Экспрессия через край! Как сейчас выглядит 75-летняя Татьяна Васильева из «Сватов»

Татьяна Васильева в свои 75 лет может дать фору и молоденьким актрисам. Она успевает играть в театре, давать интервью, принимать участие в ТВ-шоу, сниматься в кино и решать семейные дела своих взрослых детей. При этом выглядит артистка просто восхитительно. На лице мизер морщин — есть «паутинка» под глазами, но в целом Татьяна Григорьевна может похвастаться молодостью лица.
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Татьяна Васильева полна сил. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись", НТВ
Актриса как перчатки меняет парики: то она блондинка с пышной шевелюрой, то натуральная шатенка с челкой. На публике Татьяна Васильева появлялась и вовсе без волос, прикрывшись платком. Таких метаморфоз актриса не стесняется. Ей нравится экспериментировать с имиджем.
В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ Татьяна Васильева призналась, что собирается забрать внуков: 14-летнего Ивана и 12-летнего Гришу у бывший невестки. Та обосновалась в Германии, по найти там постоянную работу пока не смогла. Экс-жена сына актрисы Филиппа с мальчиками поселилась в социальном жилье.
Поклонники заметили, что появившаяся на ТВ-шоу актриса заметно прибавила в весе. Татьяна Васильева скрыла формы под оверсайзной блузой, но ввести фанатов в заблуждение не смогла.
«Поправилась?», «Татьяна, выглядите уставшей и грузной», «Даже не узнала сначала», «Какая-то другая, все дела детей?», «Пора в отпуск», — писали фолловеры.