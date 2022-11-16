Юлия Ефременкова: как чуть не попала в «ВИА Гру», прославилась на «Доме-2» и родила близнецов от темнокожего бойфренда

Участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова мечтала стать певицей. И даже едва не попала в «ВИА Гру» Константина Меладзе. Как сложилась судьба девушки, с кем она счастлива сегодня и почему материнство дается ей тяжело - читайте далее.
Юлия Ефременкова: детство, фамилия, родители
Юлия Ефременкова родилась 2 апреля 1987 года в Туапсе. Ее девичья фамилия – Кириенко, и воспитывалась она вдали от родителей бабушкой и дедушкой. Мама и папа звезды работали на Севере, когда пришло время появиться малышке на свет, они поспешили на малую родину. Только вот обратно уехали тоже вдвоем – девочка заболела в роддоме, решено было оставить ее на юге.
Юлия Ефременкова в детстве с родителями. Фото: соцсети
Так она и росла в семье бабушки и дедушки, называя их мамой и папой. А когда истинные родители вернулись, наотрез отказалась с ними жить. Чтобы, как она сама выразилась, не травмировать девочке психику, решено было оставить все как есть.
Отец с матерью поселились по соседству, их она называла по именам. Поэтому не сильно переживала, когда они развелись. Мать умерла в 2013 году, бабушка жива до сих пор, и Юлия по сей день именует ее мамой.
Юлия Ефременкова в детстве. Фото: соцсети
В 5 лет девочка стала увлекаться пением, ее отдали в вокальную студию. С восьми лет она начала выступать на сцене, в 12 записала свой дебютный альбом. И решила в будущем стать известной певицей. После школы Юлия поступила в музыкальное училище Краснодара, ради чего вся семья переехала в столицу Кубани.
Юлия Ефременкова: карьера, «ВИА Гра»
Свое восхождение на эстраду Юлия начала с работы в ночном клубе. Там она вскоре познакомилась со своим будущим мужем, и они вместе переехали в Москву.
Здесь она смогла попасть в группу «Диамант», а в 2013 году решила попытать счастья и попасть в «ВИА Гру» - на украинском телевидении начался телевизионный кастинг «Хочу в «ВИА Гру», куда девушка поспешила попасть.
Юлия Ефременкова в шоу "Хочу в "ВИА Гру". Кадр из шоу
Ей удалось покорить жюри, от нее был в восторге Игорь Верник, а Альбина Джанабаева взяла под свое крыло. Но из проекта незадолго до финала Ефременкова выбыла из-за состояния здоровья – приболела, потеряла голос и не смогла продолжать.
А вскоре поняла, что с большой сценой ей придется попрощаться - на голосовых связках у нее обнаружили фиброзные узлы, для профессиональной карьеры это приговор.
Юлия Ефременкова: «Дом-2»
Продолжив зарабатывать на жизнь в ночном клубе столицы, Ефременкова познакомилась там со звездой реалити-шоу «Дом-2» Глебом Жемчуговым. Эта встреча вдохновила девушку на решительный шаг – заявить о себе на популярном телепроекте на ТНТ.
Юлия Ефременкова на "Доме-2". Фото: соцсети
Ефременкова пришла на «Дом-2» в декабре 2016 года, выбрав объектом своего женского внимания именно Жемчугова. Но с ним у нее не сложилось. Затем Юлия положила глаз на Сергея Захарьяша, однако и тут отношения не получились.
Через девять месяцев после появления на «Доме-2» Ефременкова стала ведущей шоу на Сейшелах. Правда, не многих это порадовало – люди критиковали ее за отсутствие опыта. Сама Юлия признавалась, что не имела подобных амбиций, ведь всю жизнь мечтала быть певицей. Тем не менее, в 2018 году она отказалась от должности.
Юлия Ефременкова была ведущей "Дом-2. Остров любви". Фото: соцсети
А вот парой Ефременковой стал Сергей Кучеров. Влюбленные смогли доказать истинность своих чувств и даже претендовали на звание «Любовь года». Но в 2018 году Сергей захотел уйти с телестройки. Отношения с Кучеровым сошли на нет, девушка осталась на проекте.
И в 2019 году к ней пришел новенький участник Мондезир Свет-Амур. Они очень быстро сблизились, а перед новым годом подданный Республики Конго сделал ей предложение.
Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур. Фото: соцсети
Юлия и Мондезир ушли с телепроекта и собирались играть свадьбу летом 2020 года. Но произошло расставание – они сильно поругались.
В 2021 году, когда «Дом-2» переехал на телеканал «Ю» и по условиям шоу в него, наряду с новичками, пришли «старички», Юлия и Мондезир оказались в числе участников. Пара пришла с намерением разобраться в отношениях и вскоре, наладив союз, покинула шоу.
Юлия Ефременкова: личная жизнь
Сейчас Ефременкова счастлива в гражданском браке с Мондезиром. Весной 2022 года она объявила о беременности, которая давалась ей довольно тяжело. Вскоре стало известно, что она носит под сердцем двойню. 22 сентября, на месяц раньше срока, случились роды. На свет появились недоношенные мальчики, с которыми новоиспеченная мать вынуждена была несколько недель находиться под наблюдением.
Мондезир с одним из сыновей. Фото: соцсети
Долгожданная выписка стала праздником на мгновение – за ярким событием последовали однообразные и сложные будни материнства. С двойней Ефременкова едва бы справилась одна, поэтому ей помогают муж и родные.
До Мондезира Ефременкова была замужем. Четыре года гражданского брака, а затем свадьба с актером Тимуром Ефременковым – именно он приходил ее поддержать на кастинге в шоу «Хочу в «ВИА Гру». С ним девушка участвовала в семейном шоу «Дикие игры» на СТС. Однако в 2016 году муж и жена оформили развод. «Расстались по глупости», - так охарактеризовала причину развода Юлия.
Юлия и Тимур Ефременковы. Фото: соцсети
Юлия Ефременкова: внешность
Юлия Ефременкова сегодня – яркая блондинка с длинными волосами и белоснежной улыбкой. Но так было не всегда. Девушка приехала в Москву жгучей брюнеткой, на «Доме-2» подстриглась, сделала маммопластику. Затем подписчикам в Сети рассказала, что вставила виниры – на старых фото Ефременковой виден несовершенный прикус, который ей исправили ортодонты.
Юлия Ефременкова до пластики. Фото: соцсети
Кроме того, Ефременкова регулярно увеличивала губы, а также делала уколы красоты. С появлением младенцев девушка сохранила лишь легкий косметический уход в салоне. Весит она сегодня 45 кг при росте 164 см.
Юлия Ефременкова сегодня. Фото: соцсети
Юлия Ефременкова сегодня
В настоящее время жизнь Ефременковой крутится вокруг двойни. Она едва справляется, часто жалуется в микроблоге, что устает. Но очень любит своих малышей и не чает души.
Иногда она старается уделять время себе и выходит развеяться. Шопинг, общение с друзьями и походы в кино позволяют ей немного отдохнуть от материнства. В своем блоге она смогла собрать миллионную аудиторию, которой интересна и для которой снимает ежедневно контент.