Что на самом деле случилось с мужьями Елены Берковой, которую стали называть «Черной вдовой»

Общественность заговорила о проклятье Елены Берковой. Недавно стало известно о смерти пятого мужа порноактрисы, актера Андрея Стоянова, скончавшегося от передозировки запрещенными веществами. Примечательно, что четвертый супруг звезды фильмов для взрослых пропал без вести в Севастополе при неизвестных обстоятельствах.

Действительно ли Беркову можно называть «Черной вдовой» или просто жизнь идет, все течет и меняется? Давайте вспомним самых ярких мужчин порноактрисы, а выводы делайте сами.

Первые мужья Елены Берковой

Впервые Беркова вышла замуж всего лишь в 16 лет за армянина Альберта. Вместе супруги основали брачное агентство в Николаеве, но спустя три года развелись.

В 2004 году Елена стала участницей знаменитого реалити-шоу «Дом-2», где начала строить любовь с Романом Третьяковым. Многие сегодня знают его и как бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. Отношения влюбленных развивались довольно бурно. В Сеть даже попало интимное видео с их участием. Но любовь прошла, завяли помидоры, как только Третьяков узнал о сфере деятельности Елены. По этой же причине она была изгнана и из «Дома-2».