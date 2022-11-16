«Как вам такое?»: Валя Карнавал подарила брату настоящую машину взамен потерянной компьютерной

Вечером 15 ноября популярный блогер Валя Карнавал поделилась со своими подписчиками «очень стыдной историей» из детства.

21-летняя девушка рассказала, что в юные годы обожала компьютеры и видеоигры. Ее старший брат также был геймером, всерьез увлекался гоночной игрой Need for Speed. Но сестренке парень не давал свой аккаунт, чтобы она ненароком не обнулила его игровые достижения.

«Он мне прям не разрешал играть в Need for Speed! Потому что у него там были какие-то дорогие тачки, которые он фиг пойми как достал. В общем, у него в «гараже» стояли очень крутые машины, — рассказала Валентина в Telegram. — А я такая думаю: ну ладно, пока брат на учебе, я немного поиграю, и никто ничего не заметит. В итоге я все машины из его «гаража» достала, и так получилось, что в ходе игры случилась погоня, и все машины были арестованы…»

Брат приехал домой и в ужасе обнаружил, что весь его шикарный автопарк в игре пропал. Прошло уже несколько лет, а он до сих пор вспоминает ту подставу от сестры.

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