Саша Савельева: как стала знаменитой на «Фабрике звезд», встречалась с Алексеем Ягудиным, но замуж вышла за другого и теперь скрывает ребенка

Певица Саша Савельева - одна из ярких представительниц шоу-бизнеса. А также счастливая жена и мама. Подробнее о том, как она добилась успеха на сцене и в личной жизни, читайте в нашем материале.

Саша Савельева: детство, родители

Александра Савельева родилась в Москве 25 декабря 1983 года. Ее отец - кандидат физико-математических наук Владимир Савельев, мать – экономист Надежда Савельева. С детства девочка всесторонне развивалась: в 3 года ее отдали в фигурное катание, где она занималась у Ирины Моисеевой, увлекалась пением и театром.