Скандалы, измены, тайная свадьба: непростая любовь Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой

Поклонники Владимира Вдовиченкова обеспокоены: по сообщениям СМИ, звезда «Бригады» почувствовал себя настолько плохо, что его жене, Елене Лядовой, пришлось вызывать скорую. Что же будет дальше?
Три брака – три развода
Их роман начался со скандала. У Владимира Вдовиченкова была гражданская жена - актриса Ольга Филиппова. Но во время съемок в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» он познакомился с Еленой Лядовой, и между ними разгорелись нежные чувства.
До Филипповой Вдовиченков три раза женился и разводился. Все эти взрывы эмоций, сопровождающие свадьбы и расставания, настроили его против института брака, и с Филипповой он десять лет прожил, не расписываясь.
У них подрастала дочь Вероника, когда актер почувствовал: он больше не любит Ольгу. В его жизнь вошла новая любовь. Как позднее вспоминала Филиппова:
«Со съемок он вернулся каким-то задумчивым, грустным, а потом просто ушел. Я понимала, что это окончательно. Объяснений с его стороны не было… Меня задело его поведение, открытая демонстрация чувств к другой женщине… Мне кажется, по отношению ко мне этот поступок был неблагородным и неуважительным».
Поцелуи и намеки
Владимир Вдовиченков. Фото: Global Look Press
Вся съемочная группа «Левиафана» обратила внимание на то, как естественно Вдовиченков и Лядова играли откровенные сцены. Казалось, они понимают друг друга с полуслова, будто знакомы и близки много лет.
После окончания съемок эта пара, уже не скрываясь, везде появлялась вместе. Но свои отношения они еще долго никак не комментировали. Отделывались полунамеками. Лядова признавалась журналистам, что влюблена, и добавляла, что в любимом мужчине ее, в первую очередь, привлекает талант.
Вдовиченков, со своей стороны, рассыпался в комплиментах Елене, повторяя, что в ней сочетаются нежность маленькой девочки и мастерство опытной актрисы.
Они вместе приехали на кинофестиваль в Каннах. Держались за руки, обнимались… А окончательно все ясно стало на «Кинотавре». Свободные часы влюбленные проводили на пляже, и не заметить их нежных отношений было невозможно: они постоянно целовались, не обращая внимания на любопытную публику.
Тайная свадьба
Елена Лядова. Фото: Global Look Press
В 2015 году состоялась их свадьба – тайная для всех, кроме нескольких самых близких друзей. Владимир Вдовиченков в четвертый раз вступил в официальный брак (с Ольгой Филипповой они так и не расписались). Елена Лядова вышла замуж впервые. Правда, у нее был гражданский брак – восемь лет она жила с актером Александром Яценко, а потом ушла из-за его измены.
Откровенно – о личном
Даже после свадьбы Вдовиченков и Лядова продолжали отмалчиваться на тему личной жизни, отказывались комментировать свои отношения. Лишь спустя 6 лет супруги согласились поговорить со Светланой Бондарчук.
В интервью они рассказали о том, как все начиналось. По словам Владимира, это нельзя было назвать любовью с первого взгляда: просто, познакомившись с Еленой, он почувствовал, что не хочет с ней расставаться.
О том, что это – любовь, он догадался позже. Актер признался: Елена помогла ему измениться в лучшую сторону. Прежде он часто проявлял агрессию и нетерпимость, а рядом с ней стал более мягким и сдержанным.
А Елена рассказала о том, что Владимира долго не мог принять ее отчим. Он приглядывался к зятю несколько лет. Только потом признал, что Лена выглядит рядом с мужем абсолютно счастливой, и стал с ним общаться.
Почему они больше не снимаются вместе
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Global Look Press
После совместных съемок в «Левиафане» супруги еще несколько раз появлялись вместе на экране, но потом решили это прекратить. Как объяснил Вдовиченков, он привык думать на площадке, в первую очередь, о себе, о своем герое. Но с любимой женой так не получалось. В интервью Светлане Бондарчук актер рассказывал:
«Я на площадке эгоист. Меня занимают только мои проблемы, я хочу свою роль сделать лучше, выглядеть в кадре лучше. Отдохнуть в перерыве. Чтобы «Стоп!» – и пошел сам по себе. Походить, покатать вату эту в голове, что-нибудь попридумывать. На партнера где-то поднадавить, чтобы поудобнее устроиться. А в результате, когда работаешь с женой, ты должен под нее подстраиваться».
А Елена Лядова добавила: когда они репетировали дома совместные сцены, весь негатив их персонажей переносился в их собственную жизнь: ведь по сюжету им часто приходилось конфликтовать. Это не нравилось ни ей, ни ему. Поэтому с совместными съемками решено было покончить.
Они вместе вот уже семь лет. Но секреты своей семейной жизни по-прежнему никому не раскрывают: счастье любит тишину.