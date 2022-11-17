Почему британцы так и не простили Карла III после смерти принцессы Дианы

Ему дольше всех пришлось находиться в роли наследника престола, дольше всех в истории Великобритании ждать своей очереди на трон, - 70 лет! Но он дождался – и стал носить гордое имя Карл III. Только вот народной любви, похоже, ему не дождаться: подданные не могут простить королю трагедии, унесшей жизнь «народной принцессы» Дианы.
Несимпатичный наследник
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press
Когда у Елизаветы Йоркской и Филиппа Маунтбеттена родился первенец Чарльз Филипп Артур Джордж, нация ликовала. Король Георг VI приказал дать 41 пушечный залп в честь рождения своего первого внука, а морякам по такому случаю выдать по двойной порции рома.
Прошло всего три года и три месяца, когда Георг VI умер. Королевой стала Елизавета II. Чарльз сделался наследником. Но симпатий у народа он не вызывал с самого детства. Чарльз рос неулыбчивым и замкнутым, его нельзя было назвать обаятельным.
Чем больше он взрослел, тем больше поводов не любить его появлялось у подданных. Окончательно репутация Чарльза была погублена после того, как его жена, принцесса Диана, дала скандальное интервью, рассказав о Чарльзе много неприятного.
Первая невеста отказала
А началось все в те времена, когда Чарльз делал свои первые взрослые шаги. Несмотря на малосимпатичную внешность, юный принц быстро завоевал славу ловеласа. То и дело он заводил романы, но быстро бросал возлюбленных.
Вскоре это надоело королеве. Она настояла на том, чтобы Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл. Но девушка отказала жениху: ей не нравился его высокомерный характер.
Между Сарой и Дианой
Принц Чарльз и принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Соседями по одному из королевских поместий были Спенсеры. Несколько раз Чарльз встречался со старшей дочерью соседей – Сарой. Но потом его интерес привлекла ее младшая сестра Диана: скромная, очаровательная девушка, работавшая воспитательницей. Любил ли он ее? Это большой вопрос.
…А любил Камиллу
С юности Чарльз был влюблен в другую. Ее звали Камилла, и она могла бы сразу стать его женой, но королева не могла допустить брака наследника с дочерью мелких дворян. Камилла тоже любила Чарльза. Но, поняв, что ей «не светит», она вышла замуж за офицера по имени Эндрю Паркер-Боулз.
А Чарльз некоторое время продолжал менять подружек. Пока отец не настоял на его свадьбе с Дианой Спенсер: об их романе к тому времени уже вовсю судачили СМИ, нужно было спасать честь девушки. Диана согласилась стать женой принца: одни считали – она это сделала из любви к нему, другие были уверены в корыстных мотивах Дианы.
Такие разные
Принц Чарльз и принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Как бы там ни было, молодые поженились. С самого начала Диану преследовала тень Камиллы. Принц подарил ей браслет с инициалами бывшей возлюбленной. И на самой свадьбе Камилла присутствовала. Между тем, Диана и Чарльз были очень разными. Он не понимал, как можно быть такой ранимой: вскользь брошенная им фраза о том, что Диана «пухленькая», чуть не убила ее, доведя до булимии. У них были разные вкусы, они читали разные книги, Чарльз обожал отдых в деревне – Диана такой способ провести время презирала…
Хрупкое перемирие
И все это время любовная связь между Чарльзом и Камиллой периодически вспыхивала с новой силой. Правда, после рождения принца Уильяма между супругами, казалось, установилась некая близость.
Он тогда в очередной раз порвал с Камиллой и проводил все время с женой и сыном. Но потом родился младший ребенок – Гарри, и Диана с головой ушла в материнство, перестав уделять мужу внимание. Это сильно задело Чарльза. Он вновь вернулся к Камилле.
Короткая свобода Дианы
И тогда Диана, отчаявшись наладить отношения с Чарльзом, принялась отвечать ему тем же: она закрутила роман с инструктором по верховой езде. Что было дальше – известно всем.
В 1992-м супруги стали жить отдельно, а потом, в 1996-м, и вовсе развелись, - после скандального интервью Дианы. Впрочем, побыть свободной женщиной Диана успела только год. Она разбилась в автокатастрофе вместе со своим возлюбленным, миллиардером Доди Аль-Файедом.
Воссоединение влюбленных
Король Карл III и Камилла. Фото: Global Look Press
Это был несчастный случай, однако общественное мнение было не на стороне Чарльза: о нем еще долго продолжали говорить как о неверном супруге, разбившем жизнь «королевы людских сердец». Заодно возненавидели и «разлучницу» - Камиллу Паркер-Боулз.
И, хотя она к тому времени тоже была разведена, им с Чарльзом еще долго не удавалось официально пожениться: против этого возражала королева. Только в 2005 году Камилла стала женой Чарльза.
Но сердце Елизаветы II, судя по всему, оттаяло нескоро. И все же это произошло: на торжестве в честь своего 70-летнего пребывания на троне королева выразила уверенность в том, что, когда придет время, и Чарльз станет королем, подданные поддержат и его, и Камиллу, которая все это время «верно служила».
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Яйца из толпы
И вот теперь, когда Елизаветы II не стало, ее сын занял трон, а его жену Камиллу стали называть королевой-консортом. Статус супругов сильно изменился. Только вот простил ли им народ Великобритании смерть своей любимой «Леди Ди»?
На первый взгляд, подданные приняли нового монарха благосклонно. Хотя были и демонстративно негативные моменты: из толпы, например, в Карла III летели яйца. Были и другие инциденты. Судя по всему, Карл III и Камилла вряд ли когда-нибудь завоюют негласный титул «народных любимцев».