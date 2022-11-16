Зачем на самом деле Ксения Собчак приезжала в «Ростех»

СМИ сообщили, что телеведущая Ксения Собчак приезжала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве. Как пишет ТАСС, там были назначены переговоры Собчак и руководителя компании Сергея Чемезова. Возможно, таким образом Ксения пытается уладить инцидент с вымогательствами.
Всего в офисе «Ростеха» Ксения провела около сорока минут, а потом уехала на своем автомобиле.
Как известно, 26 октября на два месяца был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. В СИЗО также находится бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. Фигурантом громкого дела стал и светский журналист Тамерлан Бигаев. Все они подозреваются в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова за удаление порочащей его информации в Телеграм-канале «Тушите свет».
Романовский и Бигаев подтвердили, что именно Ксения является владелицей канала, и они выполняли ее задания.
Может ли приезд Ксении в офис «Ростеха» помочь ее сотрудникам? Какая судьба их ждет? И перестанет ли Ксения Собчак относиться к касте неприкасамых после этого резонансного дела? Об этом мы поговорили с известным адвокатом Юрием Шелем.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
- Как вы думаете, что в итоге ждет Ксению Собчак после этих громких событий?
- Собчак ничего не будет. Как писали СМИ, она 40 минут провела в «Ростехе». Никто не знает, с кем она там совещалась. Я думаю, что перед Ксенией поставили задачу лично извиниться перед Сергеем Чемезовым. Поэтому она зашла, извинилась, сказала, что она тут ни при чем и ушла. И на этом дело по отношению к ней закрыто.
Ксения, конечно, будет помогать своим сотрудникам: финансовой, адвокатской помощью, какими-то передачами, точно заступится за них. Уверен, что так и будет. В этом смысле она человек порядочный, потому что не хочет упасть в своих собственных глазах.
Но если бы перед ней поставили задачу пострадать, по-настоящему сесть в тюрьму, возглавить какую-нибудь организованную группу по вымогательству, то это уже была бы другая Собчак. Но Ксения Анатольевна предпочитает такие тонкие вопросы решать кулуарно, не привлекая к себе внимания, а вот по отношению к другим она всегда поднимет шум.
Я думаю, что на каком-то этапе Ксения добьется успеха, кого-то из ее сотрудников освободят, кому-то переквалифицируют одну статью на другую, выпустят их. Мне кажется, парни отделаются малой кровью. Предполагаю, что для этого будут приложены все усилия.
- Как вы считаете, будет ли Ксения, которая чуть ли не стала подозреваемой по делу о вымогательствах, но все-таки пока проходит как свидетель, по-прежнему вести себя смело и дерзко? Быть может, этот инцидент умерит ее пыл?
- Дело в том, что она смелой-то никогда не была. Собчак всегда очень осторожная. Если она поднимает какой-то шум, то пытается сделать так, чтобы какие-то острые слова в интервью сказал именно ее собеседник. Мол, это не я, а он говорит, а я лишь это выпускаю. Это фирменная фишка Ксении Собчак.
Например, высказалась Пугачева обо всем известных событиях, а Ксения написала у себя в соцсетях: «Алла Борисовна, я вас безмерно уважаю. Вы такая молодец», но сама – нет. Она предпочитает лавировать и вести себя очень скрытно. Это такой ее способ выживания в публичном пространстве!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Это же надо так уметь. Сама не подставляется никогда лично, а вокруг нее что-то происходит. Ведь все при этом страдают, кроме нее самой. В этом смысле это страшный человек.
Выглядит Ксения очень презентабельно, она вернулась, кулуарно уладила все эти движения. Но все другие будут от этого страдать.