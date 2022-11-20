Вышел из берегов: что на самом деле случилось с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров весь ноябрь в эпицентре внимания из-за своего поведения. Казалось бы, 55 недавно отгулял, скандалы остались в прошлом. Ан нет, попала-таки вожжа под хвост...А может, и шальная муха укусила! Если бы так отличился юный блогер, то это приняли бы за намеренный эпатаж. Но когда так себя ведет седовласый народный артист... В соцсетях под скандальными видео Филиппа Бедросовича дружно осудили. Что же натворил Киркоров? Перечисляем.

1. Нахамил журналистке.

Дело было после концерта в Питере. Девушка-репортер: узнав, что певец много лет собирает меню из разных ресторанов, решила уточнить, как именно он пополняет коллекцию. И на свою беду сделала это чересчур панибратски: «Тырите?!» Киркоров просторечия не оценил, обиделся и удалился за кулисы, бросив девушке в лицо: «Пошла ты в ж***!» Менеджмент артиста потом оправдывался: мол, шутливый вопрос и такой же шутливый ответ, а претензий у журналистки нет.

2. Оскорбил певицу Наргиз.

Филипп отправился в турне по Азии, начав с Узбекистана. Выдворенная из России певица Наргиз ехала по родному Ташкенту, увидела его афишу и разразилась гневным матерком: «Понаехали!», что зачем-то запечатлела на видео. Киркоров ролик посмотрел и ответил. Выступая в Узбекистане, он со сцены помянул певицу худым словом и закончил тираду так: «Ты на рожу свою смотрела? Уродина! С таким лицом на сцену выходить, извините...» С адекватностью у Наргиз, конечно, давно проблемы, но аргументация у Фила, прямо скажем, не очень.

3. Оскорбил Викторию Боню.

«Назвать женщину уродиной, когда в зале женщины и дети? Настоящий мужчина так не поступил бы», - резонно возмутилась Виктория Боня. И получила от певца ответочку, которую нам процитировать по закону нельзя. В общем, он написал, что Боня - «некрасивище». Только матом.

4. Отхлестал букетом своего охранника.