, там были назначены переговоры Собчак и руководителя компании Сергея Чемезова. Возможно, таким образом Ксения пытается уладить инцидент с вымогательствами.

Всего в офисе «Ростеха» Ксения провела около сорока минут, а потом уехала на своем автомобиле.

Как известно, 26 октября на два месяца был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. В СИЗО также находится бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. Фигурантом громкого дела стал и светский журналист Тамерлан Бигаев. Все они подозреваются в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова за удаление порочащей его информации в Телеграм-канале «Тушите свет».

Романовский и Бигаев подтвердили, что именно Ксения является владелицей канала, и они выполняли ее задания.

Может ли приезд Ксении в офис «Ростеха» помочь ее сотрудникам? Какая судьба их ждет? И перестанет ли Ксения Собчак относиться к касте неприкасамых после этого резонансного дела? Об этом мы поговорили с известным адвокатом Юрием Шелем.