Саша Савельева: как стала знаменитой на «Фабрике звезд», встречалась с Алексеем Ягудиным, но замуж вышла за другого и теперь скрывает ребенка

Певица Саша Савельева - одна из ярких представительниц шоу-бизнеса. А также счастливая жена и мама. Подробнее о том, как она добилась успеха на сцене и в личной жизни, читайте в нашем материале.
Саша Савельева: детство, родители
Александра Савельева родилась в Москве 25 декабря 1983 года. Ее отец - кандидат физико-математических наук Владимир Савельев, мать – экономист Надежда Савельева. С детства девочка всесторонне развивалась: в 3 года ее отдали в фигурное катание, где она занималась у Ирины Моисеевой, увлекалась пением и театром.
Маленькая Саша Савельева. Фото: соцсети
Савельева показывала большие успехи на льду, была включена в олимпийский резерв и ей пророчили серьезную спортивную карьеру, однако сама девочка, обучаясь в музыкальной школе по классу фортепиано и флейты, тяготела к искусству. И родители поддержали выбор дочери, отдав ее в театрально-музыкальную школу.
Во время учебы Савельева активно выступала с коллективом «Кувички», побывала с гастролями в разных уголках страны и зарубежья. Хоровое пение было по душе девочке, и она даже стала мечтать о карьере хорового дирижера.
По окончании школы в 1999 году Савельева подала документы в Гнесинку и училище им.А.Шнитке. талантливую абитуриентку заметили и там, и там, она прошла конкурс в оба заведения, но выбрала Гнесинку. Будущая звезда начала певческую карьеру в составе группы «Босиком» вместе с однокурсницами из училища. А в 2001—2002 годах состояла в коллективе «Они» и вместе с другой солисткой группы Ириной Искрой давала концерты с группой «Аракс».
Саша Савельева в молодости. Фото: соцсети
Саша Савельева: «Фабрика звезд», сольная карьера
Будучи студенткой, Савельева прошла кастинг в первую «Фабрику звезд», стартовавшую на Первом канале. Девушка дошла до финала, и продюсер шоу Игорь Матвиенко создал на проекте девичью группу «фабрика», в которую вошли, кроме Савельевой, Маша Алалыкина, Ирина Тонева, Сати Казанова. Квартет занял второе место на шоу.
Саша Савельева в группе "Фабрика". Фото: Global Look Press
Через полгода Алалыкина ушла из группы, и «Фабрика» продолжила выступать втроем. Хиты «Про любовь», «Ой, мама, я влюбилась», «Девушки фабричные», «Не виноватая я» очень быстро сделали герлз-бэнд одним из популярных на эстраде, и девушки очень много гастролировали и выступали на корпоративах.
За годы работы в группе Савельева и коллеги завоевали множество музыкальных наград, среди которых четыре «Золотых граммофона», «Стопудовый хит», звание «Группа года».
Группа "Фабрика": Ирина Тонева, Александра Попова, Саша Савельева, 2014 год. Фото: Global Look Press
В 2010 году «Фабрика» вновь претерпела кадровые изменения – из проекта выбыла Сати Казанова, начавшая сольную карьеру. На ее место взяли Екатерину Ли, экс-солистку группы Hi-Fi. Через три года новенькая по состоянию здоровья ушла, вместо нее третьей стала Александра Попова из проекта «Хочу в «ВИА Гру».
В 2016 году Савельева пришла к тому, чтобы создать сольный проект. Она выпустила первую на самостоятельном пути песню «Воскреси меня». За ней последовала вторая – «Я выбрала тебя». А когда забеременела, приняла решение уйти из группы «Фабрика». В 2018 году Савельева вернулась на сцену уже как самостоятельная артистка.
Саша Савельева: другие проекты
Помимо эстрады, Савельева попробовала себя во многих других сферах шоу-бизнеса. В 2007 году она стала участницей шоу «Ледниковый период», в котором пригодилось ее спортивное прошлое. Пару ей составил фигурист Сергей Сахновский.
Саша Савельева в шоу "Ледниковый период". Кадр из шоу
В 2014 году певица стала ведущей шоу «Дуэты», напарником ей стал актер Константин Крюков.
Снималась Савельева и в кино. Сериал «Клуб» стал дебютным, она сыграла саму себя. Затем были «И отцы, и дети», «Новогодние сваты», а в сериале «Женщины на грани» Савельева уже появилась на первом плане.
Саша Савельева: личная жизнь
Эффектная стройная блондинка ростом 168 см и весом 50 кг всегда была в центре повышенного внимания поклонников. А ее личную жизнь не обсуждал только равнодушный. До замужества Савельева встречалась с певцом Денисом Шашкиным из группы «Дискомафия».
Денис Шашкин. Фото: соцсети
На «Ледниковом периоде» Савельева начала романтические отношения с фигуристом Алексеем Ягудиным. Отношения пары породили у публики ожидания скорой свадьбы, но союз продлился полгода, звезды разошлись.
Алексей Ягудин и Саша Савельева. Фото: Global Look Press
Встреча с будущим мужем, актером Кириллом Сафоновым у певицы состоялась в 2008 году. Они впервые познакомились в караоке, а на следующий день новый знакомый уже звал красотку на свидание.
Через несколько месяцев после начала романа Сафонов сделал Савельевой предложение. И в 2010 году пара сыграла красивую тайную свадьбу. Торжество прошло при участии узкого круга близких в парке «Царицыно».
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
А вот пополнение в семье произошло спустя много лет. в 2019 году Савельева впервые стала мамой, у нее родился сын Леон. Беременность была сложной, роды – преждевременными, мальчик родился недоношенным. И певица всячески оберегает сынишку от внимания публики, скрывая по сей день его лицо.
Саша Савельева с сыном и мужем. Фото: соцсети
Саша Савельева: горячие фото
Саша Савельева в группе «Фабрика» добилась большой популярности. За 16 лет, что девушка числилась в составе, она получила массу приглашений украсить обложку глянца, это были не только гламурные издания, но и мужские журналы Playboy, Maxim, FHM и другие, став секс-символом своего времени. Но став матерью, девушка крайне редко публикует горячие снимки в своих соцсетях.
Саша Савельева в бикини. Фото: соцсети
Саша Савельева сегодня
Сегодня Саша Савельева активно работает над сольным альбомом, радуя поклонников новыми песнями. Звезда старается соблюдать баланс между карьерой и семьей, поэтому не ставит себя перед выбором, стараясь посвящать достаточно времени и тому, и другому. Знаменитость также признается, что хочет второго ребенка, и надеется, что скоро вновь станет мамой.