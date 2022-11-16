Юлия Ефременкова: как чуть не попала в «ВИА Гру», прославилась на «Доме-2» и родила близнецов от темнокожего бойфренда

Участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова мечтала стать певицей. И даже едва не попала в «ВИА Гру» Константина Меладзе. Как сложилась судьба девушки, с кем она счастлива сегодня и почему материнство дается ей тяжело - читайте далее.

Юлия Ефременкова: детство, фамилия, родители

Юлия Ефременкова родилась 2 апреля 1987 года в Туапсе. Ее девичья фамилия – Кириенко, и воспитывалась она вдали от родителей бабушкой и дедушкой. Мама и папа звезды работали на Севере, когда пришло время появиться малышке на свет, они поспешили на малую родину. Только вот обратно уехали тоже вдвоем – девочка заболела в роддоме, решено было оставить ее на юге.