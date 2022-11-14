Отвадил внучку! Добронравов одной фразой «отбил» унизительный выпад Кошмал из «Сватов»

Анна Кошмал не раз провоцировала скандал с коллегами по сериалу «Сваты». Однако ни Федор Добронравов, ни Татьяна Кравченко, ни Олеся Железняк не стали вступать в распри с сериальной внучкой Ивана и Валюхи Будько.

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Сама Кошмал честно призналась, что попала в сериал «Сваты» только потому что продюсеры искали неопытную актрису. Именно у Федора Добронравова юная звездочка училась актерскому мастерству, тому, как держать себя на съемочной площадке. Себя Анна считала деревянной и стеснительной.

После съемок в «Сватах» актриса благодарила сериального деда Ивана Будько, называя его едва ли не близким человеком, родным дедушкой. Только вскоре риторику Кошмал сменила, открестившись от экранных родственников. Анна дала понять, что и знать не желает Татьяну Кравченко и Федора Добронравова. Еще одним унизительным выпадом в адрес коллег стали слова актрисы о том, что для нее «Сваты» - это режиссер Андрей Яковлев. Так, Кошмал принизила заслуги Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой.