Вышел из берегов: что на самом деле случилось с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров весь ноябрь в эпицентре внимания из-за своего поведения. Казалось бы, 55 недавно отгулял, скандалы остались в прошлом. Ан нет, попала-таки вожжа под хвост...А может, и шальная муха укусила! Если бы так отличился юный блогер, то это приняли бы за намеренный эпатаж. Но когда так себя ведет седовласый народный артист... В соцсетях под скандальными видео Филиппа Бедросовича дружно осудили. Что же натворил Киркоров? Перечисляем.
1. Нахамил журналистке.
Дело было после концерта в Питере. Девушка-репортер: узнав, что певец много лет собирает меню из разных ресторанов, решила уточнить, как именно он пополняет коллекцию. И на свою беду сделала это чересчур панибратски: «Тырите?!» Киркоров просторечия не оценил, обиделся и удалился за кулисы, бросив девушке в лицо: «Пошла ты в ж***!» Менеджмент артиста потом оправдывался: мол, шутливый вопрос и такой же шутливый ответ, а претензий у журналистки нет.
2. Оскорбил певицу Наргиз.
Филипп отправился в турне по Азии, начав с Узбекистана. Выдворенная из России певица Наргиз ехала по родному Ташкенту, увидела его афишу и разразилась гневным матерком: «Понаехали!», что зачем-то запечатлела на видео. Киркоров ролик посмотрел и ответил. Выступая в Узбекистане, он со сцены помянул певицу худым словом и закончил тираду так: «Ты на рожу свою смотрела? Уродина! С таким лицом на сцену выходить, извините...» С адекватностью у Наргиз, конечно, давно проблемы, но аргументация у Фила, прямо скажем, не очень.
3. Оскорбил Викторию Боню.
«Назвать женщину уродиной, когда в зале женщины и дети? Настоящий мужчина так не поступил бы», - резонно возмутилась Виктория Боня. И получила от певца ответочку, которую нам процитировать по закону нельзя. В общем, он написал, что Боня - «некрасивище». Только матом.
4. Отхлестал букетом своего охранника.
Это у пролетариата оружие - булыжник. Певец предпочитает розы. Фото: соцсети
После Ташкента Филипп перебрался в Казахстан. На видео с концерта в Алматы он спускается в зал и хлещет букетом мужчину в первом ряду. Менеджеры певца сообщили: так Киркоров заступился за поклонников, которых с букетами не пускали к сцене и даже оттолкнули, за что член команды артиста по имени Сергей и получил от артиста. Уже нашелся хозяин того самого букета. Им оказался завлит Театра драмы им.
Лермонтова Алексей Гостев: «Филипп увидел со сцены, что «наших бьют» и выразил свое отношение чересчур эмоционально. Я не в претензии». Кстати, в 1998 году Киркоров уже дрался цветами: тогда розами по лицу телеоператору.
5. Вышел на сцену в прозрачных «колготках».
Филипп без штанов: а король-то голый! Фото: соцсети
На том же концерте в Казахстане Филипп во время одной из песен вышел на сцену в прозрачном облегающем комбинезоне - сквозь нижнюю часть совершенно неприлично просвечивало белье. Прямо певица Мадонна какая-то! Тут Киркоров уже сам оправдался - сказал, что члены команды спрятали от него шорты: разыграли, традиция есть такая гастрольная. Верится с трудом: разыграть Киркорова себе дороже.
6. Матом угрожал своему сотруднику его ударить.
На еще одном видео из Казахстана Фил где-то в фойе ДК стоит в сценическом облачении, демонстрирует, что шляпа с перьями плохо на нем сидит, и раздраженно выговаривает мужчине перед собой - очевидно, члену команды: «Я щас как [ударю] тебя! Да сделай уже что-нибудь!»
Взгляд эзотерика
Ольга Фисенко, нумеролог:
Конец года для Киркорова - хорошее время, чтобы увидеть новые пути развития. У него большой энергетический потенциал. Если 2022-й принес в жизнь Филиппа хаос, непонимание, что и как будет дальше (отсюда и нервы ни к черту! - Авт.), то 2023-й предоставит артисту новые возможности, и это будет связано с числом «1».
Вопрос - ребром
Как успокоить нервы, если тянет «дать Филиппа»?
Виктория Юрина, психолог:
- Конечно, не один Киркоров выходит из себя. Стрессы, недосыпы, ноябрь… Так и хочется на кого-нибудь наорать! Чтобы контролировать свое эмоциональное состояние, нужно беречь нервную систему.
✔ К срыву может привести недостаток серотонина, а также к таким симптомам, как беспричинное беспокойство, смутная тревога, обострение страхов, снижение или неспособность получать удовольствие. Серотонин - это нейромедиатор, производное триптофана - аминокислоты, которая не вырабатывается в организме человека и попадает к нам с пищей. Самые богатые триптофаном продукты - белковые, а именно говядина, красная рыба, яйца, творог, сыр, кедровые орехи и бобовые.
✔ Нужно соблюдать режим дня, чтобы стабилизировать нервную систему. Ложитесь спать всегда в одинаковое время.
✔ Обязательно ежедневно давайте себе физическую нагрузку (хотя бы долгую энергичную ходьбу) - это очень хорошо переключает из тревожного состояния.
✔ Полезны будут водные процедуры - к примеру, аквааэробика, процедуры в спа.
✔ Реже оставайтесь в одиночестве. Общайтесь с друзьями, чтобы отвлекать себя от тревожных мыслей.