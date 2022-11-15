Что на самом деле случилось с мужьями Елены Берковой, которую стали называть «Черной вдовой»

Общественность заговорила о проклятье Елены Берковой. Недавно стало известно о смерти пятого мужа порноактрисы, актера Андрея Стоянова, скончавшегося от передозировки запрещенными веществами. Примечательно, что четвертый супруг звезды фильмов для взрослых пропал без вести в Севастополе при неизвестных обстоятельствах.
Действительно ли Беркову можно называть «Черной вдовой» или просто жизнь идет, все течет и меняется? Давайте вспомним самых ярких мужчин порноактрисы, а выводы делайте сами.
Первые мужья Елены Берковой
Впервые Беркова вышла замуж всего лишь в 16 лет за армянина Альберта. Вместе супруги основали брачное агентство в Николаеве, но спустя три года развелись.
В 2004 году Елена стала участницей знаменитого реалити-шоу «Дом-2», где начала строить любовь с Романом Третьяковым. Многие сегодня знают его и как бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. Отношения влюбленных развивались довольно бурно. В Сеть даже попало интимное видео с их участием. Но любовь прошла, завяли помидоры, как только Третьяков узнал о сфере деятельности Елены. По этой же причине она была изгнана и из «Дома-2».
Елена Беркова. Фото: Global Look Press
В 2005 году Елена Беркова вышла замуж за питерского бизнесмена Владимира Химченко, который незадолго до свадьбы «откинулся с кичи», то есть, вышел из мест не столь отдаленных. Разница между новоявленными супругами составляла 26 лет. Спустя два года они расстались. По словам Елены, Владимир был слишком ревнив и иногда поднимал на жену руку.
Следующим избранником порнозвезды стал стриптизер Иван Бельков, приложивший немало усилий для знакомства с ней. Разыскав адрес Елены, Иван пришел к ней с цветами. Вскоре они начали встречаться, Елена забеременела, и пара сыграла свадьбу.
В 2009 году родился сын Евгений. По словам Елены, в этом браке она также столкнулась с домашним насилием. Как уверяла актриса, избранника интересовали лишь ее деньги и скандальная слава.
Что случилось с ее погибшими супругами
Затем в жизни Берковой появился Владимир Савро. Он сделал Елене предложение в эфире передачи «Говорим и показываем». Но пара не успела официально оформить отношения. Актриса говорила о Владимире только хорошее, что он поддержал ее в трудный период, а самое главное – поладил с сыном. Но в сентябре 2013 года избранник Елены пропал в Севастополе. Официально его признали мертвым, но тело мужчины так и не найдено до сих пор.
Следующей любовью Берковой стал тот самый актер Андрей Стоянов, кстати, известный по сериалам «Триггер», «Склифосовский», «Доктор Тырса» и многим другим проектам. С ним Беркова познакомилась в 2015 году. А уже в 2017-м пара расписалась в Гагаринском ЗАГСе, куда были приглашены только самые близкие.
Спустя два месяца молодые сыграли свадьбу в Италии, а вскоре Елена и Андрей обвенчались. В тот период Беркова даже хотела лишить бывшего мужа Ивана Белькова родительских прав, чтобы Андрей Стоянов смог усыновить ее сына.
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Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press
Но в 2018 году супруги развелись без скандалов и деления имущества. В соцсетях мужчина поблагодарил жену за «волшебное время», а она впоследствии рассказала, что он просто был не готов к семейным отношениям. И вот теперь появилась новость о смерти Андрея Стоянова.
Его нашли мертвым у себя в квартире. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Рассматривается версия, что уход артиста из жизни могла спровоцировать передозировка наркотиками. У Андрея Стоянова осталась взрослая дочь от первого брака.
А вот что говорит сама Елена Беркова
Как недавно прокомментировала Елена, когда супруги жили вместе, они вели здоровый образ жизни. Правильно питались, регулярно занимались спортом, часто летали отдыхать. Ни о каких наркотиках не шло и речи.
«А что происходило с бывшим мужем после нашего расставания, могу только догадываться. Какие-то слухи до меня доходили, в соцсетях мне регулярно писали, что видели его в непотребном виде. Но достоверно сказать не могу», — отметила артистка.
В 2019 году много говорили о романе Елены Берковой с пауэрлифтером Александром Путинцевым. Мужчина, который долгое время жил за границей, также занимался альпинизмом, велосипедным спортом, вел тренинги личностного роста. Один из его тренингов для женщин носил говорящее название «Богиня планеты Пи». Неудивительно то, что прошлое Елены, как признавался сам Путинцев, его не смущало.
Елена Беркова и Александр Путинцев. Фото: Global Look Press
Как писали СМИ, Беркова даже забеременела от своего избранника, но потеряла ребенка. В итоге они расстались, Александр уехал в Индию.
К домыслам же о проклятье Елена относится с юмором. Говорит, что если в жизни женщины было много мужей, то нет ничего удивительного в том, что с кем-то из них могло что-то случиться. Как говорится, се ля ви.
«А как же остальные 45 мужей?! У меня официальных как минимум еще четыре. Все живы-здоровы и в меру упитанны, прекрасно себя чувствуют. Первый муж, кстати, в Испании, мы с ним общаемся. Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает…» — прокомментировала Елена.