Скандалы, измены, тайная свадьба: непростая любовь Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой

Поклонники Владимира Вдовиченкова обеспокоены: по сообщениям СМИ, звезда «Бригады» почувствовал себя настолько плохо, что его жене, Елене Лядовой, пришлось вызывать скорую. Что же будет дальше?

Три брака – три развода

Их роман начался со скандала. У Владимира Вдовиченкова была гражданская жена - актриса Ольга Филиппова. Но во время съемок в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» он познакомился с Еленой Лядовой, и между ними разгорелись нежные чувства.

До Филипповой Вдовиченков три раза женился и разводился. Все эти взрывы эмоций, сопровождающие свадьбы и расставания, настроили его против института брака, и с Филипповой он десять лет прожил, не расписываясь.

У них подрастала дочь Вероника, когда актер почувствовал: он больше не любит Ольгу. В его жизнь вошла новая любовь. Как позднее вспоминала Филиппова:

«Со съемок он вернулся каким-то задумчивым, грустным, а потом просто ушел. Я понимала, что это окончательно. Объяснений с его стороны не было… Меня задело его поведение, открытая демонстрация чувств к другой женщине… Мне кажется, по отношению ко мне этот поступок был неблагородным и неуважительным».

Поцелуи и намеки