Экспрессия через край! Как сейчас выглядит 75-летняя Татьяна Васильева из «Сватов»

Актриса как перчатки меняет парики: то она блондинка с пышной шевелюрой, то натуральная шатенка с челкой. На публике Татьяна Васильева появлялась и вовсе без волос, прикрывшись платком. Таких метаморфоз актриса не стесняется. Ей нравится экспериментировать с имиджем.

В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ Татьяна Васильева призналась, что собирается забрать внуков: 14-летнего Ивана и 12-летнего Гришу у бывший невестки. Та обосновалась в Германии, по найти там постоянную работу пока не смогла. Экс-жена сына актрисы Филиппа с мальчиками поселилась в социальном жилье.

Поклонники заметили, что появившаяся на ТВ-шоу актриса заметно прибавила в весе. Татьяна Васильева скрыла формы под оверсайзной блузой, но ввести фанатов в заблуждение не смогла.