Почему британцы так и не простили Карла III после смерти принцессы Дианы

Когда у Елизаветы Йоркской и Филиппа Маунтбеттена родился первенец Чарльз Филипп Артур Джордж, нация ликовала. Король Георг VI приказал дать 41 пушечный залп в честь рождения своего первого внука, а морякам по такому случаю выдать по двойной порции рома.

Прошло всего три года и три месяца, когда Георг VI умер. Королевой стала Елизавета II. Чарльз сделался наследником. Но симпатий у народа он не вызывал с самого детства. Чарльз рос неулыбчивым и замкнутым, его нельзя было назвать обаятельным.

Чем больше он взрослел, тем больше поводов не любить его появлялось у подданных. Окончательно репутация Чарльза была погублена после того, как его жена, принцесса Диана, дала скандальное интервью, рассказав о Чарльзе много неприятного.

Первая невеста отказала

А началось все в те времена, когда Чарльз делал свои первые взрослые шаги. Несмотря на малосимпатичную внешность, юный принц быстро завоевал славу ловеласа. То и дело он заводил романы, но быстро бросал возлюбленных.

Вскоре это надоело королеве. Она настояла на том, чтобы Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл. Но девушка отказала жениху: ей не нравился его высокомерный характер.

Между Сарой и Дианой

